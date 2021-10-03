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Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме
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Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости».
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
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Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе
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Заявления об возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой ЕС из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной, считают читатели британского издания Daily Express.
«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», – цитирует читателя Birdmaniw РИА «Новости».
«Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее» – добавил Sdemnips.
«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», – считает K69tie.
«Причина нынешней газовой проблемы – бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу «Северного потока – 2», поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», – указал FoxyStar
«Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», – подвели итог читатели.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Хорватию
Трубопровод «Турецкий поток» начал доставлять газ и в Венгрию, и в Хорватию, сообщил Газпром.
«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила компания в своем телеграм-канале.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будет поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»
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Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости».
Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября.
Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, почему, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины.
«Мы используем свои возможности в России, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», – передает РИА Новости ответ Арестовича в интервью YouTube-каналу Politka-live на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». В четверг сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются.
В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.
«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.
«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию
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Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада Североатлантического альянса и зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».
По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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Власти Владимира прокомментировали предложение о переименовании украинского города
Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.
«Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», – пояснил Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия, передает РИА «Новости».
По его словам, история не терпит сослагательного наклонения. «Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня», – отметил Карпилович.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.
Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа
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Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.
После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.
Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».
«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.
По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».
Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.
Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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