Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата

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24 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

Есть опасность, что натовские ракеты могут стартовать в 30 км от нашей границы Zuma/ТАСС
России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России? Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 16 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Патриарх Варфоломей пожаловался на неблагодарность Московского патриархата

    		    24 октября 2021, 22:58
    Фото: Panayotis Tzamaros/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Константинопольский патриарх Варфоломей утверждает, что Московский патриархат отвечает неблагодарностью Фанару, хотя это Константинополь «христианизировал и сделал цивилизованными» земли Руси.

    Патриарх Варфоломей дал интервью кипрской газете Politis по случаю 30-летия пребывания на патриаршем троне. Он считает, что Московский патриархат резко отреагировал на предоставление томоса об автокефалии церкви на Украине из-за «геополитических целей Москвы». В Константинополе заверили, что «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции» прежде, чем принять решение «только и исключительно в духовных интересах народа Божьего».

    «Мы не изучали геополитические интересы с той точки зрения, которая приписывается нам, или финансовые (интересы). Геополитическое развитие событий – я не буду судить, хорошо это или плохо – вошло в жизнь церкви, и мы видим это во всех автокефальных церквях, созданных самим Вселенским патриархатом с жертвами и лишениями», – приводит его слова РИА «Новости».

    Патриарх утверждает, что Москва получила Киевскую митрополию под давлением. По версии патриарха Варфоломея, его «предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче», а «Иеремия был заключен в тюрьму и многое другое в Москве, чтобы отдать дань уважения патриархальным ценностям там».

    По его словам, сейчас, «спустя века, константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве», а «скромного преемника этих уважаемых людей оскорбляют и заставляют подчиняться светским требованиям». Причем для этого якобы используют «экономическую и светскую силу и власть против церквей».

    «Я несу ответственность перед своими предшественниками, перед историей, перед народом Божьим, который ожидает от Константинополя только истины, вдали от временных интересов и мелких счетов», – заявил константинопольский патриарх, обещав не поддаваться давлению.

    По его словам, за свое решение он получил лишь «оскорбления, пятнание, клевету, брань и унижения». Патриарх Варфоломей заявил: «Личная полемика с клеветой против моего скромного лица, но особенно – клеветническая кампания против исторической ответственности Трона, который сделал их христианами и почему бы не сделал их цивилизованными, без изменения языка, обычаев и традиций – вот что вызывает чувство страха и неуверенности в других церквях, чтобы не отождествлять себя и не согласовывать с действиями Вселенского патриархата». Патриарх сказал, что обеспокоен не личными нападками, а «попытками ущемить права Константинополя».

    Он также раскритиковал украинского митрополита Московского патриархата Онуфрия, который «категорически отказался» принимать участие в «объединительном соборе». При это Константинополь «не разорвал общение с Московским патриархатом именно потому, что не считает, что есть какое-либо нарушение церковного порядка и канонического права». По словам патриарха, «если бы митрополит Онуфрий согласился принять участие в объединительном соборе, на который мать-церковь пригласила его вместе с другими братьями-протоиереями, то, вероятно, сегодня все было бы иначе», но митрополит и его сторонники «категорически отказались способствовать единству и предпочли изоляцию через разделение общества и угрозу раскола». Константинополь полагает, что ситуация со временем изменится.

    Патриарх настаивает на первенстве Фанара в православии и «уникальных обязанностях в церкви». «С этой точки зрения, нас здесь, в Фанаре, определенно расстроила инициатива проведения «братской встречи» в Аммане. Все это новая бесноватость для учения нашей церкви и ее традиции», – сказал он.

    Напомним, патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. В 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». Предоставление Константинополем томоса не учитывало позицию канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и спровоцировало захват православных храмов, нападения на священников и верующих со стороны «новой церкви».


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    Путин объяснил Меркель и Макрону неадекватность призывов Киева созвать нормандский саммит
    		    22 октября 2021, 13:33
    Фото: Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин в контактах с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном объяснил им неадекватность призывов Украины созвать новый саммит в «нормандском формате» на фоне того, что Киев не выполняет прошлые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров рассказал, что между тремя лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого наши западные коллеги активно убеждали президента России «как можно скорее провести саммит в «нормандском формате», на резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже, а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», передает РИА «Новости».

    Путин «объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями».

    Напомним, так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате.

    Коментарии (27)
    Киев выдвинул России новые требования по Крыму
    		    24 октября 2021, 16:16
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.

    «Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».

    Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».

    Коментарии (70)
    В Киеве назвали условие совершения диверсий в России
    		    22 октября 2021, 14:51
    Фото: Алексей Арестович/Facebook
    Текст: Елизавета Булкина

    Сейчас Киеву не выгодно организовывать диверсии на российской территории, но их допустимо совершать во время полномасштабной войны, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka.

    Арестович заявил, что сейчас не выгодно устраивать диверсии по нескольким причинам. «Это сложнее, чем хотелось бы <…> россияне все равно быстро все восстановят», – передает его слова РИА «Новости».

    Также, по его словам, Украина может прослыть страной с террористическими и диверсионными методами ведения войны.

    «Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война <…> а сейчас это слишком хрупкий баланс, и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас», – заявил советник.

    Ранее Арестович заявил, что Киев имеет военный паритет с Москвой. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего не хватает Украине для военного паритета с Россией.

    Коментарии (115)
    На Украине испугались Карибского кризиса «наоборот»
    Н. С. Хрущёв и Джон Кеннеди
    		   24 октября 2021, 08:20
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Евгения Шестак

    Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине являются плохим знаком для Киева, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

    «И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» – заявил российский лидер на заседании Валдайского клуба.

