Украина заявила о возможности «виртуального реверса» газа только из Польши и Словакии

После прекращения транзита российского газа в Венгрию через Украину у Киева остается возможность импортировать голубое топливо по виртуальному реверсу только из Польши и Словакии, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Виртуальный реверс давно доступен по всем направлениям, где есть транзитный поток. В настоящее время это Словакия и Польша», – сообщил он в Facebook.

Ранее Макогон сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ.

До этого венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.

В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.