Ученый объяснил непрофессионализм инстаграм-психологов

«Пандемия повысила среди россиян запрос на психологическую помощь. На этом фоне появились Instagram-звезды, которые оказывают услуги психологов, не имея для этого нужной квалификации», – рассказал врач Михаил Беребин, выступая на круглом столе, который состоялся в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Причина обилия самозваных психологов заключена в нынешнем порядке получения квалификации. В интернете возник громадный объем предложений: за несколько месяцев обещают выучить кого угодно на психолога. В итоге «ученикам» совершенно легально выдают диплом государственного образца, который юридически безупречен. Некоторое вузы подрабатывают на этом спросе, причем явно нечестно», – пояснил завкафедрой клинической психологии Южно-Уральского государственного университета, главный внештатный специалист по медицинской психологии Уральского федерального округа, кандидат медицинских наук Михаил Беребин.

По его словам, обывателю трудно разобраться в квалификации психолога, особенно, если человек предъявляет несколько дипломов, выданных различными ассоциациями или институтами.

«Многие непрофессиональные объединения в области психологии и психотерапии даже в своих уставных требованиях не прописывают обязательство иметь профессиональное образование. При этом название организации содержит слово «психология» или «психотерапия». В итоге в блогосфере набирают популярность девушки с модельной внешностью, которые «лечат» своих пациентов, хотя не обладают при этом ни психологическим образованием, ни вообще каким-либо практическим опытом в этой сфере. Тем не менее, такие Instagram-леди называют себя психологами, да еще и клиническими. И по закону отказать им в этом нельзя», – возмутился специалист.

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии – социальной, детской, возрастной, нейропсихологии и других – вели речь о воздействии пандемии COVID-19 и сопутствующих ей социально-экономических трудностей и стрессов на психологическое самочувствие людей и целых коллективов.

Темами обсуждения стали работа школьных психологов, аналоговые и цифровые способы работы специалистов во время пандемии и сопутствующих ей локдаунов и самоизоляции.

Во вторник также стали известны данные глобального исследования, проведенного немецкими учеными. Специалисты определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с последствиями коронавирусной инфекции, у взрослых, детей и подростков. В статье на портале медицинских исследований medRxiv.org отмечается: у взрослых «постковид» часто проявляется в виде дыхательной недостаточности, выпадения волос, недомогания, потери вкуса и головной боли. В то же время у детей последствия перенесенного COVID-19 выражаются как в соматических (сугубо физических) расстройствах, так и в виде психосоматических симптомов: усталости, депрессии, головной боли.

У детей акцент смещен в сторону проблем с психическим здоровьем, констатировали авторы исследования, призвав изменить рекомендации по работе с детьми, переболевшими коронавирусом.

#{video2}