Роспотребнадзор начал проверку после аншлага на концерте Хабиба в Татарстане

Региональное управление Роспотребнадзора начало проверку после информации в соцсетях о концерте Хабиба в Набережных Челнах, где был полный зал зрителей, сообщили в пресс-службе управления.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25.10.2021 начато выяснение всех обстоятельств», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Певец Хабиб накануне дал концерт в Набережных Челнах. Судя по видеозаписям, которые публиковали фанаты артиста в соцсетях, а также по роликам, размещенным на странице Хабиба в Instagram, зал был полон поклонников.

С 11 октября в Татарстане действуют новые меры ограничения из коронавирусной инфекции, которые касаются и массовых зрелищных мероприятий. Например, театры, кинотеатры, концертные залы работают только при заполняемости не более чем наполовину (и не более 500 человек). Допускается заполняемость на 70% при условии, если все сотрудники и организаторы мероприятия вакцинированы, а в зале находятся люди старше 18 лет с действующими QR-кодами. Также оперативный штаб Татарстана по противодействию распространения ковида нужно предупредить о мероприятии не позже семи дней до его начала.

На 25 октября в Татарстане зарегистрировано 29 707 случаев COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена у 167 человек. Выздоровели за весь период 24636 человек, в том числе 25 – за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1426700 человек (прирост привившихся за последние сутки – 31300), из них 1008592 завершили цикл вакцинации.

Напомним, в июне Роспотребнадзор пригласил в территориальный отдел организаторов многотысячного концерта Niletto (Данил Прытков), прошедшего в Набережных Челнах для объяснений соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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