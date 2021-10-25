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Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в театре МДМ
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Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском дворце молодежи (МДМ), заведение могут закрыть на срок до 90 суток или оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.
«Специалистами Роспотребнадзора проведено обследование театра МДМ, в ходе которого установлены многочисленные нарушения антиковидных мер. В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима», – пояснил Мустафаев, передает РИА «Новости».
Он добавил, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, театру грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
По его словам, в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора по Москве на постоянной основе проводится контроль за местами массового скопления людей.
Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей.
Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации
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Оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что в организме «есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень». При высоком уровне антител введение антигена «никакого вреда не нанесет», но и «пользы может не получить», так как «уровень антител несильно повышается», передает ТАСС.
Директор Центра имени Гамалеи сказал, что полгода – минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне. Кроме того, он отметил, что из-за дельта-штамма следует поддерживать высокий уровень защитных антител. По словам Гинцбурга, в России «есть все возможности для ревакцинации», в пунктах вакцинации «действительно присутствуют все вакцинные препараты».
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.
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Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.
Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.
Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.
Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи».
Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Академик РАН разъяснил оптимальный срок ревакцинации
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Ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что оптимальный период для ревакцинации от коронавирусной инфекции составляет полгода. Таким образом, по его словам, в организме будет поддерживаться высокий уровень антител, что поможет защититься также от дельта-штамма.
«Повторная вакцинация через 3, 6, 9 месяцев – это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю 4–5 раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа. Иначе говоря, есть календарь, кратный трем месяцам», – рассказывает Черешнев.
Он отмечает, что если ревакцинация будет пройдена через, условно, семь месяцев, то хуже тоже не будет. Однако для того, чтобы не нарушать прививочный календарь, ведь прививки требуются не только от коронавируса, но и от гриппа, пневмококка и других заболеваний, выбран именно такой интервал, иначе «одно будет гасить другое».
«Иммунный паралич опасен тем, что у человека просто не развивается иммунный ответ: не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса. То есть вместо реакции накопления антител и клеток развивается реакция угасания, торможения, иммунная система будет реагировать торможением. Но это только в том случае, если часто вводить антигены», – объясняет академик.
Соответственно, период в шесть месяцев был выбран в качестве среднего и самого оптимального интервала, подходящего для населения, заключил собеседник.
Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев предупредил, что слишком часто делать ревакцинацию опасно, поскольку она может вызвать иммунологический паралич, порекомендовав делать повторную прививку не ранее, чем через полгода после прохождения первой вакцинации.
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В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.
«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены прежде всего для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.
Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно, на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.
Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
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Власти подготовили проект выплат малому бизнесу
Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.
«Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», – пояснил глава правительства.
По его словам, речь идет о сумме в 38,5 млрд рублей, поддержку окажут примерно 3 млн человек. Премьер также сообщил, что подготовлен проект о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах. Подать заявку на выплату можно будет начиная с 1 ноября, сами выплаты начнут осуществлять с 15 ноября.
Ранее представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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Гинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета в 80%
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Необходимо сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург полагает, что до тех пор «надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов». По его словам, указанный «подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой».
Гинцбург считает, что при жестком контроле за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию за два месяца. Если же «это будет спустя рукава», то ситуация с коронавирусом не улучшится, передает ТАСС.
В понедельник в шести субъектах России начинаются нерабочие дни, чтобы приостановить распространение коронавируса. Нерабочие дни объявлены региональными властями Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
В шести регионах начались нерабочие дни
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно, передает РИА Новости.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Генсек ООН попросил у G20 8 млрд долларов на распределение вакцин от COVID в мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением 8 млрд долларов на справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире.
«Три четверти всех вакцин попали в страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего», – сказал Гутерреш в своем видеообращении к участникам Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «вакцинный национализм и накопление (запасов вакцин) подвергают всех нас опасности».
«Ранее в этом месяце я присоединился к доктору Тедросу Гебрейесусу (гендиректору Всемирной организации здравоохранения), чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации от COVID-19. Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года», – добавил генсек.
