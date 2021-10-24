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Глава комитета ГД по охране здоровья назвал востребованные направления волонтерства в период COVID
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Работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме, рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
В своем Instagram он отметил, что «самые востребованные направления: автоволонтерство, работа в кол-центре и красной зоне, доставка пациентов с COVID-19 на КТ».
«Ну а сегодня уже в строю. Отвез пациентку на КТ – молодая, непривитая девушка с COVID-19, ее болезнь развивалась легко, но на шестой день случилось ухудшение. КТ показало обширные поражения», – добавил он.
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале рассказал, как можно помочь в период пандемии, но не становиться при этом волонтером.
«Я далек от мысли, что всем всем нужно развозить продукты или помогать врачам в красных зонах. Каждый определяет для себя удобный вид участия, если имеется такое желание. Вчера в Воронежской области мы совместно с региональным Исполкомом Народного фронта возобновили акцию «Тележка добра». По инициативе ОНФ ее работа началась весной 2020 года. Основная цель – обеспечить продуктами тех, кто в этом нуждается. Суть акции очень простая – приобрести и положить в магазине продукты длительного хранения в специальную тележку. А волонтеры потом заберут продукты, рассортируют и развезут по адресам малообеспеченных жителей», – рассказал он.
По словам Кастюкевича, акцию «Тележка добра» в Воронежской области поддержали еще шесть магазинов.
Также к акции #МыВместе присоединилась депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Бутина. В своем Telegram-канале она рассказала, что в период пандемии помогает ветеранам.
«Пока бабье лето продолжается, я нашла себе занятие по душе для полезных и приятных прогулок по Москве – отвезти продукты нашим ветеранам. Последними солнечными деньками уходящего лета на свежем воздухе наслаждаться, увы, могут не все: некоторые с учетом возраста, малоподвижны, а кто-то не выходит из-за риска подхватить COVID-19. И я стала Почтальон Печкин», – сообщила она.
Бутина рассказала о знакомстве с ветеранами и призвала всех присоединиться к акции.
На фоне ситуации с коронавирусом в России вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям.
В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
Кладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.
«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».
По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021 – более 900. Февраль 2021 – почти 800. Март 2021 – более 900. С июля 2021 – свыше 1000. Октябрь 2021 – 1070 (только за первые пять дней октября – 282)», – заявили в администрации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Эксперт рассказал о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме
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«Среди россиян, в том числе имеющих ученую степень, есть большое количество мракобесов, отрицающих вакцинацию. Именно такое отношение во многом стало причиной увеличения числа заболевших», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о росте числа случаев COVID-19.
«Когда было только пять тысяч заболевших в сутки, мы удивлялись и опасались за себя и своих родных, теперь же мы имеем из-за таких людей 36 тысяч заболевших в день, а выздоравливают ежедневно сейчас только около 18 тысяч человек», – отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул – противникам вакцинации следует вспомнить, что в свое время Россия успешно победила оспу, тиф и другие серьезные заболевания с помощью вакцинации. «Более того, из-за того, что эти «ковид-диссиденты» дезорганизовывают и дезинформируют людей, у нас возникает новая проблема – мошенники, выдающие поддельные сертификаты о вакцинации», – говорит собеседник, добавляя, что «за такие преступления нужно ужесточать уголовную ответственность».
«Вакцинация не гарантирует отсутствия возможности заразиться коронавирусом, но человек переболеет в легкой форме и останется жив, – считает Клинцевич. – Президент отмечал, что «у нас есть только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть. При этом надо помнить, что из тех, кто заболеет, выживут не все».
«Это вопрос жизни и смерти, поэтому надо людям разъяснять пользу вакцинации. Антипрививочники или «антиваксеры», те, кто говорит про «недоказанность клинического эффекта», «чипирование» и другие глупости, просто враги страны, – уверен он. – Конечно, в зависимости от особенностей организма люди по-разному переносят вакцину и саму болезнь, но надо просто примириться с мыслью о том, что дальше мы будем жить в этой парадигме, коронавирус никуда не уйдет. Спасение одно – вакцинация».
«В этих условиях руководство нашей страны приняло стратегическое решение, введя нерабочие дни. Ситуация с заболеваемостью сложная, и каждый человек должен об этом задуматься», – заключил Клинцевич.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает
большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России новой формы коронавируса AY.4.2 – варианта штамма «дельта», ранее получившего распространение в Великобритании.
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В Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом
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Полиция Латвии начала проверку в связи с размещенным в газете объявлением учительницы из Риги, которая хотела заразиться COVID-19, чтобы получить «ковидный сертификат» без вакцинации. В противном случае она лишится работы. Как выяснилось, на подобные услуги больных коронавирусом уже сформировалась определенная такса.
В одном из латвийских СМИ было размещено объявление учительницы из Риги, желающей заразиться коронавирусом. Полиция разыскала женщину, но поговорить с ней не смогла, передает Delfi. Полиция сейчас пытается установить личность еще одного педагога, также пожелавшей заразиться коронавирусом.
Журналист ЛТВ, выдавая себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая согласилась встретиться, чтобы как можно быстрее заразиться.
«Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор», – сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления. Она рассказала, что заразиться хотят и другие ее коллеги, чтобы не вакцинироваться. Как пояснила педагог, в случае отказа от вакцинации, после 15 ноября они могут остаться без работы.
Кроме того, женщина заявила, что не боится заболеть: и у нее, и у ее коллег «все в порядке с иммунитетом». «Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять–десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин», – резюмировала она.
По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои «услуги» больные коронавирусом просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет «шесть месяцев жить спокойно».
18 октября на заседании Совета по кризисному управлению было принято решение ввести в Латвии жесткий карантин на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20:00 до 05:00.
Удаленная торговля во время локдауна разрешена, но при условии, что предприятия обеспечат доставку товаров или их выдачу вне помещений, а заведения общепита могут торговать едой только навынос или с доставкой.
Школьные каникулы продлены до 29 октября, а с 1 ноября очное обучение возобновят ученики с первого по третий класс, все остальные же будут учиться удаленно до 15 ноября.
Государственная полиция Латвии будет следить за соблюдением введенных ограничений. Штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности во время локдауна для физических лиц составляет от 10 до 2000 евро, а для юридических – от 140 до 5000 евро.
Очная работа разрешена только в учреждениях, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества.
Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина
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Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.
«Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.
Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.
Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.
Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Эксперт: От введения нерабочей недели выиграют зарубежные курорты
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«Те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский. Так он прокомментировал сообщения о росте спроса на поездки в нерабочую неделю.
«Неделя «каникул» для всей страны – это неожиданно возникшее время для поездок. Однако руководство нашей страны сейчас рекомендует не перемещаться между регионами и вообще дома посидеть. В итоге люди находятся в состоянии раздрая, и мы сами тоже ничего не понимаем», – говорит Уманский.
«Нам много звонят, спрашивают: «Можно ехать или нет? Открыто или закрыто?». Мы не можем рекомендовать ехать куда-либо, поскольку это противоречит позиции государства, но и не можем отговаривать, ведь это дело каждого», – заметил Уманский
«В результате у нас имеет место двоякая картина. С одной стороны, те, кто посмелее, кто сам организует свой отдых, рванули за билетами. Агрегаторы заявляют о всплеске по путевкам в первую очередь в Крым и в Сочи. Спрос на билеты в эти регионы вырос на 40%, согласно имеющимся данным», – рассказал представитель РСТ.
С другой стороны, «более консервативная публика – приверженцы организованного туризма, приобретающие путевки в турагентствах и у туроператоров, чтобы все было безопасно» – не торопится идти в кассу, отметил Уманский.
«Эта аудитория ждет уточнения правил игры, – пояснил представитель Союза туриндустрии. – Люди предполагают, что после громких заявлений о резком росте бронирования билетов может следом вылететь распоряжение – например, о закрытии авиасообщения или чем-то подобном. К тому же на фоне введенной нерабочей недели регионы почти сразу друг за другом начали соревноваться, кто жестче введет ограничения». В целом сложно сказать, что все российские туристы повсеместно принялись скупать путевки, отметил Уманский.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Не следует забывать, что во всей этой ситуации в любом случае выиграют зарубежные курорты, особенно Турция и Египет, – считает собеседник. – Они точно не намерены ничего закрывать и только получат прибавку (в числе российских туристов) на нерабочую неделю. Туда не просто могут полететь наши люди, они точно полетят – и организованные туристы тоже. Турция, например, не требует QR-кодов, ей достаточно ПЦР-теста, там все открыто – рестораны и все остальное».
Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, в целом в канун нерабочей недели растет спрос на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала исполнительный директор АТОР.
По словам Ломидзе, в среду «был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября». «Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает слова руководителя АТОР агентство РИА «Новости».
Количество поисков авиабилетов в Калининград, Иркутск и Сочи аномально выросло после того, как в России объявили нерабочие дни, сообщил в четверг ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту авиаперевозчика «Победа».
Напомним, в среду президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
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Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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Лондон подтвердил синдром Гийена-Барре у ряда привившихся вакциной AstraZeneca
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Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что одним из возможных побочных эффектов от вакцины от коронавируса AstraZaneca может оказаться синдром Гийена-Барре.
Синдром «был отмечен у некоторых людей, получивших вакцину AstraZaneca». При этом «эксперты утверждают, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты». Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает синдром Гийена-Барре в качестве побочного эффекта вакцины. По данным на 31 июля, зарегистрировано 833 случая синдрома из 600 млн вакцинированных AstraZeneca, пишет Daily Mirror.
Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях – к параличу. При синдроме Гийена-Барре иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости».
Вакцина разработана англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca plc, зарегистрированной в Великобритании, и Оксфордским университетом.
Напомним, вакцина от коронавируса производства Johnson & Johnson также повышает риск развития синдроме Гийена-Барре. Сам коронавирус также может привести к развитию синдрома.
Российские звезды раскритиковали противников вакцинации
Звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
«Вот собственно, что и требовалось доказать! Жили в надежде, что вот-вот и все мы снова заработаем в полную мощность и будем сидеть с вами в любимых театрах в полном зале, но вот нас закрывают опять на карантин (...) Очень грустно, что в начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придется ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде «антипрививочников», из-за которых мы снова будем сидеть дома», – написал в Instagram актер театра и кино, певец Игорь Скрипко.
С таким же мнением в соцсетях выступил заслуженный артист России, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров, указав, что благодаря «усилиям» противников вакцинации «страна снова закрывается на карантин».
«Статистика заболевших ни в какие ворота. Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся «чипирования». Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво! Учитывая, что во всем мире процент привившихся приближается к 70-80%, а в некоторых, например, в ОАЭ, он равен 95%, кажется, что российское антиваксерское лобби – чья-то злонамеренная проплаченная коалиция убийц», – подчеркнул он.
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что «из-за упертых баранов», которые не хотят вакцинироваться, «тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза», из-за них «страдают и музыканты, и зрители, и организаторы».
«Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун», – указал он.
Затем Макаревич напомнил, что «60 лет назад советское государство прививало всех (...) школьников от оспы, туберкулеза и полиемилита».
«Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» еще не придумали? В результате эти болезни были побеждены. Быстро», – добавил он.
Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры
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Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Все, что происходит вокруг коронавируса, похоже на волны. Вчера был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября. Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Ломидзе, спрос растет на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала она.
«На рынке противоречивое положение: сначала все собрались куда-либо ехать, а потом ограничения, увеличение заболевших и так далее, и люди начали думать. По зарубежным направлениям эта амплитуда не такая большая, чем по внутренним, но она тоже имеет место быть», – заявила руководитель ассоциации.
Сейчас туроператоры столкнулись с двумя группами проблем: новые заявки и продажи туров по России, а вторая группа – туристы, которые купили путевки и собирались поехать отдыхать.
«Туристы задают сегодня очень много вопросов по возвратам туров, но помня, что было в Краснодарском крае этим летом, наши туроператоры сказали, что «туристы привыкли и резких шагов не делают». Путешественники предполагают, что могут быть дополнительные разъяснения, еще какие-то изменения. На данный момент аннуляций нет, но есть огромное количество вопросов», – заключила Ломидзе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID
Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже
В Воронеже местные жители выставили из маршрутки африканца, не желавшего надевать маску, сообщают СМИ.
Африканский студент заявил пассажирам, что ему трудно дышать, потому он не собирается натягивать защитное средство на нос, передает Life.ru.
Пассажиры в ответ потребовали не нарушать противоэпидемические правила, молодой человек же заявил, что им не стоит кричать на него.
В результате произошла драка, студент разбил пассажиру нос, после чего толпа выкинула его из маршрутки.
В июле в Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски.
Митрополит Илларион призвал вакцинироваться всех священников
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
«Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей – за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться», – заявил он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
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