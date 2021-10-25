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Определены сроки завершения госиспытаний танков «Армата»
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Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», – сообщил источник РИА «Новости».
По словам источника, «в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».
Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов заявил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии.
ФРГ сочла безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
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Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», – заявил Мютцених, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
«К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявление Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны», – уточнил он.
Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации». «Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», – заметил Мютцених.
Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», – сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.
НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».
Киев выдвинул России новые требования по Крыму
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
«Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».
Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».
Экс-премьер Молдавии объяснил структуру долга за газ перед Россией
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Большая часть долга Молдавии перед Газпромом образовалась с 2011 по 2015 годы, «когда нынешние дирижеры были в правительстве», сообщил экс-глава кабмина страны Ион Кику.
Как сообщил премьер, без учета пени долг равен 444,1 млн долларов, он «сформирован следующим образом»: 8,8% (то есть 39,9 млн долларов) накоплены в 2006–2007 годах; 88,7% (394,1 млн долларов) – в 2011–2015 годах; еще 2,4% (10,7 млн долларов) приходятся на сентябрь 2021 года, передает РИА «Новости».
При этом с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга. В период накопления основного долга нынешний президент Молдавии Майя Санду входила в кабмин, была министром образования. Кику сказал, что «394 млн долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были... в правительстве». «Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг», – предположил он.
Напомним, переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
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Новые власти Афганистана оценили заявление Путина о «Талибане»
Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который назвал условие исключения организации «Талибан*» из списка террористических.
Балхи заявил, что его ведомство «приветствует высказывания» Путина «по поводу исключения имен руководителей» Исламского эмирата Афганистан (такое название талибы* используют для своего государства) «из черного списка».
В МИД Афганистана сказали, что «война подошла к концу», государства «внесут позитивные изменения в свои подходы к Афганистану». По словам Балхи, Афганистан «стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан*» из списка террористических в зависимости от решений талибов*.
Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
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У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.
«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».
Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.
Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.
Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина
Российский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», умер из-за продолжительной болезни.
«Режиссер умер накануне. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Информацию об этом на киностудию передал его сын. Дата прощания станет известна позже», – сообщает «Российская газета».
О смерти Рогожкина стало известно ранее в воскресенье. Режиссер умер на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге.
Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России.
«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В Германии назвали способ «противостоять» России на фоне газового кризиса
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Страны ЕС могут покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности, сообщил журналист Кристоф Хервартц.
«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», – написал Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
По его словам, европейские политики уже рассматривают эту перспективу.
«Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе», – заключил журналист.
Хервартц также отметил, что большую «независимость» от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Ранее сообщалось, что цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне около 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Кроме того, в Кремле заявили, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Стал известен кандидат на пост министра обороны Украины
Министром обороны Украины должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, его кандидатуру уже согласовал глава государства Владимир Зеленский, сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
«Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Новый кандидат в министры Резников никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию», – написал он в Facebook.
По словам Бутусова, вторым кандидатом была глава подкомитета комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Журналист отметил, что главной мотивацией Зеленского является желание иметь «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.
Как сообщает РИА «Новости», в пятницу глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата
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Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.
Патриарх Варфоломей дал интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне. Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции» прежде, чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».
«Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – приводит его слова РИА «Новости».
Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».
По его словам, сейчас, «спустя века, константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».
«Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов», – заявил константинопольский патриарх, обещав не поддаваться давлению.
По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно – клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».
Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При это Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.
Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции», – сказал он.
Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».
В Киеве предсказали конец России в случае нападения на Украину
Любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и концом Российской Федерации. Это абсолютно проигрышный вариант. Они не могут этого не понимать. И когда они нас пугают вторжением, расширением, намекают на угрозы – это блеф», – приводятся слова Арестовича на сайте телеканала «Дом».
Он считает, что задача блефа – напугать и заставить Киев уступить в отношении «российских прихотей».
«Но за два года они могли убедиться, что это нереально. Ни давление на фронте, ни международное давление, ни попытки запугивания ни к чему не приведут. Лучшее, что можно сделать – между собой договариваться, используя нормандский и минский форматы», – сказал Арестович.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».
США экспортировали десятки миллионов использованных нитриловых перчаток
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Из США в Таиланд были вывезены десятки миллионов уже использованных нитриловых перчаток, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственное расследование.
По данным телеканала, на фоне пандемии и повышенного спроса на перчатки в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых использованным изделиям придают первозданный вид, а затем отправляют в другие страны, передает РИА «Новости», отмечается, что власти США и Таиланда уже начали расследование.
В феврале и марте 2021 года одна из американских компаний обратилась в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) после того, как получила партию грязных на вид перчаток из Таиланда. В августе FDA также постановило задерживать на границе поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний.
За последние месяцы регулятор по санитарному надзору Таиланда провел не менее 10 рейдов против торговцев использованными перчатками. В ведомстве телеканалу сообщили, что в отдельных случаях перчатки моют вручную, а затем красят пищевыми красителями и сушат в сушильных машинах для одежды. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких защитных средств.
Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы
Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, сообщает национальное радио LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.
Как сообщает Lenta.ru, политика и его двух друзей обнаружили в Куршском заливе и обвинили в нарушении российской границы.
«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», – рассказал Шмайжите-Кулешене.
В свою очередь сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения границы катером, на борту которого находились три пассажира. Пресс-атташе Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис пояснил, что «такие инциденты случаются несколько раз в год. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием».
В офисе Зеленского пригрозили Москве украинскими ракетами
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Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал об украинской ракетной программе.
По словам Арестовича, Россия «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине», что на Украине «работают над ракетной программой». Он выразил уверенность, что украинские «ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы». Арестович утверждает, что «это паритетные действия в ответ на действия России», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
НАТО провели тренировочную спецоперацию у российских границ
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ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья, рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.
«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», – пояснил специалист, передает РИА «Новости».
Так, в случае конфликта ВВС может гарантировать, что хотя бы некоторые самолеты переживут бомбардировку и смогут дать отпор.
Экс подчеркнул, что военная база на острове Шемья расположена в идеальном месте для перехвата российских военных самолетов над водами Берингова моря.
«Этот остров находится всего в 200 милях (322 километрах) от российского побережья. Ни один другой аэродром США, ни авианосец, не может разместить самолеты так близко к России», – подчеркнул он.
По словам Экса, полет на Шемья рискован, так как аэродром удален, а пилотам предстоит сражаться с постоянными туманами и штормами.
С мая этого года командование Военно-воздушных сил США проводит учения на Аляске. Основная задача – отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов.
НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».