Он подчеркнул, что «нам необходимо немедленное вливание 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения – и мы призываем G20 помочь нам в этом».
Ранее Гутерреш в посте, опубликованном в Twitter, заявил, что несправедливое распределение препаратов от коронавируса усложняет борьбу с вирусом.
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ «Вектор», снятые на камеру электронного микроскопа», – приводит РИА «Новости» сообщение центра.
Отмечается, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Ранее российские ученые нашли 60 вариантов штамма коронавируса «дельта».
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Попова объяснила разницу между локдауном и предстоящими нерабочими днями
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Предстоящий период нерабочих дней в России – это не локдаун, сейчас у людей появилась возможность провести время с семьей и на свежем воздухе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]», – пояснила она в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС.
Ранее Попова заявила, что главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов. По ее словам, чтобы хорошо встретить новогодние праздники, россияне должны ограничить количество контактов и провести нерабочие дни дома.
Также она отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
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Россияне не стали делать запасы продуктов перед нерабочими днями
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Расходы россиян в период с 18 по 24 октября, когда было объявлено о грядущем локдауне, никак не изменились и не отреагировали, сообщает аналитический портал «СберИндекс» после проведения исследования.
«В целом перечисленные колебания свидетельствуют об изменении поведения лишь отдельных групп потребителей. Общая цифра по спросу (+13,2% г/г после +13,7% г/г неделей ранее) говорит об отсутствии масштабных сдвигов», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в категории «Продовольствие» расходы даже снизились, если сравнивать с показателями первого локдауна.
Аналитики заметили незначительные траты лишь по отдельным направлениям. Расход на товары и услуги за прошлую неделю составил +13,2% год к году. Индекс потребительской активности снизился относительно прошлой недели.
Выросли расходы в салонах красоты – на 10,5%, на 5% – в сегменте «Кафе, бары, рестораны». Изменения характерны для Москвы и Московской области, но они не подходят под определение «ажиотаж», пишут эксперты.
Отмечается, что россияне решили использовать локдаун в качестве отпуска, что прослеживается на расходах на транспорт – как на локальный, так и на международный. Вырос спрос на отели – на 6% в России, на зарубежные отели – на 24%.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Дегтярев ушел на самоизоляцию
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в его окружении выявили случай заболевания COVID-19, поэтому он перешел в режим самоизоляции.
«Уважаемые друзья и коллеги! В моем близком окружении обнаружен COVID-19», – сообщил он в Telegram, добавив, что «по рекомендации врачей ушел на самоизоляцию». Дегтярев сказал, что «с прошлой пятницы работает в удаленном режиме», при этом «сам здоров, тесты на коронавирус – отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» – высокий». Дегтярев предупредил, что «совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора».
Напомним, тема здравоохранения в условиях коронавируса остается приоритетной для главы Хабаровского края. Дегтярев побывал «красной зоне» городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, которая является главным «ковидным госпиталем» города Юности. В начале 2021 года он запустил в Хабаровском крае модернизацию первичного звена здравоохранения.
Гинцбург указал на проверку эффективности «Спутника V» множеством стран
Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты – регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет», – заявил Гинцбург, подчеркнув, что «никакой заинтересованности хвалить излишне «Спутник V» у них нет».
По словам Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – приводит его слова ТАСС.
Проверить, вакцинировался ли человек, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Он предположил, что публичные дела о покупке сертификатов – это лишь часть того, что происходит на самом деле.
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.
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Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», – сказал он ТАСС.
Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз.
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Попова рассказала о необходимом уровне антител к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции.
«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», – сказала Попова в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Она уточнила, что ревакцинироваться надо раз в шесть месяцев.
Ранее Попова заявила, что главная задача на сегодняшний день – максимально уменьшить число контактов.
Также она отметила, что период нерабочих дней нужно использовать для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, что академик РАН Валерий Черешнев рассказал, что ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается.