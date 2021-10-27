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Китай приостановил импорт морепродуктов двух компаний из России
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Таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой, говорится в сообщении пресс-службы Главного таможенного управления КНР.
Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. В кратком сообщении ведомства указывается, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай этими компаниями замороженной горбуши был выявлен коронавирус. Таким образом, в соответствии с принятыми в КНР правилами таможня прекращает на одну неделю принимать декларации на импорт продукции от этих компаний, передает ТАСС.
В ноябре 2020 года в Китае начали расследование после выявления коронавирусной инфекции на упаковках с говядиной и рыбой из Бразилии и Вьетнама. Месяцем ранее в Китае обнаружили образцы живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. В сентябре 2020 года власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из импортированной из России упаковке щупалец кальмаров.
Украина после остановки заводов начала закупать кислород в Польше
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше, так как ранее два крупнейших завода по его производству были остановлены, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Да, с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился) на западе Украины, связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей», – заявил Ляшко в интервью интернет-изданию «Украинская правда».
Он отметил, что министерство инфраструктуры быстро выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам.
Ранее стало известно, что два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса.
Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
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Директор «Аптекарского огорода»: Антипрививочники убивают всю Россию
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Директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм обвинил антипрививочников в принимаемых ограничительных мерах и заявил, что сторонники этого движения «убивают всю Россию».
«Антипрививочники, Москва и Россия закрываются благодаря вашим гнусным стараниям! По всему миру главная мечта людей – надежно защититься от тяжелого коронавируса, они стоят за вакцинами в очередях, мечтают о бустерах, едут в дорогие вакцинные туры в нашу страну... Именно поэтому развитые страны спокойно проходят через новые волны заразы – с маленькой смертностью», – написал он в своем Instagram.
«А что у нас, в России?.. Дикие, нецивилизованные «человеки» разносят повсюду глупейшие слухи, настоящую ересь, антинаучный бред. Антиваксеры убивают не только себя – они убивают всю Россию», – заявил Ретеюм.
По его словам, антипрививочное движение является очень хорошо спланированной кампанией Запада.
Директор сада призвал остановить «эту дикость, это безумие, это массовое смертоубийство».
«Прививка – единственный надежный путь к защите от тяжелых последствий «короны». Мы с вами, как думающие, интеллигентные, развитые люди, должны пытаться донести до масс эту информацию. Кто, если не мы?» – заключил Ретеюм.
Он также напомнил, что вход в «Аптекарский огород» во время нерабочих дней будет открыт – улица свободно, оранжереи только по QR-кодам и в масках. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Один из российских регионов ввел комендантский час во время нерабочих дней
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Власти Хакасии с 28 октября по 7 ноября приостанавливают работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Также вводится запрет покидать жилище в ночное время.
«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», – сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.
По его словам, предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку. Также Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном в течение полугода заболевании, передает РИА «Новости».
«Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку», – добавил он.
При этом Коновалов подчеркнул, что медучреждения будут работать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19.
«В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период», – указал он.
По словам главы региона, количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд, особенный дефицит с местами в реанимации.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Вирусолог сравнил возможности лечить коронавирус и ВИЧ
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Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, в отличие от гепатита С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и гриппа, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, подчеркнув, что COVID-19 не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов от него.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
«Коронавирус не относится к сильно изменчивым вирусам, поэтому его даже сравнивать ни с гепатитом С, ни с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), ни с гриппом я бы не стал. Для этих вирусов даже ввели понятие «квазивиды» – псевдовиды: когда вирус попадает в организм, он один, а когда из него выходит – другой. Коронавирус примерно в 30 раз медленнее мутирует, чем тот же вирус гриппа», – объясняет Зверев.
Соответственно, поскольку коронавирус не мутирует с той же скоростью, что и грипп, он не является серьезной проблемой для лечения и создания различных препаратов.
