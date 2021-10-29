Власти Петербурга решили обратиться к правоохранителям из-за фейка о цене на проезд в транспорте

Власти Санкт-Петербурга решили обратиться в правоохранительные органы после появления в Сети фейка о том, что стоимость проезда в городском транспорте увеличится в нерабочие дни, заявил губернатор города Александр Беглов.

Беглов заявил в эфире телеканала «78», что «люди, которые распространяют именно такие слухи, – это самые настоящие подонки», так как они пугают и создают напряжение вместо того, чтобы «помочь в этой сложной ситуации», передает РИА «Новости».

«Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением», – добавил он.

Глава региона назвал произошедшее недобросовестной и «специально продуманной акцией», и призвал жителей Петербурга не доверять сомнительным источникам.

«У нас есть официальные ресурсы, есть известные всем городские СМИ, они дорожат своей репутацией в отличие от информации скажем недобросовестных изданий. Это самые настоящие провокаторы, которые вместо того, чтобы помогать в этой сложной ситуации, стараются ее ухудшить», – заключил Беглов.

Ранее сатирическое издание «Панорама» сообщило, что глава Петербурга якобы подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте – в пять раз.

Городской комитет по транспорту опроверг эту информацию и сообщил, что в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится.

Сатирическое издание ИА «Панорама» известно тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.

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Напомним, в 2019 году депутат от КПРФ на заседании Мосгордумы повторила фейковую новость «Панорамы» о присоединении Калуги к Москве.