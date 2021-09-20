Потоки лавы на Канарах приблизились к побережью

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма угрожает прибрежной зоне, лава может достичь берега уже к вечеру понедельника, заявил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

«Лава движется к морю, и ожидается, что около 20.00 по местному времени (22.00 мск) может достичь прибрежной зоны», – цитирует ТАСС Торреса.

По его словам, в результате извержения вулкана пострадавших нет.

Извержение началось 19 сентября в районе населенного пункта Эль-Пасо. Последний раз вулкан Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. В этот раз извержение началось после сейсмической активности на Пальме, за которой внимательно следили эксперты.

Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около ста домов, расположенных вблизи зоны извержения.

Ранее геологи, изучающие дремлющий супервулкан Тоба на острове Суматра в Индонезии, обнаружили признаки того, что в его недрах продолжается накопление магмы.