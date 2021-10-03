Британия захотела заключить больше союзов в сфере безопасности по типу AUKUS

Власти Великобритании заинтересованы в заключении новых союзов в сферах экономики и безопасности по образцу партнерства с Австралией и США (AUKUS), заявила новая глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс в беседе с The Sunday Times.

По ее словам, Лондон надеется сформировать новый центр «экономического притяжения», чтобы бороться с влиянием авторитарных стран, передает ТАСС.

«Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договоренности с Индией, с Японией и с Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности столь же важных [для международной морской торговли] районов», – подчеркнула Трасс.

Она отметила, что Британия стремится создать объединение из стран, поддерживающих демократию, которые получат инфраструктурную поддержку и средства на развитие от свободных демократических стран.

На вопрос о том, направлена ли данная стратегия против действий Пекина, Трасс не ответила. Однако министр подчеркнула, что это, по ее мнению, это лучший способ в долгосрочной перспективе противостоять «злонамеренным силам».

Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

Москва поставила целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, а также задаст их коллегам из Австралии и Великобритании. Китай обвинил США в распространении ядерного оружия.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.