    Волошин в Facebook сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда СССР разместил свои ракеты на Кубе, в результате чего сверхдержавы оказались на грани войны. Тогда Вашингтон не собирался терпеть, что американские города оказались досягаемыми целями для СССР.

    По словам политика, в случае размещения ракет на Украине в подобном положении окажется Россия. Он отметил, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу.

    «О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», – заявил депутат.

    Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

    Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины. 

    Коментарии (45)
    Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
    		    22 октября 2021, 07:25
    Фото: Sergeant Laura Bibby/wikimedia.org
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

    Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».

    По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.

    При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

    Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.

    15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

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    Коментарии (62)
    Столтенберг посоветовал России не опасаться вступления Украины в НАТО
    		    22 октября 2021, 15:03
    Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    России не следует бояться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.

    «НАТО – это оборонительный союз, поэтому не стоит беспокоиться. Это решение [о вступлении Украины в НАТО] будет принимать Украина и 30 стран – членов НАТО… Ни одна другая страна не имеет право вмешиваться, поскольку Украина – это независимое и суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития», – передает его слова РИА «Новости».

    Так Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что министр обороны США, по сути, открывает Украине двери в НАТО, приехав в Киев.

    Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией.

    Коментарии (168)
    Украинскую Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля
    		    23 октября 2021, 15:01
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Украине остановили Славянскую тепловую электростанцию из-за нехватки угля сообщила компания «Укрэнерго».

    К 14.00 субботы оба блока теплоэлектростанции остановили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.

    До этого «Укрэнерго» отмечала, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась, на складах в 3,9 раз меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС этого топлива осталось лишь на несколько дней.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

    А бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.

    Коментарии (87)
    Тимошенко назвала пропагандой заявления Киева о «европейском газе»
    		    23 октября 2021, 02:54
    Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

    «Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали, закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский», – приводит слова Тимошенко ТАСС.

    «Просто вся пропаганда, которая делалась в то время, должна была говорить, что это европейский газ. Плюс, этот газ поставляли через какого-то европейского посредника, который сегодня нам не известен», – рассказала лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» в эфире украинского телеканала «Наш». Она выразила недовольство тем, что после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского расследование закупок газа из Европы при его предшественнике Петре Порошенко не проводилось.

    Тимошенко заявила, что газа сейчас на Украине нет и необходимо его покупать по высокой цене. «Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать Нафтогазу за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», – сказала она.

    В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров. В среду на Украине заявили об энергетической катастрофе. В Раде предположили, что Киеву в условиях кризиса в энергетической сфере придется заключить прямой контракт на поставки газа с Газпромом, что якобы поставит Украину «на колени».

    В прошлую субботу экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь бывший премьер Украины Арсений Яценюк обвинил власти страны в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Вице-премьер России Александр Новак выразил удивление по поводу намерения властей Украины продолжать покупать российский газ не напрямую, а через реверс, из-за чего Киев переплачивает 20-30% от стоимости топлива.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.

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    Коментарии (37)
    Зеленский предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
    		   22 октября 2021, 20:51
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    «Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%», – цитирует Зеленского Bloomberg, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных контрактом объемов». «Хотел бы подчеркнуть – я уверен, если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрый скоординированный ответ поможет остановить кризис», – добавил он.

    Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что с начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

    Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».

    Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».

    Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Коментарии (106)
    Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
    		    22 октября 2021, 07:57
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?




    Обсуждение:  26 комментариев

    Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

    Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

    Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.

    В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

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    Коментарии (74)
    Украинцы пожаловались на качество газа

    22 октября 2021, 09:55

    Текст: Кристина Коваленко

    На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

    «По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.

    Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.

    По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.

    Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».

    Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

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    В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
    		    22 октября 2021, 10:52
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

    Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.

    «После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.

    При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.

    «Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.

    Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.

    Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».

    Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.

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    Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами
    		    22 октября 2021, 13:34
    Фото: Duch.seb/Wikipedia
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли.

    «Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

    По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист.

    Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт.

    «Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.

    Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении.

    Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.

    В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям».

    По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.

    При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

    Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности.

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    «Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
    		    24 октября 2021, 16:13
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

    «Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.

    Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.

    С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

    Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».

    Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».

    Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

    Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

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    Садовому на Украине пригрозили уголовным делом из-за скандала вокруг останков разведчика
    		    24 октября 2021, 06:59
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Украинский Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной собирается добиться перезахоронения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Екатеринбурге, сообщила директор института Елена Бережная.

    Институт собирается обратиться в полицию Львова «о совершении правонарушения мэром города Андреем Садовым, под руководством которого исполком горсовета, несмотря на решение суда, отказался дать разрешение на работы по перезахоронению». Бережная сообщила, что правозащитники намерены «добиваться возбуждения уголовного дела против Садового», передает ТАСС.

    Подчеркивается, что кассационный административный суд верховного суда Украины обязал исполком горсовета Львова разрешить перезахоронение, «постановление является окончательным и обжалованию не подлежит». Суд «четко указал, что никто не имеет права запрещать родственникам поменять место захоронения». Бережная отметила, что «решение местной власти» должно было стать «формальностью для практической реализации».

    Ее возмутила «выходящая за пределы человеческих ценностей» идея обменять останки Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Бережная назвала это «попыткой заигрывать с украинскими неонацистами», кощунством. По ее словам, «не может быть никаких правовых вариантов, чтобы тело умершего рассматривалось как вариант для обмена». «Это аморально, не по-христиански. Такой вариант рассматривать никто не сможет и не будет», – сказала Бережная, отметив, что «после 2014 года участились случаи вандализма, осквернения могилы Героя Советского Союза, и даже были попытки делать подкоп, когда в соцсетях неонацисты и радикалы грозились взорвать могилу».

    Напомним, Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.

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