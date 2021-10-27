Захарова заявила о возможной дестабилизации Прибалтики в случае усиления потенциала НАТО

Чеченский политолог объяснил, почему Татарстану не нужен свой президент

Рамзану Кадырову не нужно укреплять свой статус как главы республики дополнительными регалиями, лидеры тюркских и арабских государств и так с ним охотно общаются. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД чеченский политолог Саид Бицоев. Ранее эксперт из Казани заявил о том, что статус президента Татарстана помогает Рустаму Минниханову представлять Россию в мусульманском мире.

«Не думаю, что название «глава республики» или «президент республики» как-то меняет статус политика в глазах всемирной исламской «уммы». Там понимают, что глава субъекта остается главой субъекта. Скажем, Рамзан Кадыров постоянно общается с монархами и президентами из арабских и тюркских стран. В этом ему помогает тот факт, что его имя известно вообще в мире. С ним с удовольствием общаются главы Иордании, Дубая, Ирака, Турции», – перечислил Бицоев.

«Сравните с США – это тоже федеративное государство, но там губернатора Техаса не называют президентом», – добавил политолог. – Кстати, Эрдоган – самый авторитетный представитель тюркского мира – тоже недавно заметил на одной из дискуссий, посвященных связям Турции с исламскими регионами России: не забывайте, что в России есть только один руководитель, а все остальные лидеры – это лишь главы субъектов, которых в этой стране почти 90».

В Казани говорят о необходимости общения на достойном уровне с тюркским миром, необходимости обладания высоким статусом для лидера Татарстана, напомнил Бицоев. «Но это означает лишь попытку отстоять свою позицию, сохранить привычное название «президент республики», не более того. Не думаю, что статус Татарстана, Башкортостана или Чеченской республики становится менее важен от того, что первое лицо там будет называться не «президент», а «глава республики». На самом деле глава государства должен быть только один», – подытожил чеченский политолог.

Кадыров не рвется возвысить свой формальный статус – наоборот, еще 11 лет назад он сам предложил, чтобы президент в стране был только один, напомнил Бицоев.

«Кадыров идет в авангарде системообразующих реформ, будь то выборная реформа или название главы региона. Своими действиями он заодно показывает, что Северный Кавказ – в плане политического устройства – развивается в русле всех остальных регионов РФ, что в Чечне, в частности, не осталось никаких сепаратистских тенденций», – подытожил эксперт.

Напомним, в конце сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству тогда поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.

Госсовет Татарстана накануне отказался поддержать проект закона. «На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства», – сказал при этом глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин. Решение было принято единогласно. Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.

«У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД казанский политолог Руслан Айсин.



«Нужно понимать, что восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы. Зарубежным лидерам важно, что они имеют дело с человеком, у которого есть определенные регалии. Так устроен Восток. При этом, конечно, очевидно, что их российский собеседник несет определенные обязательства, наложенные на него самим президентом Путиным», – считает политолог из Татарстана.

«Понижение до статуса «глава региона» для восточных лидеров будет означать, что перед ними не прямой представитель, а губернатор какой-то провинции. Соответственно уровень разговора будет совсем другой. Первое лицо само не станет общаться, пришлет вместо себя другого человека», – отметил Айсин.

Напомним, что Рамзан Кадыров в 2010 году сам отказался именоваться президентом Чечни, предложив заменить название своей должности на «глава республики». По его мнению, в России лишь один государственный деятель имеет право носить подобный титул, а «парад региональных президентов» следует прекратить.