Состояние заболевшей коронавирусом Гузеевой ухудшилось

Прошедшая вакцинацию во время беременности врач рассказала о перенесенной прививке

Акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, которая, будучи беременной, одной из первых прошла полный курс вакцинации от коронавируса «Спутником V», рассказала, как перенесла прививку, а также обратилась к другим беременным, которые думают, проходить ли им вакцинацию.

С начала пандемии Ольга перенесла заболевание коронавирусом дважды. В реанимацию с большим поражением легких попал и ее муж Александр, который работает реаниматологом инфекционного отделения коронавирусного госпиталя. С начала пандемии они работали в «красной зоне», передает RT.

Как рассказала Ряшенцева, беременные находятся в группе риска в связи с особенностями физиологии и в связи с тем, что их иммунитет достаточно сложно переносит большинство инфекций.

«Вопрос, делать или не делать прививку, у меня не стоял. Я знала, что буду делать тогда, когда это будет разрешено», – отметила она.

Первый компонент женщина получила 19 июля, второй – 11 августа. 24 сентября у нее родился сын, а 28 сентября мама вместе с ребенком выписались из роддома.

После первой прививки у Ольги было однократное повышение температуры и небольшие мышечные боли. «Но прием нурофена мне очень помог, он разрешен к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение «Спутника V» – это повышение температуры», – добавила она.

Ряшенцева также сказала, что технология создания вакцины известная и безопасная, однако население «недостаточно информировано о том, как происходит формирование защиты организма», потому что это «достаточно узкая информация», а человеку без медицинского образования «трудно понять, как это все работает».

«Любая прививка нацелена не на то, чтобы дать 100-процентную защиту от заражения, а на то, чтобы дать нам защиту от тяжелых форм инфекции, говорим ли мы о гриппе, коклюше или COVID-19», – пояснила она.

Врач также напомнила, что опыт применения неживых вакцин для беременных достаточно богатый.

«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорожденного. Потому что организм мамы как более зрелый может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни», – пояснила она.

При этом женщина отметила, что опасения людей относительно прививки во время беременности основаны на двух базовых вещах: на отсутствии достоверной информации и мнении окружающих, которые не всегда бывают компетентны.

«Я бы хотела сказать беременным женщинам, которые думают, делать или не делать прививку, разрешенную во время беременности, в том числе и от COVID-19: это безопасно. Те побочные эффекты (повышение температуры, головная боль, мышечные боли), которые влечет любая вакцина, - они настолько не страшны по сравнению с тяжелым течением заболевания. Это не так страшно, как заболеть COVID-19 в тяжелой форме, как попасть в реанимацию и потерять жизнь», – заключила Ряшенцева.

Напомним, в конце августа Минздрав рекомендовал беременным прививаться от COVID-19 после 22-й недели.

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