«А лекарства подходящего все еще нет, потому что это очень долгий процесс. Сам препарат можно синтезировать очень быстро, но для того, чтобы проверить его, требуются годы, ведь его необходимо помимо всего прочего еще и проверять на хроническую токсичность. Это же не вакцина, которая один раз применяется. Лекарство используется постоянно, влияет на все органы. Поэтому его нужно долго исследовать», – говорит академик.
Он отмечает, что регулярно публикуются научные статьи на тему того, что появляются различные химические соединения, которые действуют на различные белки, репродукцию коронавируса. В массы пока все это не выносится только потому, что прошло крайне мало времени.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн предположил, что Россия приобретет коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции с помощью вакцинации в течение следующего года.
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Иммунолог рассказал об опасной особенности штамма COVID «дельта»
В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, в основном речь идет о штамме «дельта», который отличается гораздо более высокой способностью к заражению, чем у предыдущих штаммов, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам эксперта, «дельта» – штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней – «заслуга» именно этого варианта SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что его способность к заражению гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, приводит его слова радио Sputnik.
«Коронавируса штамма «дельта» нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека», – отметил Болибок, а также пояснил, что для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного.
По его словам, «кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом «дельта» можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски».
«Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19», – отметил Болибок. Он напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «дельта» превышает 90%.
Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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Психолог рассказал, сколько времени в день детям можно играть в гаджеты
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«За время пандемии дети дошкольного возраста стали проводить больше времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, то есть в общей сложности сутки», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД.
«Это печальная статистика, учитывая то, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.
«Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для развития детей.
Нормы о допустимой продолжительности использования детьми гаджетов сформировались еще до коронавируса, но сейчас условия изменились, в свою очередь отметил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
«А что такое норма с учетом опыта пандемии? Вспомните, сколько было запретительных процедур по использованию гаджетов в школе, в раннем возрасте. Когда мы столкнулись с необходимостью либо неизбежностью этого, то вопрос, что такое новая норма пользования гаджетами, нам предстоит еще выяснить. Тут нужны широкие популяционные исследования, чтобы мы могли ответить, сколько с гаджетом сидеть и какие последствия дает краткосрочная и долгосрочная перспектива», – указал Зинченко.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». В своем выступлении Веракса также отметил, что у детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время как дети в возрасте до трех лет выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна.
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Эксперт: Благодаря пандемии все поняли, чем стресс отличается от депрессии
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Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, сказал декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко во время дискуссии на круглом столе в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Пандемия коронавируса стала для нас новым опытом ведения научных исследований», – сообщил декан факультета психологии МГУ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.
По его словам, благодаря пандемии весь мир «научился правильно мыть руки» и «все поняли, чем отличается стресс от депрессии». «Самое главное – люди актуализировали и вербализовали тот запрос на профессиональную психологическую помощь, которая в таких ситуациях, к сожалению, необходима», – добавил эксперт.
Зинченко отметил также, что предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов». «Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь». Одним из путей решения этой проблемы эксперт называет регламентацию оказания психологических услуг, в том числе с помощью принятия закона о психологической помощи населению.
Во вторник состоялся круглый стол, организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии анализировали последствия воздействия пандемии COVID-19 на психологическое состояние общества.
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Психологические реакции на коронавирус и радиацию оказались похожи
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«Многие не верят в угрозу коронавируса, потому что не могут подержать его в руках. Такое же явление наблюдалось после аварии на Чернобыльской АЭС, когда не были видны первые последствия радиации», – рассказал кандидат психологических наук Сергей Ениколопов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД, посвященного воздействию пандемии на психологическое состояние общества.
«В апреле 1986 года люди отказывались верить в серьезность произошедшего только из-за того, что «не видели следов радиации». Неверие в опасность коронавирусной инфекции объясняется схожим образом – угроза невидима и неосязаема. Показательно, что все СМИ соревновались в визуализации вируса, и у всех выходила разная картинка, то он квадратный, то круглый, овальный», – отметил руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов.
С одной стороны, в обществе наблюдается скептическое отношение к угрозе, которой как бы нет. С другой стороны, в отношении людей к той же угрозе проявляются элементы магического мышления, отметил Ениколопов.
«Вера в чудо подпитывает нашу надежду на изобретение чудо-таблеток. У светских людей магическое мышление проявляется сильнее, чем у религиозных. В религиозных учениях есть четкая договоренность, что следует считать чудом, в нерелигиозной среде чудом может оказаться что угодно», – говорит психолог.
Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья также указал на то, что за время пандемии практически у всех людей «выросла психопатологическая симптоматика», поэтому некоторые жалобы пациентов на физические недомогания, «не имеют реальных корней».
«Эти люди повышают нагрузки на поликлиники. Врач общего профиля не готов работать с психосоматическими пациентами, не знает, что их нужно отправлять к психологам и психиатрам», – пояснил кандидат психологических наук.
Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М. В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».
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Эксперт назвал причины большего количества антипрививочников в мире
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Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что мы столкнулись с глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад», – заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И уже тогда надо было начинать учиться убеждать их в преимуществах вакцинации от инфекионных заболеваний. Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – отметил клинический психолог.
По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – сказал эксперт. Он приветствовал то, что в России те, кто сделал прививку, смогут в период очередных граничений в конце октября – начале ноябре посещать театры и музеи.
Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.
Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Во вторник состоялся
организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии обсуждали воздействие пандемии COVID-19 на психологическое самочувствие.
В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
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Мурашко заявил, что темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились
Темпы заражения коронавирусом среди россиян упали с 16% до 10-10,5%, сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, специалисты видят, что темпы прироста заболеваемости в нескольких субъектах благодаря введенным ограничениям снизились. Если раньше цифра прироста составляла около 16% в неделю, то за последнюю неделю составила в пределах 10-10,5%, передает ТАСС.
Как заявил министр, первичное звено здравоохранения несет сейчас огромную нагрузку. Сейчас сферу здравоохранения усиливают студентами медиками из высших учебных заведений, а также работниками медорганизаций, занимающихся образованием среднего медицинского персонала.
В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 244,2 млн человек, более 4,9 млн скончались.
Ранее Мурашко говорил о выезде бригад в 18 регионов России для борьбы с коронавирусом. Так, мобильные бригады были отправлены во Владимирскую, Курскую, Псковскую области, Забайкальский край, Оренбургскую область.
В Роспотребнадзоре разъяснили схему получения QR-кода после COVID-19
Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
Безбородова заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo.
Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.
«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», – уточнила специалист.
Потому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, подчеркнула Безбородова.
Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19.
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Ученые описали постковидный синдром у детей
Ученые проанализировали медицинские данные, охватывающие почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с последствиями болезни коронавирусом у детей и подростков. Результаты опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
Немецкие ученые проанализировали данные за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Информацию отработали по 38 млн человек, что составляет 45% населения страны. Из них отобрали 157 тыс. человек с диагнозом коронавирус, поставленным до 30 июня 2020 года. Группа была поделена на две части – 145184 взрослых и 11950 детей и подростков до 17 лет, передает РИА Новости.
Разницы в проявлении постковидного синдрома у детей и взрослых особой нет, но все же различия есть.
У взрослых постковид проявляется в виде дыхательной недостаточности, выпадения волос, недомогания, потери вкуса и головной боли, а у детей в виде усталости, депрессии, головной боли и соматических расстройствах.
У детей акцент в изменении состояния здоровья смещен в сторону проблем с психическим здоровьем. Авторы исследования считают, что необходимо в этом случае изменить рекомендации врачей и психологов при работе с детьми, переболевшими коронавирусом.
Авторы статьи считают, что исследование стало самым масштабным в мире, касающимся постковидного синдрома у детей и подростков. В ходе исследования также выяснилось, что коронавирус стал чаще встречаться среди детей.
Ранее инфекционист рассказал, как чаще всего заражаются дети. По словам Александра Горелова, основной источник заражения – семья и родители. Поэтому взрослую часть населения он призвал вакцинироваться.
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В России выявили 36,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36 446 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,0% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6074, Московской области – 2930, Санкт-Петербурге – 2735.
Всего в стране выявили 8 316 019 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 213 584 человек, из них за сутки вылечились 26 973 человека.
Также за сутки зафиксировано 1106 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 232 775 человек.
Накануне, 25 октября, в России выявили 37 930 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 1484.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иркутский врач объяснил слова «помирайте дома» о непривитых
Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил, что его слова о невакцинированных гражданах были призваны задуматься о личной ответственности за здоровье.
Он заявил РИА «Новости», что фраза о невакцинированных «помирайте дома» «вырвана журналистами из контекста».
«Вопрос вакцинации – это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом... Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идет», – пояснил врач.
В прямом эфире в соцсетях Новожилов ответил на вопросы, касающиеся вакцинации от коронавируса. После этого в СМИ появилось его высказывания о том, что не привитые от COVID-19 больные не должны вызывать скорую помощь, а должны умирать дома.
Дословно врач ответил на высказывание пользователя, о том, что вакцинация – личное дело каждого: «Да, личное дело жить мне или умереть. Ну тогда не занимайте место в госпиталях. Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома... Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм. Я вот о чем говорю. Да, личное дело. Но если вы хотите защитить себя, своих близких, то привейтесь. Тогда вы не заболеете, и они не заболеют».
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Ученый раскритиковал многочисленных инстаграм-психологов
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«Пандемия повысила среди россиян запрос на психологическую помощь. На этом фоне появились Instagram-звезды, которые оказывают услуги психологов, не имея для этого нужной квалификации», – рассказал врач Михаил Беребин, выступая на круглом столе, который состоялся в редакции газеты ВЗГЛЯД.
«Причина обилия самозваных психологов заключена в нынешнем порядке получения квалификации. В интернете возник громадный объем предложений: за несколько месяцев обещают выучить кого угодно на психолога. В итоге «ученикам» совершенно легально выдают диплом государственного образца, который юридически безупречен. Некоторое вузы подрабатывают на этом спросе, причем явно нечестно», – пояснил завкафедрой клинической психологии Южно-Уральского государственного университета, главный внештатный специалист по медицинской психологии Уральского федерального округа, кандидат медицинских наук Михаил Беребин.
По его словам, обывателю трудно разобраться в квалификации психолога, особенно, если человек предъявляет несколько дипломов, выданных различными ассоциациями или институтами.
«Многие непрофессиональные объединения в области психологии и психотерапии даже в своих уставных требованиях не прописывают обязательство иметь профессиональное образование. При этом название организации содержит слово «психология» или «психотерапия». В итоге в блогосфере набирают популярность девушки с модельной внешностью, которые «лечат» своих пациентов, хотя не обладают при этом ни психологическим образованием, ни вообще каким-либо практическим опытом в этой сфере. Тем не менее, такие Instagram-леди называют себя психологами, да еще и клиническими. И по закону отказать им в этом нельзя», – возмутился специалист.
Во вторник в редакции газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Во время пандемии резко возросла потребность в профессиональной психологической помощи, однако многие люди столкнулись с тем, что им оказывали псевдоуслуги, заявил на круглом столе декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. По его словам, предложений по оказанию психологической помощи «было больше, чем профессиональных психологов».
«Когда более семи миллионов человек вдруг стали предлагать эту помощь, оказалось, что людей с опытом и образованием на порядок меньше. Поэтому отдельный вопрос – каким образом обеспечить должный уровень оказания психологической помощи», – указал Зинченко, предупредив, что многим людям оказывается «псевдопсихологическая помощь».
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