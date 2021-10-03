В подмосковном приюте отравились около 150 собак

В приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове отравились кормом около 150 собак, 16 из них погибли, точную причину отравления пока не установили, сообщила создатель и директор приюта Валентина Силич.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли», – сообщила Силич, передает ТАСС.

Сотрудники приюта сразу же вызвали государственные городские ветслужбы, к ним приехал главврач и группа врачей. «Благодаря им большую часть животных удалось спасти, – добавила директор приюта.

По ее словам, судя по симптомам и состоянию животных – это отравление фосфатом. Силич подчеркнула, что точная причина отравления не ясна, так как анализы крови, корма и экспертиза и анализы после вскрытия будут готовы не раньше 5 октября. До получения результатов анализов и выяснения причины гибели животных директор приюта не планирует обращаться в полицию.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта – в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется «Наш дом», пострадал приют «Лесной» здесь в Подмосковье», – отметила она.

Кроме того, представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила, что прокуратура начала проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснила Григорьева.

В июле руководитель администрации Ялты Янина Павленко обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой проверить факт жестокого обращения с животными и попытку отравления местного пса Мухтара. Неизвестные отравили двух собак местного музыканта Виктора Малиновского.