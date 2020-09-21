Власти Китая обнаружили коронавирус на упаковке кальмаров из России

Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства города Чанчунь.

«18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19. 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.

Власти призвали население внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения.

О том, ввели ли запрет на ввоз из России продукции этой компании, не уточняется.

Ранее продукты из магазина посоветовали дезинфицировать.

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