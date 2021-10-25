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Роспотребнадзор начал проверку после аншлага на концерте Хабиба в Татарстане
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Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей, сообщили в пресс-службе управления.
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25.10.2021 начато выяснение всех обстоятельств», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Певец Хабиб накануне дал концерт в Набережных Челнах. Судя по видеозаписям, которые публиковали фанаты артиста в соцсетях, а также по роликам, размещенным на странице Хабиба в Instagram, зал был полон поклонников.
С 11 октября в Татарстане действуют новые меры ограничения из коронавирусной инфекции, которые касаются и массовых зрелищных мероприятий. Например, театры, кинотеатры, концертные залы работают только при заполняемости не более чем наполовину (и не более 500 человек). Допускается заполняемость на 70% при условии, если все сотрудники и организаторы мероприятия вакцинированы, а в зале находятся люди старше 18 лет с действующими QR-кодами. Также оперативный штаб Татарстана по противодействию распространения ковида нужно предупредить о мероприятии не позже семи дней до его начала.
На 25 октября в Татарстане зарегистрировано 29 707 случаев COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 167 человек. Выздоровели за весь период 24636 человек, в том числе 25 – за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1426700 человек (прирост привившихся за последние сутки – 31300), из них 1008592 завершили цикл вакцинации.
Напомним, в июне Роспотребнадзор пригласил в территориальный отдел организаторов многотысячного концерта Niletto (Данил Прытков), прошедшего в Набережных Челнах для объяснений соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации
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Оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург отметил, что в организме «есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень». При высоком уровне антител введение антигена «никакого вреда не нанесет», но и «пользы может не получить», так как «уровень антител несильно повышается», передает ТАСС.
Директор Центра имени Гамалеи сказал, что полгода – минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне. Кроме того, он отметил, что из-за дельта-штамма следует поддерживать высокий уровень защитных антител. По словам Гинцбурга, в России «есть все возможности для ревакцинации», в пунктах вакцинации «действительно присутствуют все вакцинные препараты».
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.
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Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных за вакцинацию от COVID-19
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Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября, сообщается на сайте Кремля.
«Совместно со сторонами социального партнерства [обеспечить] принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – говорится в сообщении.
Глава государства распорядился кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», – говорится в документе.
Доклад по этим вопросам глава государство ждет до 15 ноября, а затем – ежемесячно. Также Путин поручил оказывать поддержку регионам со сложной ситуацией с COVID-19, привлекая «дополнительные силы и средства Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00.
Правительству поручено закупить и доставить в регионы лекарства, необходимые для стационарного лечения коронавируса. Вместе с тем президент поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, включая медицинский кислород, для оказания медицинской помощи больным COVID.
До 15 ноября правительство должно доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID-19. Также Путин поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами на всех видах транспорта.
«Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая... усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Согласно указу, правительство должно до 15 декабря доложить о направлении медицинских бригад в регионы в связи с пандемией «для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи».
Кроме того, Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет и перевести их на удаленку.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет», – говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
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Гинцбург призвал сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета в 80%
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Необходимо сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург полагает, что до тех пор «надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов». По его словам, указанный «подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой».
Гинцбург считает, что при жестком контроле за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию за два месяца. Если же «это будет спустя рукава», то ситуация с коронавирусом не улучшится, передает ТАСС.
В понедельник в шести субъектах России начинаются нерабочие дни, чтобы приостановить распространение коронавируса. Нерабочие дни объявлены региональными властями Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Академик РАН разъяснил оптимальный срок ревакцинации
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Ревакцинацию против коронавируса рекомендуется проходить именно через шесть месяцев после первой прививки потому, что именно этот интервал является наиболее оптимальным для всего населения, а также в этот период эффект ревакцинации усиливается, сказал газете ВЗГЛЯД президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что оптимальный период для ревакцинации от коронавирусной инфекции составляет полгода. Таким образом, по его словам, в организме будет поддерживаться высокий уровень антител, что поможет защититься также от дельта-штамма.
«Повторная вакцинация через 3, 6, 9 месяцев – это тот период, когда эффект от ревакцинации усиливается, он был установлен академиком Павлом Здродовским. А вот если ревакцинацию делать каждую неделю 4–5 раз подряд, то эффект будет значительно ниже, чем от однократного введения, поскольку постепенно развивается паралич иммунного ответа. Иначе говоря, есть календарь, кратный трем месяцам», – рассказывает Черешнев.
Он отмечает, что если ревакцинация будет пройдена через, условно, семь месяцев, то хуже тоже не будет. Однако для того, чтобы не нарушать прививочный календарь, ведь прививки требуются не только от коронавируса, но и от гриппа, пневмококка и других заболеваний, выбран именно такой интервал, иначе «одно будет гасить другое».
«Иммунный паралич опасен тем, что у человека просто не развивается иммунный ответ: не вырабатываются антитела, не накапливаются лимфоциты, которые должны защищать от вируса. То есть вместо реакции накопления антител и клеток развивается реакция угасания, торможения, иммунная система будет реагировать торможением. Но это только в том случае, если часто вводить антигены», – объясняет академик.
Соответственно, период в шесть месяцев был выбран в качестве среднего и самого оптимального интервала, подходящего для населения, заключил собеседник.
Ранее президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев предупредил, что слишком часто делать ревакцинацию опасно, поскольку она может вызвать иммунологический паралич, порекомендовав делать повторную прививку не ранее, чем через полгода после прохождения первой вакцинации.
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В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.
«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены прежде всего для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.
Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно, на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.
Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.
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В шести регионах начались нерабочие дни
В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.
Такое решение приняли местные власти. Продлятся выходные во всех субъектах до 7 ноября включительно, передает РИА Новости.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Власти подготовили проект выплат малому бизнесу
Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Проект первого постановления уже подготовлен, он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.
«Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», – пояснил глава правительства.
По его словам, речь идет о сумме в 38,5 млрд рублей, поддержку окажут примерно 3 млн человек. Премьер также сообщил, что подготовлен проект о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах. Подать заявку на выплату можно будет начиная с 1 ноября, сами выплаты начнут осуществлять с 15 ноября.
Ранее представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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Генсек ООН попросил у G20 8 млрд долларов на распределение вакцин от COVID в мире
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 помочь с выделением 8 млрд долларов на справедливое распределение вакцин от коронавируса в мире.
«Три четверти всех вакцин попали в страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего», – сказал Гутерреш в своем видеообращении к участникам Всемирного саммита здравоохранения в Берлине, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «вакцинный национализм и накопление (запасов вакцин) подвергают всех нас опасности».
«Ранее в этом месяце я присоединился к доктору Тедросу Гебрейесусу (гендиректору Всемирной организации здравоохранения), чтобы запустить глобальную стратегию вакцинации от COVID-19. Надежный и просчитанный по стоимости план по доставке вакцин 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% к середине 2022 года», – добавил генсек.
Он подчеркнул, что «нам необходимо немедленное вливание 8 миллиардов долларов для обеспечения справедливого распределения – и мы призываем G20 помочь нам в этом».
Ранее Гутерреш в посте, опубликованном в Twitter, заявил, что несправедливое распределение препаратов от коронавируса усложняет борьбу с вирусом.
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ «Вектор», снятые на камеру электронного микроскопа», – приводит РИА «Новости» сообщение центра.
Отмечается, что ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Ранее российские ученые нашли 60 вариантов штамма коронавируса «дельта».
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Дегтярев ушел на самоизоляцию
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в его окружении выявили случай заболевания COVID-19, поэтому он перешел в режим самоизоляции.
«Уважаемые друзья и коллеги! В моем близком окружении обнаружен COVID-19», – сообщил он в Telegram, добавив, что «по рекомендации врачей ушел на самоизоляцию». Дегтярев сказал, что «с прошлой пятницы работает в удаленном режиме», при этом «сам здоров, тесты на коронавирус – отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» – высокий». Дегтярев предупредил, что «совещания и встречи будет проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора».
Напомним, тема здравоохранения в условиях коронавируса остается приоритетной для главы Хабаровского края. Дегтярев побывал «красной зоне» городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, которая является главным «ковидным госпиталем» города Юности. В начале 2021 года он запустил в Хабаровском крае модернизацию первичного звена здравоохранения.
Гинцбург указал на проверку эффективности «Спутника V» множеством стран
Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты – регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет», – заявил Гинцбург, подчеркнув, что «никакой заинтересованности хвалить излишне «Спутник V» у них нет».
По словам Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – приводит его слова ТАСС.
Проверить, вакцинировался ли человек, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Он предположил, что публичные дела о покупке сертификатов – это лишь часть того, что происходит на самом деле.
Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%. На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.
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Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.
«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», – сказал он ТАСС.
Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз.
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Эд Ширан заболел COVID-19
Британский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.
«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства», – передает РИА Новости слова певца.
Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя», – написал Ширан.
Эд Ширан – исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома «=» (произносится как Equals, «равно») Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.
Ранее российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.
В России выявили 37,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37930 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7778, Московской области – 3127, Санкт-Петербурге – 2693.
Всего в стране выявили 8 279 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 186 611 человека, из них за сутки вылечились 20 690 человека.
Также за сутки зафиксировано 1069 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.
Накануне, 23 октября, в России выявили 35 660 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2270.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Оперштаб Москвы заявил об отсутствии планов продлевать нерабочие дни
Власти не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, сообщил Оперштаб Москвы.
«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», – говорится в сообщении штаба в Telegram.
Там напомнили, что указом мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. Также в городе введены следующие меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы; жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.
Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
С 25 октября в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни.