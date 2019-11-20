Депутат от КПРФ на заседании Мосгордумы повторила фейковую новость о присоединении Калуги к Москве

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова сообщила о «планах» московской мэрии присоединить Калугу к столице, однако новость эта появилась на портале, где публикуются исключительно фейковые новости.

«Извините – у нас Новая Москва, а сейчас вон еще и Калугу планируют включить», – заявила она на заседании Мосгордумы.

Видео с ее выступления, в котором она говорила о значимости животноводства в Москве, опубликовано в Twitter «Дикая Москва».

Уважаемые люди ссылаются на @ia_panorama!



Депутат Елена Шувалова на заседании Мосгордумы объясняет коллегам важность животноводства в Москве, ссылаясь на заметку агентства специфических новостей "Панорама" о присоединении Калуги к Москве pic.twitter.com/oQFWtNvhcJ — Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 20, 2019

Между тем, первоисточником «новости» является сайт ИА «Панорама», который публикует сатирические новости и подчеркивает, что это шуточные истории, не имеющие отношения к действительности.

«Все без исключения приведенные на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой. Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны», – сообщается на этом портале.

Добавим, что Шувалова была в списке так называемого «Умного голосования» (УГ) блогера Алексей Навального – числе кандидатов на выборах в Мосгордуму, за кого оппозиции предлагали отдавать голоса. Шувалова позиционировалась как «активный оппозиционный депутат».