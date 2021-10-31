В московских барах выявили нарушения режима нерабочих дней

В Москве выявили нарушения режима рабочих дней в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction», им грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

«В ходе рейда, проведенного 30 октября 2021 года Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction» проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», – пояснил Романов, передает ТАСС.

За нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.