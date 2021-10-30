Макрон не нашел свидетельств манипулирования ценами на газ

Восстановление мировой экономики после пандемии вызвало «едва ли не слишком резкий» рост цен на энергоносители, при этом свидетельств манипулирования ценами на газ нет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чем не обвиняю. Речь идет о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями», – приводит ТАСС слова Макрона, сказанные лидером Франции в интервью британской Financial Times.

Он ушел от ответа на вопрос о том, не слишком ли сильно ЕС зависит от российского Газпрома, однако подчеркнул, что европейская энергетика должна развиваться, чтобы иметь альтернативы газу. «Речь не о том, слишком сильно мы зависим от компании или нет, а о том, как создать альтернативы. Единственными альтернативами являются европейские возобновляемые источники энергии и, конечно же, европейская ядерная энергетика», – сказал президент Франции, обратив внимание на необходимость скорейшего перехода к зеленой энергетике и отказа от использования угля.

Французский лидер подчеркнул, что сохранение высокого спроса на газ едва ли позволит существенно снизить цены в ближайшей перспективе. По словам Макрона, в сложившейся ситуации общая задача поставщиков и стран-потребителей – избегать неопределенности и панических настроений на рынке, обеспечивая стабильность поставок, отсутствие которой грозит «исключительно сильно обострить экономическую и социальную напряженность». «Нам нужно избежать сбоев в поставках и роста цен, особенно тогда, когда в северном полушарии приближается зима», – сказал Макрон, призвав членов Группы двадцати (G20) координировать усилия, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Президент Франции отметил, что восстановление мировой экономики после пандемии вызвало «едва ли не слишком резкий» рост цен на энергоносители. По его словам, сохранение неопределенности на рынке энергоносителей грозит «подорвать глобальной экономическое восстановление».

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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