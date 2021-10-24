|
|
НАТО ввело в эксплуатацию авиабазу в Латвии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде, сообщило воздушное командование альянса.
База в Латвии введена в эксплуатацию после модернизации и сертификации. Она стала для НАТО третьей в Прибалтике. Еще две расположены в Эмари (Эстония) и Шяуляй (Литва), передает «Интерфакс».
В начале 2021 года сообщалось, что Соединенные Штаты предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Средства должны пойти в первую очередь на укрепление присутствия НАТО в регионе.
Меркель рассказала об «осознании серьезных разногласий» с Путиным
|
|
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что еще в 2001 году во время выступления президента России Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером.
Меркель заявила в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ей «было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия». Она выразила мнение, что для Путина «распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», передает ТАСС.
Меркель также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ – богатая страна. Причиной, по ее мнению, стало «полное изменение баланса сил».
«Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший 2,3 трлн долларов, был несколько ниже, чем у Германии с ее 2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет 14,7 трлн, а наш вырос до 3,8 трлн», – пояснила она.
На этом фоне она призвала «стратегически умно выстраивать наши отношения», указав, что необходимо «бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение». Меркель считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».
Напомним, Владимир Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Тогда он напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.
Отметим, что в августе 2021 года российский лидер сказал, что их с Меркель взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса. Сама канцлер в июле посоветовала преемнику оставаться в диалоге с Москвой.
Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином
Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза».
«Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу.
Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?».
Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза».
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
«Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.
Шойгу: НАТО стягивает силы к нашим границам
|
|
Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия, напомнив главе германского министерства, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – приводит РИА «Новости» слова Шойгу.
Он подчеркнул, что «безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России». По его словам, «к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО».
-
«Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», – добавил Шойгу.
Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны России и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.
До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинскую Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля
|
|
На Украине остановили Славянскую тепловую электростанцию из-за нехватки угля сообщила компания «Укрэнерго».
К 14.00 субботы оба блока теплоэлектростанции остановили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.
До этого «Укрэнерго» отмечала, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась, на складах в 3,9 раз меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС этого топлива осталось лишь на несколько дней.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
А бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
«Ельцин Центр» оскорбили гомофобные высказывания Вадима Самойлова
|
|
«Ельцин Центр» может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после заявлений экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова о представителях ЛГБТ-сообщества, сообщила пресс-служба центра.
«Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – говорится в сообщении «Ельцин Центра».
«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – отмечено в заявлении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.
Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался. «Да, «Ельцин Центр», действительно, является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой», – приводит РИА «Новости» слова музыканта.
Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран
Турецкий лидер Тайип Эрдоган приказал объявить в стране персонами нон грата 10 послов из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
«Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», – цитирует Эрдогана «Коммерсант».
После признания персоной нон грата, согласно дипломатическим правилам, следует высылка сотрудника дипмиссии.
Отмечается, что эта реакция стала ответом на требование освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее Эрдоган грозился выслать послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.
Премьер Молдавии прокомментировала переговоры с Россией на тему поставок газа
Официальный Кишинев считает, что его долг за газ не должен быть частью переговоров о новом контракте с «Газпромом», заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в эфире Moldova 1.
«Историческая задолженность – это очень большой долг, который мы не признаем. Мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», – приводит слова премьера РИА «Новости».
Вместе с тем сообщается, что двухдневные российско-молдавские переговоры на тему газа, в которых принимал участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, «закончились безрезультатно», а заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно».
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
Мясников назвал смертельно опасные лекарства
Нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению врача, наиболее кардиотоксичные средства – препараты для химиотерапии. Как утверждает специалист, самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, могут нанести ущерб здоровью.
«То есть мы даем препарат понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
Врач также предупредил, что при неправильном применении опасность представляют и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Неумеренное использование таких лекарств приводит к повышению давления, может спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.
Оппозиция на Украине сочла безумием отказ передать России останки советского разведчика
Парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «апогеем безумия» и «шабашем» отказ исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России.
«На Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, всеми способами стремящихся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Только в среду Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) обнародовал свой диктаторский перечень табуированных названий и терминов, запретив даже упоминать о Великой Отечественной войне. А уже в пятницу в Полтаве неизвестные разбили памятную доску Герою Советского Союза Филиппу Киве – деду депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы. Но апогеем этого безумия стал отказ членов исполкома Львовского горсовета передать останки похороненного во Львове советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родным в России», – отмечается в заявлении ОПЗЖ, опубликованном на сайте партии.
Как отмечает ОПЗЖ, в сентябре кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал Львовский горсовет разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова на мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
«Такими действиями украинская власть, в том числе и местная, демонстрирует крайнее презрение к закону и уверенность в абсолютной безнаказанности за это», – заявила оппозиция.
