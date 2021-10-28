Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar Завод по производству АК-103 собрались запустить в Венесуэле в 2022 году 28 октября 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле должно завершится до конца 2022 года, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев. Михеев заявил, что таковы планы «при отсутствии независящих» от российской стороны обстоятельств. После запуска завод могут модернизировать. Этот вопрос рассмотрят «в случае обращения венесуэльской стороны». В 2021 году проведена работа по строительству и оснащению завода, причем «глобальное повышение цен не повлияло на ход выполнения работ». Этого удалось добиться «благодаря своевременному планированию и закупке инженерного оборудования», передает ТАСС. Напомним, о планах России построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов стало известно еще в 2006 году. Этот проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес. Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.

Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике 26 октября 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны. «25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС. По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны. Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации. Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе. В середине октября моряки Северного флота с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами. Немцев возмутили угрозы главы минобороны в адрес России 26 октября 2021, 11:07

Фото: Imago/Metodi Popow/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности применения ядерного оружия против России, указав, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии. «Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!», – заявил пользователь с ником Namenlos, передает РИА «Новости». «Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?», – написал WInfried-30kyiq7nR «Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», – иронизирует JuerGenredeTmit. «Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией», – пишет JoergAhoi. «Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, – это немного риторики времен холодной войны», – подытожили пользователи. Напомним, на минувшей неделе страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе. В МИД сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ. Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии 25 октября 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости». Кроме того, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение», передает ТАСС. По информации представителя Минобороны, также в провинции Алеппо в результате обстрела, произведенного террористами из крупнокалиберного пулемета по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ, были ранены два сирийских военнослужащих. Напомним, в понедельник в провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия. Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой 27 октября 2021, 22:38

Фото: STR/EPA/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Юрий Зайнашев

«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия. «Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт. Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик. Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист. Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин. Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник. Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев. Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный. Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе. Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минобороны заявили о неуязвимости ракет «Булава» для любой ПРО 27 октября 2021, 05:57 Текст: Антон Никитин

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. «Главные достоинства «Булавы» – простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», – приводит слова Наварского ТАСС. Напомним, 21 октября ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, в декабре 2020 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТОФ «Владимир Мономах» выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Булава». В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев». Польша планирует увеличить численность вооруженных сил для защиты от России 26 октября 2021, 15:57 Текст: Наталья Ануфриева

Польские власти разработали новый пакет законов «О защите отечества», который призван радикально укрепить вооруженные силы страны на фоне «амбиций «России», заявил глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Качиньский назвал важнейшей причиной для создания нового законодательства «текущую международную ситуацию, необходимость обороны страны», передает ТАСС. «Страна, которая расположена на границе НАТО, ЕС должна иметь серьезную силу для сдерживания, в случае необходимости – надеюсь, что до нее не дойдет – возможности действительно эффективной обороны», – указал он. По его словам, «текущие силы не отвечают потребностям», так как «ситуация обострилась», имеет место «гибридная война на границе». Он также упомянул сильную российскую армию, «амбиции» Москвы и «постоянные учения». «Это склоняет нас к радикальному укреплению вооруженных сил», – добавил Качиньский, пояснив что оно представляет собой обновление 14 законов, введение новых 720 статей. Также важный элемент – это «механизм финансирования ВС и нового вооружения, речь идет о том, чтобы это финансирование можно было разложить во времени». По его словам, власти планируют увеличить численность Вооруженных сил и закупать современное вооружение, в том числе у европейских партнеров. Ранее в Польше назвали место наступления России в случае войны. Определены сроки завершения госиспытаний танков «Армата» 25 октября 2021, 08:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», – сообщил источник РИА «Новости». По словам источника, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине». Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов заявил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии. Запланирован залповый пуск крылатых ракет с АПЛ «Новосибирск» 26 октября 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») запланированы на середину ноября, сообщил источник в кораблестроительной отрасли. «По программе госиспытаний «Новосибирска» на середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ» как с надводного, так и с подводного положения. Среди них один будет залповым», – приводит слова источника ТАСС. В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Напомним, в июле АПЛ «Новосибирск» впервые вышла в море на заводские ходовые испытания (ЗХИ). В марте стало известно, что первая серийная атомная подлодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай потребовал ответить на вопросы по инциденту с атомной субмариной США 26 октября 2021, 09:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай настаивает на опубликовании всей информации о столкновении атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября, сообщила газета «Глобал таймс», отражающая мнение военно-политического руководства КНР. «Мы решительно обращаемся к Соединенным Штатам с требованием немедленно огласить базовую информацию об этом происшествии», – передает ТАСС текст статьи. Как великая держава, отмечается в материале, США «несут ответственность и обязанность сделать это». В противном случае, говорится далее, «это будет означать, что США сделали нечто позорящее их, например, нарушили международное право и серьезно вторглись в сферу интересов другой страны в Южно-Китайском море». «К сожалению, – сетует китайская газета, – ведущие американские СМИ хранят на сей раз молчание», равно как и медиа других западных стран. «Мы призываем международное сообщество возвысить голос и потребовать объяснений от США», поскольку инцидент с американской ядерной субмариной «не является делом только армии США», следует также принять во внимание «законные и обоснованные» озабоченности стран региона, резюмирует китайское издание. Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла на базу на острове Гуам. По сообщению телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом. Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующего на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом. ТОФ пообещали новые атомные подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М» 27 октября 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей-А» и многоцелевыми атомными подлодками проекта 885М «Ясень-М», сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский. «Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырех подводных лодок – два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях», – приводит слова Наварского ТАСС. Как сообщил контр-адмирал, на ТОФ поступят обновленные крейсеры проекта 955 «Борей-А», которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Новые крейсеры «Борей-А» являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия. Также он сообщил, что для ТОФ строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М» – «Новосибирск» и «Красноярск». По словам Наварского, строительство причальной инфраструктуры для новых атомных подлодок находится на завершающем этапе. «К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей», – сказал он. По словам Аркадия Наварского, современная инфраструктура позволяет обеспечивать подводные лодки, которые находятся в базе, всеми энергосредами (электричество, вода, кислород и т. д). В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев». В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся семь многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 и 885М «Ясень» и «Ясень-М». Головная АПЛ проекта 885М «Казань» вошла в состав ВМФ России 7 мая. В марте стало известно, что первая серийная АПЛ проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Сенаторы США призвали не вводить санкции против Индии за закупку оружия у России 27 октября 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские сенаторы Джон Корнин и Марк Уорнер призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») за закупки оружия у России. «Мы настоятельно рекомендуем вам не применять CAATSA в отношении Индии за ее запланированную закупку российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», – передает РИА Новости текст письма сенаторов, направленного Бадйену. По мнению Уорнера и Корнина, санкции могут иметь пагубные последствия для стратегического партнерства США и Индии. Отказ от санкций в этой ситуации они оправдывают тем, что Индия за последние несколько лет снизила объемы импорта российской военной техники. Сенаторы также опасаются, что санкции усилят позиции тех политических сил в Индии, которые не видят в США надежного партнера, и подорвут попытки индийского правительства «уменьшить зависимость от российской оборонной техники». При этом Уорнер и Корнин указывают на то, что разделяют беспокойство президента относительно «интеграции российского оборудования в Индии» и советуют администрации продолжить конструктивно обсуждать этот вопрос с Нью-Дели. В письме сенаторы предлагают администрации создать двустороннюю рабочую группу, чтобы «наметить дальнейшие шаги для разработки стратегий укрепления военного взаимодействия между Индией и США.» Эти меры, как полагают Корнин и Уорнер, также помогут Вашингтону противостоять влиянию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Расчеты за экспортные ЗРС будут производиться в рублях. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Киев на переговорах с Донбассом отказался отвечать на вопросы о Bayraktar 27 октября 2021, 23:47 Текст: Антон Антонов

На переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Киев проигнорировал вопросы об использовании турецкого беспилотника Bayraktar, сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов. Грызлов сообщил о «настоятельных просьбах представителей Донбасса» на переговорах «прояснить ситуацию». Представители Донбасса хотели, чтобы Киев «четко подтвердил или опроверг факт использования БПЛА в нарушение минских соглашений и договоренностей о мерах по усилению перемирия». Однако просьбы «были проигнорированы украинской делегацией», передает РИА «Новости». Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Расчеты С-400 отработали отражение удара по базе подлодок на Камчатке 27 октября 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели на Камчатке тактические учения по прикрытию пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника. «Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» провели зачетное учение по противовоздушной обороне пункта базирования подводных сил ТОФ и выполнили алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники», – приводит слова командира дивизиона С-400 майора Александра Бурмистрова РИА «Новости». Согласно плану учений, личный состав дивизиона ЗРК С-400 выполнил перебазирование из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. В ходе марша колонну техники прикрывали расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В новом позиционном районе военнослужащие развернули пусковые установки, для маскировки диспозиции были установлены дымовые завесы. Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. «По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок ТОФ. Получив сигнал, подразделение отряда ПДСС по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа «Грачонок», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров. Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где в ходе задержания уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа «Грачонок» задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом «Кальмар». Диверсанты, выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил ТОФ, были блокированы и уничтожены бойцами отряда ПДСС. Как уточнили в пресс-службе, в тренировке были задействованы около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта «Грачонок» и быстроходные лодки отряда ПДСС. В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа. В минувшее воскресенье ВВС США в рамках учений на случай полномасштабной войны с Россией перебросили истребители F-16 на остров Шемья в Тихом океане, где расположен ближайший к российским границам на Дальнем Востоке американский военный аэродром. Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Черного моря 26 октября 2021, 14:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над водами Черного моря, сообщили в Минобороны. «Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. По данным Минобороны, продолжительность полета составила около пяти часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны. Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Рособоронэкспорт решил показать 300 образцов оружия на выставке в Перу 27 октября 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех») представит около 300 образцов вооружения и техники на Международной выставке оборонных технологий SITDEF 2021, которая пройдет с 28 по 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме (Республика Перу). «На стенде Рособоронэкспорта будет представлено около 300 образцов вооружения и военной техники. В виде моделей компания продемонстрирует учебно-боевой самолет Як-130, боевой вертолет Ми-28НЭ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и бронетранспортер БТР-82А, имеющие высокий потенциал в Латинской Америке», – передает ТАСС сообщение компании. Кроме того, Рособоронэкспорт готов предоставить информацию об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а также о современных средствах авиационного поражения. Посетителям стенда компании будет предложена широкая номенклатура средств ПВО и радиоэлектронной борьбы различных радиусов действия, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и «Антей-4000», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2», «Тор-М2КМ», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба». В компании рассчитывают, что представителей сухопутных сил и сил специальных операций стран региона заинтересуют бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», бронетранспортеры БТР-80А и БТР-82А, а также новые колесные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной боевой платформы «Бумеранг». Ожидается также повышенное внимание представителей всех видов вооруженных сил и родов войск к современным тренажерным системам и комплексам ведущих российских производителей. Отмечается, что специальный Технологический центр Рособоронэкспорта покажет на стенде компании-спецэкспортера материалы по комплексу с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е», пользующийся популярностью среди российских партнеров на мировом оружейном рынке. Ранее Рособоронэкспорт рассказал об успехах российской военной техники на учениях в Сербии.