В Китае начали расследование после выявления COVID-19 на импортных продуктах

Власти Уханя инициировали эпидемиологическое расследование после обнаружения коронавирусной инфекции на упаковках с говядиной и рыбой, закупленных в Бразилии и Вьетнаме, сообщил городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Коронавирус был обнаружен в партии бразильского мяса и вьетнамкой рыбы, импортированной из Хошимина, в ходе расследования будут проверены 92 тонны говядины и 19 тонн морепродуктов, передает ТАСС.

Уточняется, что продукция не успела поступить в розничную продажу. Все лица, имевшие контакт с инфицированным товаром, ушли на строгий карантин, а помещения, где хранился груз, были тщательно продезинфицированы. Кроме того, тест на коронавирус сдали сотни работников склада, где был обнаружен источник заболевания – у всех он оказался отрицательным.

В октябре в китайском Циндао были обнаружены образцы живого коронавируса на упаковке замороженной продукции.

Ранее власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России.