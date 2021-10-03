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В Киеве заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
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Киев готов к взаимному освобождению удерживаемых лиц с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Мы готовы к обмену. Мы на прошлой неделе добровольно отдали тело одного из погибших членов незаконных вооруженных формирований его матери, которая находится в сложном состоянии здоровья и попросила вернуть сына. Мы вернули. То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку и открыть КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда), и обменяться пленными», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что передача удерживаемых лиц со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможна на уровне частных лиц, она должна проходить на государственном уровне.
На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию
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Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада Североатлантического альянса и зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».
По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа
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Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.
После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.
Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».
«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.
По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».
Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.
Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Зеленский увидел необходимость в сильной и «наглой» Украине
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Без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является «главной победой в текущем году», передает РИА «Новости».
При этом политик отметил, что сделано «много, но мало». Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз. «Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – добавил Зеленский.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества
«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр (Днепропетровск), в котором в конце 2020 года располагалось до тысячи кол-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя кол-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова, сказанные в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
По имеющимся у зампреда правления Сбербанка сведениям, в настоящее время из Днепра работает около 150 кол-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году, отметил Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни – 10 тыс. звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести деньги.
Напомним, в конце сентября на Украине раскрыли центр по обману клиентов российских банков. Подпольная мошенническая организация обосновалась в Киеве, на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины (СБУ).
В августе портал «Госуслуги» опубликовал советы по защите от мошенников.
Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса
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Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».
Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».
Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.
«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – уточнил он.
По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине
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Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.
«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и... нагло», – добавила она.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
В Крыму оценили план Киева вернуть полуостров к 2030 году
Обещание Киева вернуть Крым к 2030 году является «очередным обманом», заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
«Жалко тот народ, где такие «слуги». Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей – это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут «перемоги» там, где априори их быть не может», – сказал он РИА «Новости».
Он отметил, что к 2030 году Украины как государства не будет, и она «развалится как Югославия в свое время».
«А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: «Дайте денег», – заключил Чегринец.
Ранее в правящей на Украине партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского анонсировали возвращение Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева к 2030 году.
В сентябре украинское правительство утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что битва за Крым – это битва за Украину, и если Киев откажется от своих усилий по «возвращению» полуострова под свой контроль, то суверенной страны не будет.
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Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме
Журналистку украинского портала «Страна.ua» оттеснили от президента Украины Владимира Зеленского после того, как та задала ему вопрос о том, что тот может сесть в тюрьму.
«Вы ввели санкции против издания «Страна». Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?», – спросила журналистка президента. Слова приводятся на сайте издания.
Охрана оттеснила девушку и попыталась отнять у нее мобильный телефон. Зеленский отошел в сторону, не ответив на вопрос.
«На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит», – сказал о произошедшем главред «Страны.ua» Игорь Гужва.
Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.
Зеленский захотел быть президентом до выполнения всего обещанного
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до выполнения всех выданных ранее им лично и партией «Слуга народа» обещаний.
«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», – приводит ТАСС слова Зеленского со ссылкой на пресс-службу партии «Слуга народа».
При этом он выступил с утверждением, что в программе президента и его партии «больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».
Перед этим фракция Рады «Слуга народа» на выездном заседании в Трускавце Львовской области представила план реформ на Украине на 2021–2023 годы в разных сферах.
«Среди предложенных целей – членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы безопасности Украины (СБУ), создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными», – сообщила пресс-служба политической силы.
План реформ также предусматривает укрепление созданных Украиной форматов «Крымская платформа» для продвижения притязаний на Крым, «Люблинский треугольник» (Литва, Польша, Украина), «Квадрига» на уровне министров иностранных дел Украины и Турции, «Ассоциированное трио» (Грузия, Молдавия, Украина).
На заседании фракции также была представлена реформа сферы энергетики и зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков, наращивание добычи газа, нефти, увеличение нефтепереработки и снижение зависимости от импортных энергоресурсов.
Среди приоритетных также были названы судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий. «У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим paperless (без бумаг)», – сказал Зеленский во время заседания фракции. Он также одобрил реализацию реформы в сфере инфраструктуры. «Мы первые в Европе по количеству качественных километров дорог», – считает Зеленский.
Среди важных целей до 2023 года, как сказано в сообщении пресс-службы фракции «Слуга народа», перечислены также привлечение государственных и частных инвестиций, создание рабочих мест, рост капитальных инвестиций вдвое, рост ВВП на душу населения до 4570 долларов и сокращение доли государственного сектора. Отдельные презентации были посвящены реформам в сфере медицины, образования и культуры. Предлагается в 2023 году установить заработную плату медикам на уровне не менее 25 тыс. гривен (около 930 долларов), а также достойный уровень заработной платы педагогов.
Ранее Зеленский дал оценку своей деятельности на посту президента Украины. В начале сентября бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины» и мошенником, который злоупотребил доверием народа, а руководство Украины – продуктом государственного переворота. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в худшую версию Петра Порошенко.
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Украине пообещали рост банкротств и безработицы
На Украине ожидается рост безработицы, банкротств, а также серьезный экономический кризис, все это может случиться из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.
Страна покупает сырье по биржевым ценам, потому топливо обходится ей в 3,5 раза дороже, чем другим странам, заявил Олейник, передает РИА «Новости».
«Расспрашивал друзей в ЕС. <...> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине – 1100 евро», – пояснил он.
По биржевым ценам покупают либо новые потребители, либо те, кто захотел часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.
Из-за этого могут подорожать все товары, так как цены на энергоносители заложены в каждый продукт. Потребителям вскоре придется отказаться от покупок определенной продукции, а производители не смогут повышать цены, хотя расходы и продолжат расти.
«Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета «лягут», расходы взлетят. <...> Вопрос банкротств – вопрос времени», – добавил Олейник.
Самый сильный удар придется на перерабатывающую промышленность, которая и так находится не в лучшем состоянии из-за условий на импорт.
«И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», – заключил он.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Зеленский дал оценку своей деятельности за два года
Украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку собственной работе на посту главы государства в течение двух лет.
«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, работу президента должен оценивать народ страны. Своей же партии «Слуга народа» он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.
Зеленский осудил Саакашвили за отъезд с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.
«Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, этот вопрос также будет решать правительство, министерство иностранных дел и посольство в Тбилиси. При этом президент Украины осудил отъезд Саакашвили из страны, поскольку он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
«Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал... Ну есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг... Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски», – сказал он.
В пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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Место на самолет из Киева в Тбилиси для Саакашвили осталось свободным
Место на рейс из Киева в Тбилиси, забронированное на имя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осталось свободным.
Саакашвили заявлял о покупке билета на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября, на день выборов в Грузии. Место осталось свободным, также свободно забронированное на имя матери Саакашвили место, передает РИА «Новости».
Это не единственные свободные места в самолете, но большая часть мест заняты. Стюардесса подтвердила, что этим рейсом должен был лететь Саакашвили. «Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии», – пояснила она.
Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.