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Патриарх Варфоломей госпитализирован в США
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Константинопольский патриарх Варфоломей в связи с недомоганием госпитализирован в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает греческая православная архиепископия Америки.
«Патриарх почувствовал недомогание из-за долгого путешествия и программы мероприятий по прибытии. Его доктор посоветовал ему отдохнуть, и из предосторожности он был доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения», – приводит сообщение РИА «Новости».
Варфоломей в субботу прибыл в США с 12-дневным визитом, первым за 12 лет.
Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую ему провели из-за дивертикулярной болезни кишечника.
ФРГ сочла безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
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Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», – заявил Мютцених, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
«К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявление Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны», – уточнил он.
Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации». «Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», – заметил Мютцених.
Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», – сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.
НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».
На Украине испугались Карибского кризиса «наоборот»
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Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине являются плохим знаком для Киева, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.
«И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» – заявил российский лидер на заседании Валдайского клуба.
Волошин в Facebook сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда СССР разместил свои ракеты на Кубе, в результате чего сверхдержавы оказались на грани войны. Тогда Вашингтон не собирался терпеть, что американские города оказались досягаемыми целями для СССР.
По словам политика, в случае размещения ракет на Украине в подобном положении окажется Россия. Он отметил, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу.
«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», – заявил депутат.
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
Стивен Сигал назвал ответственных за выстрел Болдуина на съемках
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Причиной трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом, заявил актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.
В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он напомнил, что трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где от выстрела из бутафорского оружия погибла оператор Галина Хатчинс, похожа на происшествие 1993 года, когда во время съемок фильма «Ворон» из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли.
«Тогда наняли специалистов, но они оказались недостаточно профессиональны. Возможно, они использовали предоставленное для съемок оружие, чтобы просто пострелять. Оказалось, что в оружии осталась настоящая пуля. То есть они вынули порох, но оставили праймер (химвещество и/или устройство, которое запускает горение взрывчатого вещества, выталкивающего снаряд из ствола)», – объяснил Сигал.
Актер уверен, что Хатчинс погибла оттого, что оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило боевыми. И это результат ужасной халатности. Также Сигал рассказал, что ходили слухи, будто ответственная за реквизит только начинала заниматься этой профессией.
«Это ужасная ситуация, и она произошла не оттого, что оружие взорвалось, это была боевая пуля. Видимо, произошла какая-то халатность на уровне тех, кто работает с реквизитом. Не понятно, как так вышло, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие. В этом случае ружье передали помощнику режиссера, который затем передал его Алеку и сказал, что из этого оружия будет безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается», – добавил эксперт.
Сигал подчеркнул, что револьвер 44 Magnum очень мощный, и люди часто не понимают, что от одного неверного движения может произойти выстрел, который убьет человека. Он рассказал, что люди требуют, чтобы кто-то нес ответственность за подобные происшествия, возможно, правительство, но на съемочной площадке есть департамент реквизита. Он отвечает за обращение с оружием и несет 100%-ю ответственность за то, что с ним происходит на съемках.
«Я могу сказать, что оружие, которое используется в качестве реквизита, это обычное оружие, которое может стрелять холостыми и боевыми пулями. Поэтому все, кто занимается реквизитом, должны быть особенно осторожны в случае работы с револьверами и ружьями», – заключил Сигал.
Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.
Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.
Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»
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Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.
В документах указывается, что к «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, граждане России могут подавать документы в Варшаве, передает РИА «Новости».
Таким образом, под словом «бездомный» имеется в виду не «отсутствие дома» у заявителя, а отсутствие в стране, гражданином которой он является, американского диппредставительства, оказывающего услуги по выдаче иммиграционных виз. В настоящий момент, помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена, передает ТАСС.
Напомним, посольство США в Москве приостановило оказание недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Американская сторона объяснила это решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
Вашингтон призвали к переговорам с Москвой и Пекином из-за «гиперзвука»
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Развитие гиперзвукового оружия создает стимулы для войны, США, Россия и Китай должны обсудить эту сферу за столом переговоров, пишет американская пресса.
Washington Post отмечает, что эти три страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Подчеркивается, что «межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут – кошмарный сценарий с начала холодной войны», передает «Звезда».
В WP указали, что США отстают в создании «гиперзвука». Многие эксперты призывают включить новейшие разработки в схему контроля над вооружением. При этом говорится о необходимости привлечения Китая к переговорам с США с сохранением российского участия, передает РЕН ТВ.
«Некоторые аналитики считают, что гиперзвук может изменить планы войны, создавая стимулы для нанесения удара по противнику первым и без предупреждения», – говорится в материале, авторы которого подчеркивают, что российские ракеты способны обойти ПРО США. Кроме того, указывается, на угрозу гонки вооружений.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Президент России Владимир Путин сообщил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.
Киев выдвинул России новые требования по Крыму
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.
«Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».
Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».
В Германии назвали способ «противостоять» России на фоне газового кризиса
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Страны ЕС могут покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности, сообщил журналист Кристоф Хервартц.
«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», – написал Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
По его словам, европейские политики уже рассматривают эту перспективу.
«Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе», – заключил журналист.
Хервартц также отметил, что большую «независимость» от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Ранее сообщалось, что цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне около 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Кроме того, в Кремле заявили, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Самойлов оценил реакцию «чувственных людей» на скандал в «Ельцин-Центре»
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Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему его слова о представителях ЛГБТ-сообщества вызвали бурную реакцию.
Самойлов пояснил, что «был фестиваль», а «Ельцин-Центр» был «одной из площадок». «Раз я там оказался, у меня к ним определенное отношение, вот я на эту тему высказался. Все. Им это не понравилось», – приводит его слова Пятый канал.
При этом Самойлов опроверг информацию о том, что некоторые зрители в ответ покинули концерт: «Никто не покидал, аплодировал народ». Комментируя бурную реакцию на его высказывания, он сказал: «Ну вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились». Самойлов подчеркнул, что «на самом деле, ничего особенного там не сказал». «Я сказал, что вы любите друг друга, куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», – заявил он.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в екатеринбургском «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался, заявив, что «Ельцин Центр» является «центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности». «Ельцин Центр» заявил, что может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.
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Садовому на Украине пригрозили уголовным делом из-за скандала вокруг останков разведчика
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Украинский Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной собирается добиться перезахоронения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Екатеринбурге, сообщила директор института Елена Бережная.
Институт собирается обратиться в полицию Львова «о совершении правонарушения мэром города Андреем Садовым, под руководством которого исполком горсовета, несмотря на решение суда, отказался дать разрешение на работы по перезахоронению». Бережная сообщила, что правозащитники намерены «добиваться возбуждения уголовного дела против Садового», передает ТАСС.
Подчеркивается, что кассационный административный суд верховного суда Украины обязал исполком горсовета Львова разрешить перезахоронение, «постановление является окончательным и обжалованию не подлежит». Суд «четко указал, что никто не имеет права запрещать родственникам поменять место захоронения». Бережная отметила, что «решение местной власти» должно было стать «формальностью для практической реализации».
Ее возмутила «выходящая за пределы человеческих ценностей» идея обменять останки Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Бережная назвала это «попыткой заигрывать с украинскими неонацистами», кощунством. По ее словам, «не может быть никаких правовых вариантов, чтобы тело умершего рассматривалось как вариант для обмена». «Это аморально, не по-христиански. Такой вариант рассматривать никто не сможет и не будет», – сказала Бережная, отметив, что «после 2014 года участились случаи вандализма, осквернения могилы Героя Советского Союза, и даже были попытки делать подкоп, когда в соцсетях неонацисты и радикалы грозились взорвать могилу».
Напомним, Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.
Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа
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Молдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Говоря о просьбе Кишинева к Киеву о поставках голубого топлива, парламентарий отметил, что просить газ у Украины могут только «совсем отчаявшиеся люди».
«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы – величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», – написал Пушков в Telegram.
Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов завил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов. Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина в тайге
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У президента России Владимира Путина в палатке во время ночевки в тайге был нарисованный очаг, как в сказке о Буратино, рассказал министр обороны Серей Шойгу.
«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес», потому что никто такого раньше не видел. Отвечая на вопрос, как у него получается каждый раз зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу ответил, что «тут еще надо разобраться, кто кого тянет».
Также министр рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник описывал удивительные места в России, и уже буквально на следующий год они с президентом были в тот самом месте.
Ранее СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября.
В Бундестаге Эрдогана обвинили в «невероятной эскалации»
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Берлин принял к сведению угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов десяти стран, в том числе Германии, заявил немецкий МИД.
В ведомстве сказали, что сейчас «активно консультируются с девятью другими затронутыми странами». Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил о «невероятной внешнеполитической эскалации». Он считает, что Эрдоган отдаляет свою страну от Европы и Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit и Suddeutsche Zeitung.
МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран и не дает комментариев по этой теме. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.
Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
США потребовали от Турции «ясности» в вопросе высылки послов
Госдеп прокомментировал угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов десяти стран, в том числе США.
В госдепартаменте заявили, что американская сторона «ознакомилась с этими сообщениями». США «добиваются ясности» от турецкого МИДа, передает РИА «Новости».
Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу. МИД Турции пока официально не объявил послов персонами нон грата. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.
Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин
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Российский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», скончался на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила кинокритик Ольга Шервуд.
«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», – написала Шервуд в Facebook.
Она отметила, что заслуги Рогожкина перед кинематографом огромны. «Он работает абсолютно во всех жанрах – от комедии до фантастики, от социальной драмы до притчи, от детектива до «хроники». Придумал новую для кинематографа команду героев, причем актуальных (философствующий егерь Кузьмич и его товарищи), переходящих из фильма в фильм, а оттуда – в другие искусства, в фольклор и в бизнес», – отметила Шервуд.
По данным телеканала Рен ТВ, народный артист России умер накануне вечером.
Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России.
«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта
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Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.
С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж».
Сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «шантаже» с целью вызвать рост цен на газ в Европе. По ее мнению, Москва использует в качестве рычага «Северный поток – 2».
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.