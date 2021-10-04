Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Основной и дублирующий экипажи утверждены», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

Экипажи утверждала госкомиссия под председательством гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров фильма.

В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.

До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.

Напомним, в пятницу «Союз» с кораблем для доставки киноэкипажа на МКС установили на стартовый стол Байконура.