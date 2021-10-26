Нехватку дальнобойщиков признали общеевропейской проблемой

Профессия водителя грузового автотранспорта становится одной из самых востребованных в Европе. Нехватка дальнобойщиков уже привела к острому кризису снабжения в Британии, где начались перебои с поставками горючего на автозаправки, продуктов питания в супермаркеты и комплектующих на заводы. Со схожими проблемами может столкнуться и Германия, предупредил Институт немецкой экономики в Кельне.

Как передает Deutche Welle, эксперт института по рынку труда Александер Бурштедде под впечатлением британских событий проанализировал динамику спроса на водителей в Германии, ведь это одна из самых крупных профессиональных групп в стране: за рулем грузовиков сидят в ФРГ свыше 560 тыс. человек.

В начале 2010 года, к моменту окончания всемирного финансово-экономического кризиса, в Германии насчитывалось 10 тыс. вакансий и 50 тыс. безработных дальнобойщиков. «Работодатели могли тогда выбирать себе водителей», – констатирует ученый. Однако всего несколько лет спустя выбирать работодателя по своему вкусу могли уже сами водители: в условиях устойчивого экономического подъема спрос на них резко вырос.

В августе 2018 года разрыв между числом вакансий и количеством зарегистрированных в стране безработных дальнобойщиков превысил 21 тыс. и достиг исторического максимума. Александер Бурштедде цитирует в своем исследовании заключение научно-консультативного совета при министерстве транспорта ФРГ (BMVI), который пришел к выводу, что «нехватка водителей для грузовых автоперевозок превратилась в неотложную политическую проблему».

Эта проблема, правда, временно разрешилась во время прошлогоднего кризиса, вызванного пандемией коронавируса и локдаунами, но сейчас, по мере восстановления немецкой экономики, вновь обостряется. По состоянию на сентябрь 2021 года вакансий опять уже на 6,6 тыс. больше, чем зарегистрированных безработных дальнобойщиков, хотя ВВП Германии еще даже не вернулся на докризисный уровень, указывает ученый.

Бурштедде видит основополагающую причину нарастающего дефицита дальнобойщиков в демографическом факторе, в старении населения Германии. Однако этот процесс наблюдается и в других странах Европы, в том числе и в постсоветских – в России и Украине. Поэтому нехватку водителей грузовиков можно считать общеевропейской проблемой.

«В демографической ситуации вокруг водителей грузовиков наглядно отражается общая тенденция на рынке труда Германии», – подчеркивает ученый и указывает на прогноз статистического ведомства ЕС Eurostat, согласно которому население ФРГ в работоспособном возрасте до 2030 года сократится на 6,8%, а без привлечения трудовых мигрантов – даже на 11,2%.

Но в профессиональной группе водителей этот процесс может пойти еще быстрее, поскольку здесь особенно высокий средний возраст, подчеркивается в исследовании. Так, среди тех, что сидит сейчас в Германии за рулем грузовика, 14,5% старше 60 лет, тогда как в целом среди наемных работников доля этой возрастной группы составляет в среднем лишь 9,3%. В то же время становится все труднее заинтересовать этой профессией молодежь. При этом в Германии стали все чаще привлекать к вождению грузовиков женщин.

До сих пор проблему дефицита водителей частично удавалось решать благодаря притоку иностранных кадров, преимущественно из восточноевропейских стран-членов ЕС. Так, доля иностранцев среди немецких дальнобойщиков всего за пять лет, с 2014-го по 2019-й, более чем удвоилась: с 10,9% до 22,8%. Однако «потенциал для трудовой миграции из Восточной Европы сокращается», – отмечает Бурштедде.

Вывод ученого: «Единственное, что остается – повышать привлекательность профессии водителя грузовика для молодых и старых».

Напомним, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.

Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.

Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис.