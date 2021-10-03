Музыкант оценил итоги конкурса Президентского фонда поддержки культурных инициатив

«Одним из основных отличий от всех других фондов является то, что ПФКИ дает возможность участия в конкурсах не только НКО, но и другим формам юридических лиц. Это дает возможность предоставлять свои проекты на конкурс и крупным учреждениям», – рассказал газете ВЗГЛЯД петербургский музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик.

«Именно они зачастую создают институты возможностей для участников их мероприятий (школ, конкурсов) со всей страны, а не только для локального региона. А ведь такие проекты смогут стать кузницей кадров для различных сфер: музыка, кино, театр, цифровые технологии, дизайн, архитектура и многое другое», – добавил он.

По мнению музыканта, говорить об итогах рано. «Пока прошел только первый конкурс. Тот факт, что в конкурсе приняло участие более 12 тыс. проектов из всех регионов России говорит о значительной востребованности такого фонда и таких конкурсов. Понятно, что не все проекты выиграли, получается, приблизительно, каждый восьмой, однако это полторы тысячи проектов, реализация которых без этого конкурса могла бы и не сложиться», – подчеркнул он.

Авторам, которые пока что не получили поддержку, Новик посоветовал «к следующему конкурсу доработать свои проекты, и обязательно сделать это, а не бросать свою творческую идею».

«Хотелось бы, чтобы ПФКИ (Президентский фонд поддержки культурных инициатив) развивался и получил возможность выделять большее финансирование на культурные проекты. Важно, чтобы в его работе принимали участие опытные эксперты в своих областях деятельности, знающие не понаслышке о проблемах и специфике работы в своих направлениях», – отметил музыкант.

Он подчеркнул, что «важно расширить круг экспертов из разных регионов России, знакомых с региональной спецификой. Много гастролируя по регионам, становится очевидным, что жизнь, в том числе культурная сильно отличается от столичной. Это необходимо учитывать при оценке проектов, может быть ввести разные критерии для проектов из мегаполисов (Москва, Петербург, Казань) и небольших населенных пунктов».

«Также важно, чтобы поддержка фонда была лишь этапом, неким «костылем», помогающим подняться, поверить в себя и идти дальше уже своими силами. Ну, и очевидно, что, если фонд российский – он должен поддерживать в первую очередь, проекты направленные на развитие культуры России, на создание конкурентоспособных творческих объектов, уверенно поднимающих рейтинг нашей страны на мировой арене. Таких, каким, например, стал теперь, «Петербургский джаз», – добавил эксперт.

Ранее писатель Сергей Шаргунов поддержал развитие конкурса Президентского фонда культурных инициатив.