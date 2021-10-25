Минтранс предложил поднять тарифы на платных трассах

Минтранс хочет увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40–70%, расширив таким образом возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании «Автодор», следует из материалов проекта постановления правительства.

Проект содержит обновленные максимальные размеры платы за проезд, которые устанавливаются «Автодором» на подотчетных госкомпании платных трассах, а также предельные максимальные размеры платы, которые могут быть установлены в рамках заключаемых «Автодором» концессионных соглашений. Новое постановление должно заменить аналогичное старое (N47), вышедшее в 2016 г.

«Указанным постановлением (N47 ) максимальный размер платы установлен на уровне 3 руб. за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет – 3,65 х 35,5% = 5 руб. за 1 км в ценах 2021 года», – передает «Интерфакс» текст пояснительной записке к проекту постановления. Минтранс сообщил, что, по его подсчетам, средний тариф за проезд по платным автодорогам в Европе при сопоставлении с уровнем покупательской способности в РФ сейчас составляет 3,59 руб./км, что на 35,5% выше российского.

Согласно проекту, максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным «Автодором» федеральным дорогам предлагается поднять с 3 руб./км до 5 руб./км, по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) – с 21 руб./км до 29 руб./км соответственно. Аналогичным образом, на уровне почти +70% для участков автодорог и почти +40% для искусственных сооружений, предлагается повысить максимум стоимости проезда по «государственным» участкам для грузовиков и автобусов: на дорогах – с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах – с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хочет закрепить за проезд по новым, построенным «Автодором», участкам автодорог. Так, для легкового автомобиля – в размере 8 руб./км, для тяжелых трехосных грузовиков и автобусов – 25 руб./км. Введение повышенных максимумов для вновь построенных трасс министерство обосновывает «значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций». При этом, по подсчетам министерства, проведенным на примере проектов будущего обхода деревни Малые Вяземы и строящегося обхода Балашихи и Ногинска в рамках М12, экономия пользователя за проезд по этим дорогам в сравнении с проездом по загруженным платным дублерам в часы-пик составит 8,12 руб./км.

Предельный максимальный размер платы для проезда по дорогам и искусственным сооружениям, созданным или реконструированным в рамках концессионных соглашений, Минтранс также хочет проиндексировать на 40%. В частности, для проезда легковых автомобилей по концессионным дорожным участкам – с 12 руб./км до 16,5 руб./км, по мостам – с 84 руб./км до 115,5 руб./км. Пределы для проезда грузовиков и автобусов вырастут с 38,5 руб./км до 53 руб./км и с 269 руб./км до 370 руб./км соответственно.

Напомним, в начале октября кабмин России утвердил правила расчетов за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения и платным участкам таких дорог, они вступят в силу 1 марта 2022 года.