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Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось
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Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, ухудшается с каждым днем, сообщили источники в ее окружении.
«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», – рассказал источник «Комсомольской правде».
Также он уточнил, что согласно показаниям КТ, у Гузеевой поражены 7% легких, однако каждый день этот показатель растет. Знакомые актрисы также предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты.
По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет. В свою очередь стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность буквально выжила из артистки все соки.
Ранее Гузеева, которую ранее госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.
«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.
С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.
Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.
«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.
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Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Мурашко заявил об устранении барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
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Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», – приводит РИА «Новости» слова Мурашко.
Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения было приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Определено направление мутации коронавируса
Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.
Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.
Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.
Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее.
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В России выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25219 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 219 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5 % «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483.
Всего в стране выявили 7 560 767 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 710 574 человек, из них 17 852 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 886 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 028 человек.
Накануне, 1 октября, в России выявили 24 522 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 697.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке
Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса к социальной карте москвича, возбуждено дело о краже.
«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
После того, как жертвы мошенников выполняли требования, преступники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. Одна из женщин сохранила свои сбережения, заблокировав карты.
По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, как хакеры использовали пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершали кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и даже выдавая себя за представителей ВОЗ.
Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 «ошеломила» Байдена
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться на фоне ошеломляющей информации о гибели 700 тыс. американцев от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
При этом он выступил с утверждением, что три четверти граждан США в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% пожилых американцев. «(В результате) сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии», – считает Байден.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии было выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 700 тыс. человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Оператор-постановщик «Голубых огоньков» умер от COVID-19
Член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в возрасте 77 лет, сообщил Первый канал.
«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», – приводит ТАСС сообщение в эфире программы «Время» на Первом канале.
Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Оператор-постановщик первого в России HDTV-фильма Moscow Melody.
Напомним, 7 сентября после двух инсультов и перенесенного COVID-19 в московском хосписе в возрасте 60 лет умер художник-сценограф Борис Краснов, работавший с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко и многими другими артистами.
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Врачи рассказали о новой опасности коронавируса
Коронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, сообщил заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.
Последние данные показывают, что в 2020 году коронавирус практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.
«Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом», – передает РИА Новости слова Агафонова.
Исследования «Вектора» показали, что размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции происходит в больших количествах.
«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.
Напомним, в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.
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Кремль выразил озабоченность динамикой смертей от коронавируса
Динамика смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас принимаются меры, что называется, «на земле» – регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство», – передает РИА Новости слова Пескова.
«Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны – могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», – отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: «Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная».
В пятницу, по данным оперштаба, в России зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки – 887 случаев. За все время пандемии скончались 208142 человека.
Для пациентов с COVID в Петербурге дополнительно развернули почти тысячу коек
В Госпитале для ветеранов войн развернули почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом, сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Сообщается, что с пятницы корпус госпиталя «начинает прием больных с коронавирусной инфекцией», для этого «перепрофилированы 989 коек». При этом «стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме», передает ТАСС.
По данным городских властей, на 30 сентября в Петербурге развернуто 5863 коек для больных с COVID-19 и пневмониями в 13 городских и трех федеральных стационарах, из них свободны 16,52%, передает РИА «Новости».
Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом.
Голикова заявила о наступлении сложного периода из-за всплеска COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.
«Я благодарю вас еще раз за обсуждение. Сейчас снова наступает сложный период, у нас подъем заболеваемости, я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Как уточнили в аппарате вице-премьера, речь идет о заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет.
Напомним, за последние сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания
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На манифестации против санитарных пропусков вышли 48 тыс. французов
На общенациональные протесты против широкого применения во Франции санитарных пропусков в субботу вышли около 48 тыс. французов, сообщило Agence France-Presse.
Согласно данным МВД Франции, размах общенациональных протестов в стране снижается от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз, передает ТАСС.
В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно – были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода – в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.
В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По – 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.
Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным – 1300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним – 1 500 человек.
Главным требованием на прошедших в субботу манифестациях к властям была отмена предъявления санитарных пропусков для 12-17-летних при посещении кинотеатров и бассейнов.
Напомним, 4 сентября на акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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Прошедшая вакцинацию во время беременности врач рассказала о перенесенной прививке
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Акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, которая, будучи беременной, одной из первых прошла полный курс вакцинации от коронавируса «Спутником V», рассказала, как перенесла прививку, а также обратилась к другим беременным, которые думают, проходить ли им вакцинацию.
С начала пандемии Ольга перенесла заболевание коронавирусом дважды. В реанимацию с большим поражением легких попал и ее муж Александр, который работает реаниматологом инфекционного отделения коронавирусного госпиталя. С начала пандемии они работали в «красной зоне», передает RT.
Как рассказала Ряшенцева, беременные находятся в группе риска в связи с особенностями физиологии и в связи с тем, что их иммунитет достаточно сложно переносит большинство инфекций.
«Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено», – отметила она.
Первый компонент женщина получила 19 июля, второй – 11 августа. 24 сентября у нее родился сын, а 28 сентября мама вместе с ребенком выписались из роддома.
После первой прививки у Ольги было однократное повышение температуры и небольшие мышечные боли. «Но прием нурофена мне очень помог, он разрешен к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение «Спутника V» – это повышение температуры», – добавила она.
Ряшенцева также сказала, что технология создания вакцины известная и безопасная, однако население «недостаточно информировано о том, как происходит формирование защиты организма», потому что это «достаточно узкая информация», а человеку без медицинского образования «трудно понять, как это все работает».
«Любая прививка нацелена не на то, чтобы дать 100-процентную защиту от заражения, а на то, чтобы дать нам защиту от тяжелых форм инфекции, говорим ли мы о гриппе, коклюше или COVID-19», – пояснила она.
Врач также напомнила, что опыт применения неживых вакцин для беременных достаточно богатый.
«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорожденного. Потому что организм мамы как более зрелый может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни», – пояснила она.
При этом женщина отметила, что опасения людей относительно прививки во время беременности основаны на двух базовых вещах: на отсутствии достоверной информации и мнении окружающих, которые не всегда бывают компетентны.
«Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешенную во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно. Те побочные эффекты (повышение температуры, головная боль, мышечные боли), которые влечет любая вакцина, - они настолько не страшны по сравнению с тяжелым течением заболевания. Это не так страшно, как заболеть COVID-19 в тяжелой форме, как попасть в реанимацию и потерять жизнь», – заключила Ряшенцева.
Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.
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Псковский губернатор допустил введение локдауна
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил введение локдауна в региона из-за роста числа заражений коронавирусом.
«Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции», – приводит его слова пресс-служба администрации области по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Отмечается, что общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 50 433, 43 122 человека выздоровели, 777 человек умерли.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет.