Отравивший собак в Чехове корм производился вместе с ядом для крыс

Корм, которым предположительно отравились собаки в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове, производился там же, где выпускаются химикаты для травли крыс, опасное вещество могло случайно попасть в пищу для собак, заявила создатель и директор приюта Валентина Силич в эфире телеканала «Москва-24».

«С этим дилером мы работаем полтора года. Мы не знали, а оказывается, они одновременно с кормом для собак выпускают еще химикаты для травли крыс. Возможно, кто-то из рабочих мог перепутать что-то. Это пока просто предположения», – приводит ее слова ТАСС.

Она также подчеркнула, что не считает отравление намеренным, а причина произошедшего кроется в халатности производителей.

«Я не хочу утверждать и наговаривать на людей. Я считаю, что когда делали корм, то у них просыпалось [ядовитое вещество], и это повлекло отравление животных. Что именно – я утверждать не могу. Пока не будут готовы анализы, голословно обвинять людей [не буду]. Но твердо заявляю: это корм», – сказала Силич.

Напомним, в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове отравились кормом около 150 собак, 16 из них погибли. Точная причина отравления пока неизвестна, так как результаты экспертиз будут готовы не раньше вторника. По предварительным предположениям врачей, могло произойти отравление фосфатом, судя по симптомам и состоянию животных. Чеховская городская прокуратура проводит проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.