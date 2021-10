Воздушный шар с людьми упал в море в Сочи Пожар в двигателе взлетающего самолета произошел на востоке США 3 октября 2021, 04:55 Текст: Антон Никитин

В правый двигатель самолета американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines в момент разгона по взлетно-посадочной полосе аэропорта Атлантик-Сити попала птица, сообщило местное отделение телеканала NBC. После попадания птицы в правом двигателе самолета начался пожар, пилоты были вынуждены прекратить подготовку к взлету и объявить эвакуацию пассажиров, передает ТАСС. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что аэропорт уже возобновил работу после инцидента. Напомним, в прошлую пятницу отправлявшийся с Кубы в Россию самолет в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц, после чего был вынужден прекратить взлет и вернуться на стоянку. Еще один похожий инцидент произошел 16 сентября, когда самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Антальи в Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера получил повреждение.

Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко 2 октября 2021, 15:18

Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете. «Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram. Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны. Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае. Предвыборную кампанию «Единой России» в интернете признали лучшей 2 октября 2021, 10:55

По итогам голосования политологов кампания «Единой России» в интернете признана «Открытием года», а партийное приложение «Вверх» получило премию «Лучший электоральный софт». Это приложение позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, которым в дальнейшем можно доверить значимые волонтерские проекты. Предвыборная кампания партии «Единая Россия» в интернете была лучшей в стране. К такому выводу пришли участники прошедшего накануне 7-го форума Электронной электоральной политики (ЭЭП). В ходе мероприятия обсуждались самые яркие события политического сезона и избирательной кампании этого года. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, в рамках мероприятия вручались премии за самые яркие и эффективные проекты последнего года в 11 номинациях. В номинации «Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ» победила Оксана Дякина из Курской области, а «Лучший электоральный проект в России по итогам сезона выборов» достался партии «Новые люди». Наталья Мельникова победила в номинации «Лучший политический исследователь года», а Илья Стрелков – «Лучший политический блог». По оценке специалистов, «Лучшим телегам-каналом» оказался «Салам Кыргызстан». В марафоне участвовали более 50 экспертов. Они представили результаты исследований и проектов в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Среди них – опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат партий на минувших выборах в Госдуму прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде. Как отметил президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, «большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями, вела яркую кампанию в Сети». «При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло – даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», – отметил Серавин. Признание экспертного сообщества получило приложение «Вверх» – онлайн-платформа «Единой России» для работы с активом партии. Оно победило в номинации «Лучший электоральный софт». Приложение, пояснили эксперты, позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных и неравнодушных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года на ней зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов. Дерипаска рассказал, как американская мечта превратится в трагедию 2 октября 2021, 18:35

У США есть ряд неразрешенных проблем, представляющих для нее максимальную угрозу, в числе которых неконтролируемый рост долга, торговый дефицит и другие недостатки, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. Дерипаска обратил внимание на публикацию Economist, в которой рассказывается о кампании главы КНР Си Цзиньпина по «очищению Китая» от проблем капитализма. «Америка может, конечно, помечтать, что председатель Си наделает слишком много ошибок в ближайшее время или китайская бюрократия взбунтуется. Но это не решит тех проблем, которые для нее представляют максимальную угрозу», – написал бизнесмен в своем Telegram-канале. Предприниматель перечислил ряд самых важных угроз США. К их числу он отнес неконтролируемый рост федерального долга без создания источников для его погашения или рефинансирования; торговый дефицит; отсутствие компетенций в модернизации базовой инфраструктуры на территории США; сильное военно-промышленное лобби, требующее конфликтов по всему миру. Также в число проблем он записал отсутствие программы по развитию ядерной энергетики (как основы низкоуглеродной экономики) и зависимость от импорта по многим сырьевым позициям из не очень дружественных стран. «США хотелось бы выиграть немного времени, но Китай-то не остановишь: финтехнологии и цифровой юань обеспечат ему перевес в глобальной торговле, особенно когда долларовые расчеты серьезно осложнены санкционными обязательствами (привет старперам в Сенате), а воссоединение с Тайванем в 2025-2026-м не только решит оставшиеся технологические проблемы, но и сделает Тихий океан внутренним китайским водоемом. Так вот незаметно американская мечта может стать американской трагедией», – указал бизнесмен. При этом России не будет легче в том мире, где Китай «уже не добрый плюшевый панда, а сильный дракон», предупредил он. В связи с этим Дерипаска призвал как можно скорее опубликовать обновленную стратегию России в Азии с серьезным ускорением в развитии регионов за Уральским хребтом, учитывающую новую роль Китая. Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе 2 октября 2021, 17:45

Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве 2 октября 2021, 12:29

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько. «Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию. Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет. До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей. После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве 2 октября 2021, 12:29

Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы; за два года он насобирал более 250 штрафов, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД. «Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение – металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости». Выяснилось, что погибший водитель был злостным нарушителем ПДД. «По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», – уточнили в госавтоинспекции. Напомним,1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2» 2 октября 2021, 16:22

Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости». Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа 2 октября 2021, 18:17

Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения. Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости». Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом. «Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок. Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2». Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили 2 октября 2021, 09:18

Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава. «Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера. По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. «Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава. По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе. В пятницу экс-президент Грузии Михаил

Российские граждане счастливы, поскольку платят существенно меньше за электроэнергию, чем испанцы, написал журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас. Журналист поговорил с адвокатом из Москвы Татьяной, которая регулярно ездит в Европу, особенно в Италию. Та сообщила, что не желает переезжать на Запад, несмотря на повышенные доходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию испанской газеты. «Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», – рассказала собеседница испанского репортера. Автор статьи отметил, что россиянка лишь указала на факт: в Европе статья коммунальных расходов гораздо более ощутима. «Энергетическая бедность» в России относится к научной фантастике, цены на энергоносители в России гораздо ниже, чем в Западной Европе. Мархинедас полагает, что это связано с тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их. «Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», – указал он. Он привел данные портала GlobalPetrolPrices: киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (около 4,5 рубля), в Испании цена за тот же объем электричества составляет 0,223 доллара (16 рублей). Журналист подсчитал расход за месяц на электричество: в московской квартире площадью 70 кв. метров за месяц за электричество владельцы платят порядка 1,7 тыс. рублей, что меньше 20 евро. «Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <...> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», – указал Мархинедас. Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии 2 октября 2021, 13:09

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». «Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо». Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости». Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников». «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. «В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Умер актер Андрей Дубовский 2 октября 2021, 19:41

Актер Андрей ДубовскийНа скончался на 65-м году жизни, сообщил московский Театр имени Пушкина. «Московский драматический театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский», – сообщил театр в своем Facebook. Дубовский в 1980 году закончил ГИТИС, после чего начал играть в Центральном академическом театре Советской армии. В 1988 году перешел в театр имени Пушкина. Сыграл во множестве постановок, включая «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня». Известен по кинофильмам «Если бы знать...», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и т.д. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев в беседе с ТАСС отметил, что Дубовский многие годы был одним из ведущих актеров, но последние 10 лет почти не выходил на сцену. «Андрей Федорович Дубовский не числился в труппе в последние годы. Но работал действительно в театре долго. Он пришел в 1988 году и в течение долгих лет был одним из ведущих артистов, играл очень много, в основном в 1980-1990-х годах. Но у него случился инсульт в достаточно молодом возрасте, и последние десять лет на сцену Дубовский уже практически не выходил, около семи лет назад уволился из театра по состоянию здоровья», – рассказал Писарев. Худрук театра описал артиста как честного и благородного человека, который, как только понял, что в театре больше играть не может, ушел. «Он был человек очень достойный. Я помню наш с ним разговор. Я предложил ему еще какое-то время побыть в труппе, хотя бы на полставки, для поддержки, но он сказал, что у него нет будущего в театре, он это понимает, поэтому чужое место занимать не может», – пояснил худрук. Писарев отметил, что когда делал редакцию спектакля «Ревизор», то специально для этого актера придумал небольшую бессловесную роль. Эту роль артист исполнял с палочкой, поскольку ему уже трудно было ходить. «Приезжал, но потом ему уже стало трудно ходить. Андрей Федорович практически последнее время из дома не выходил. Мы его, конечно, не забывали, многие с ним из театра дружили, постоянно были на связи, ездили в гости, поздравляли на праздники», – поделился воспоминаниями он. Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы 2 октября 2021, 19:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%. В правящей партии празднуют победу. Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33. По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур. Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК. Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах. В США призвали отомстить России за «гаванский синдром» 2 октября 2021, 19:29

Соединенным Штатам необходимо отомстить России за «гаванский синдром» у американцев, уверен обозреватель издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер. Случаи недомогания у американских государственных служащих, которых называют «гаванским синдромом», случаются не без «вмешательства извне», заявил Киллмейер, передает РИА «Новости». «Консенсус состоит в том, что в этих атаках виновата Россия. <...> Для нападения, вероятно, используется оружие с направленной энергией», – отметил он. По его мнению, Россия бросила США вызов и ждет ответной реакции. Вашингтон при этом в затруднительном положении, руководство страны собирает доказательства и пытается выявить механизм, провоцирующий недомогания. «Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что все больше граждан США страдают от этой болезни <...> Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего», – заключил Киллмейер. В конце сентября один из сотрудников команды директора ЦРУ США Уильяма Бернса во время поездки в Индию сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром». Ранее Бернс заявлял, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных. Напомним, в августе СМИ сообщили, что эксперты, занимающиеся выяснением происхождения так называемого «гаванского синдрома» у сотрудников диппредставительств США, пока не могут найти доказательств, которые бы позволили обвинить Россию. Москва отреагировала на задержание журналиста «КП Беларусь» 2 октября 2021, 17:06

Российская сторона рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о задержанном журналисте «КП Беларусь». «Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», – сказала дипломат ТАСС. Ранее в субботу сообщалось о задержании в Белоруссии журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре «Весна» сообщили, что журналист написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии на текущей неделе, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси». Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется. Проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.