ОПЗЖ назвала «совершенно постыдным и аморальным предложением мэра Львова Андрея Садового вернуть прах погибшего в 1944 году советского героя на родину лишь в обмен на освобождение украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в России».
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.
Жителей Украины назвали заложниками зарабатывающих на газе властей
|
|
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил уверенность, что жители Украины оказались в заложниках из-за стремления властей страны покупать российский газ у стран Европы с целью заработать на разнице в стоимости топлива.
Экс-депутат Рады выразил возмущение по поводу того, что Украина покупает российский газ у Европы, переплачивая при этом в несколько раз. «Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у Газпрома. Не важно – через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент [Владимир Зеленский]. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?» – приводит слова Мураева РИА «Новости».
Кроме того, бывший парламентарий отметил, что на Украине наблюдается дефицит голубого топлива – в хранилищах не хватает примерно 4 млрд кубометров газ. При этом, по его словам, политическая элита Украины не пытается решить эту проблему.
«У правительства денег нет, то есть они вытащат деньги из ваших карманов (для восполнения дефицита газа)», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24», обращаясь к украинцам. Политик считает, что Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, тогда как украинцы находятся в заложниках этих решений.
Он также отметил, что в случае прекращения транзита газа в 2024 году на Украине может произойти техногенная катастрофа.
Ранее бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы. Тем временем в Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине из-за недостаточных запасов угля и газа.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умерла актриса Татьяна Бестаева
|
|
Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, известная по фильмам «Тени забытых предков», «Матрос с «Кометы» и «Семь стариков и одна девушка», скончалась 23 октября на 85-ом году жизни, сообщила руководитель пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета Татьяна Горина.
Горина сообщила, что актриса «скончалась сегодня утром после продолжительной болезни», передает ТАСС.
Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила ВГИК. С 1961 года работала в Театре имени Моссовета.
В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 – Народной артистки РСФСР.
Была награждена орденом Дружбы, являлась лауреатом премии «Театральная весна» за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход».
В числе ее наиболее известных киноработ – роль Палагны в фильме «Тени забытых предков» (1964), а также роли в таких картинах как «Матрос с «Кометы» (1958), «Человек идет за солнцем» (1961), «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Дни хирурга Мишкина» (1976).
На оголившую грудь модель у храма Василия Блаженного завели дело
|
|
По факту видеозаписи с оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного моделью Лолитой Богдановой возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сказал собеседник ТАСС.
По этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы. В отношении 22-летней Богдановой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с девушкой, оголяющей грудь на фоне храма.
Ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября. Пользователи узнали в девушке на записи некую модель Lola Bunny, которая на сервисе OnlyFans продает свои «голые» фото.
После этого девушка сообщила в соцсетях, что ролик был снят несколько лет назад, а видео опубликовал вообще другой человек. Она попросила извинения и заявила, что ей поступают угрозы.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Газпром: Поставки газа в Молдавию могут прекратиться с 1 декабря
|
|
Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. «В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», – добавил он.
По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, «Газпром» не может работать в убыток.
«Газпром» – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», – заявил Куприянов.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – отметил он.
При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».
Ранее Россия заверила Молдавию в получении дополнительных объемов газа, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде заявили о провале подготовки к отопительному сезону на Украине
|
|
Подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Подготовка к отопительному сезону [на Украине] провалена полностью! В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого – лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <…> Почему не закупили газ весной? Мы имеем газохранилища емкостью более 30 млрд кубометров», – приводит слова Гончаренко РИА «Новости».
При этом он жестко раскритиковал возможное начало поставок электроэнергии из России и Белоруссии и обвинил Киев в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины. «Довели до того, что [президент России Владимир] Путин потирает руки и ждет, что Украина приползет на коленях просить газ», – утверждает Гончаренко.
Ранее бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.
В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».
В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киргизии ответили на вопрос о военной базе США
Власти Киргизии не рассматривают возможность размещения в стране американской военной базы, заявил на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.
Жапаров сказал, отвечая на вопрос о возможности открытия в Киргизии военной базы США, что «у нас есть российская база в Канте (Чуйская область), нам хватит одной базы», передает ТАСС.
«Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы», – пояснил свою позицию глава государства, напомнив, что американский военный объект в республике перестал функционировать в 2014 году.
Напомним, база США была открыта в бишкекском аэропорту Манас в 2001 году. Она предназначалась для поддержки операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
Там располагались военнослужащие и техника стран – участниц антитеррористической коалиции, костяк группировки составляли американские силы и средства.
Через восемь лет авиабазу переименовали в Центр транзитных перевозок, а летом 2014 года она была закрыта по требованию киргизской стороны.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США.
Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
Также США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Сообщалось, что после вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
В МИД России объясняли, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану.