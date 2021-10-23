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Глава Европарламента призвал освободить турецкого правозащитника Кавалу
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Руководитель Европарламента Давид Сассоли потребовал освобождения турецкого правозащитника Османа Кавалу после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран.
«Высылка 10 послов является свидетельством того, что турецкое правительство движется к авторитаризму. Нас не запугать. Свободу Осману Кавале»,– заявил Сассоли в соцсетях, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу президент Турции сообщил, что 10 послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, выступившие за освобождение Кавалы, будут объявлены персонами нон грата.
До этого Эрдоган предупреждал о возможной высылке послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.
Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран
Турецкий лидер Тайип Эрдоган приказал объявить в стране персонами нон грата 10 послов из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
«Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», – цитирует Эрдогана «Коммерсант».
После признания персоной нон грата, согласно дипломатическим правилам, следует высылка сотрудника дипмиссии.
Отмечается, что эта реакция стала ответом на требование освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее Эрдоган грозился выслать послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.
Названы имена арестованных в Турции по обвинению в шпионаже «выходцев из Чечни»
В Турции по обвинению в шпионаже арестованы четверо россиян, а также граждане Украины и Узбекистана, утверждают турецкие СМИ.
Hurriyet пишет, что арестованы Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов (все, как утверждает издание – граждане России), Игорь Ефрим (гражданин Украины) и Амир Юсупов (гражданин Узбекистана). Сообщается, что их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападений на «чеченских оппозиционеров». Обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения, передает РИА «Новости».
В октябре источник в турецкой полиции сообщил, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. В Москве тогда заявили, что не может прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией.
ЕК решила проверить рынок газа ЕС на предмет спекуляций
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Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС.
«Что касается роста цен на газ и возможных спекуляций, эта тема вызывает озабоченность. Еврокомиссия к середине ноября проведет проверку функционирования рынка газа и углеродных квот на предмет спекуляций», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
«На базе анализа энергетических рынков ЕК выступит с новыми предложениями, и у нас будет возможность вернуться к теме [цен на газ и электроэнергию] на саммите в Брюсселе в декабре, когда мы будем лучше информированы», – заявил в свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Глава ЕК в очередной раз выразила уверенность, что в долгосрочной перспективе странам ЕС гарантировать энергобезопасность поможет только переход к зеленой энергетике. При этом она также признала, что Евросоюз нуждается в атомной энергетике и в газе как переходном источнике энергии. «Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода [к зеленой энергетике], конечно, [нужен] газ», – сказала она.
Лидеры ЕС рассмотрели на саммите предложения ЕК по реагированию на энергетический кризис в Евросоюзе. В качестве краткосрочной меры саммит поручил ЕК и правительствам стран – членов оказать поддержку европейским компаниям и наиболее уязвимым категориям потребителей. «Евросовет поручает странам – членам и ЕК срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – отмечается в итоговом заявлении саммита.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что подобные меры уже ввели 20 из 27 стран Евросоюза. Фон дер Ляйен подчеркнула, что у государств ЕС есть все инструменты для оказания помощи своим гражданам. В частности, по ее словам, страны ЕС получат в этом году до 10 млрд евро от торговли квотами на углеродные выбросы, и могут использовать эти деньги на меры поддержки. Кроме того, по ее словам, до 40% конечной цены на электроэнергию в ЕС составляют различные налоги и сборы, которые могут быть сокращены или отменены.
Участники саммита поручили ЕК разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. «Евросовет поручает ЕК и Совету ЕС оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечению безопасности поставок и поддержке перехода к климатической нейтральности, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – говорится в заявлении.
Кроме того, лидеры ЕС попросили Европейский инвестиционный банк ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике. «Евросовет поручает Европейскому инвестиционному банку изучить, как ускорить инвестиции в энергетический переход в рамках своего нынешнего запаса капитала с целью снижения будущих рисков сбоев», – отмечается в документе.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Россиянку приговорили в Турции к 17,5 годам тюрьмы за перевозку наркотиков
Суд Турции вынес приговор в отношении российской художницы Арзу Гусейновой, обвиняемой в перевозке наркотических веществ, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.
Судебное заседание состоялось 19 октября, на нем присутствовал консульский сотрудник. Суд приговор девушку к 17,5 годам колонии.
«По имеющейся информации, адвокат российской гражданки готовится опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях», – сообщил представитель ведомства телеканалу РЕН ТВ.
Гражданку России обвинили в незаконной перевозке наркотиков. Ее задержали в отеле Стамбула, когда она вернулась из путешествия по Ближнему Востоку. Мать Арзу считает, что ее дочери подбросили запрещенные вещества. Это мог сделать ее друг из Нигерии по имени Кинглси, заявила женщина.
Женщина сообщила, что иностранец подарил девушке путешествие, а потом попросил передать его другу какую-то сумку. Багаж потерялся, но позже сотрудники таможни обнаружили в нем 3 кг кокаина. После задержания россиянки нигериец перестал отвечать на звонки и пропал, сообщила женщина.
Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки страной истребителей F-16 у США.
Акар заявил, что «начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом», передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
«Усиление Турции также означает усиление НАТО», – добавил он.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Эта сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Турция указывала, что ее позиция по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это.
В октябре США предложили Турции закупить истребители F-16 вместо F-35, сделка по которым была аннулирована в связи с тем, что Турция приобрела у России системы ПВО C-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
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Лидеры ЕС попрощались с Меркель перед заседанием саммита Евросоюза
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в 107-м саммите глав государств и правительства Евросоюза – на этом посту в последний раз, поэтому лидеры стран ЕС провели небольшую церемонию прощания.
Во время выступления глава Евросовета Шарль Мишель назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее – Рим без Ватикана, Париж без Эйфелевой башни.
«Я знаю, что вы не любите сюрпризов и праздников. Я надеюсь, что вы не будете сердиться за эту церемонию на вашем последнем саммите», – цитирует Мишель ТАСС.
Он сообщил, что с начала работы Евросовета было проведено 214 заседаний, а Меркель участвовала в половине – 107.
Мишель отметил, что уход Меркель затрагивает каждого, наполняя эмоциями, заявив, что участникам будет не хватать мудрости канцлера, особенно в сложные времена.
«Ваша крайняя трезвость и простота - это очень мощное оружие обольщения. Вы не покидаете нас. Ваш дух и опыт останутся с нами», – заключил он, а после последовали аплодисменты.
В конце церемонии Шарль Мишель вручил Меркель подарок, предназначенный для членов Евросовета – художественное изображение здания «Европа».
Отмечается, что автором подарка стал голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.
Ранее сообщалось, что Меркель не исключила новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Они будут введены из-за притока мигрантов в Европу со стороны республики.
Премьера Польши обвинили в стремлении ослабить ЕС и «порадовать Путина»
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Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обвинили в «ослаблении» Европы, которое якобы «обрадует» президента России Владимира Путина.
В ходе правового конфликта между Варшавой и Брюсселем Моравецкий обвинил Евросоюз (ЕС) в «шантаже», цитирует «ИноСМИ» немецкую Die Welt.
«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», – сказал он, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
Премьер добавил, что подобная практика стала методом общения с некоторыми странами ЕС.
Слова Моравецкого вызвали активное неприятие большинства европейских парламентариев.
«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в ЕС. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу», – сказал председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.
По его мнению, речь Моравецкого весьма порадует прежде всего Владимира Путина, а такое допускать нельзя.
«Я прошу вас прекратить такое поведение», – потребовал Вебер.
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. После этого в стране прошли акции протеста оппозиционеров.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится бунт Польши против Евросоюза.
Европарламент потребовал лишить Польшу финансирования из фондов ЕС
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Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Соответствующую резолюцию на прошедшей в четверг пленарной сессии в Страсбурге поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, еще 16 европейских парламентариев воздержались, передает РИА «Новости».
«Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях», – говорится в заявлении по итогам принятия резолюции.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
Россиянин погиб в Турции
Гражданин России погиб во время отдыха на юге Турции, рассказали в генконсульстве в Анталье.
Как сообщили в российской дипмиссии, мужчина пропал во время купания в море в штормовую погоду в уезде Аланья. Его тело нашли 19 октября в открытом море во время поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами.
«Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.
Сейчас генконсульство, турецкие власти, представители страховой компании и родные погибшего занимаются вопросами репатриации.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян на иностранном судне из-за утечки углекислого газа, погибли трое, в том числе российский гражданин.
В США обратили внимание на разлад с Евросоюзом из-за России
НАТО переживает серьезный кризис и не может отстаивать западные интересы из-за Европы, которая выбирает сотрудничество с Россией и Китаем, пишет журналист газеты Wall Street Journal Уильям Галстон.
Журналист пишет, что уже не вернуть те времена, когда ЕС и США вместе противостояли Советскому Союзу, при этом инициатива флагманов ЕС сотрудничать не только с Россией, но и с Китаем угрожает американскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Журналист уверен: мнение Вашингтона имеет меньшее значение для Франции и Германии, сообщает РИА «Новости».
«Несмотря на решительные возражения США, Германия завершила строительство газопровода «Северный поток – 2», укрепив свою энергетическую зависимость от России и ослабив осажденную демократию на Украине. <...> Между тем Франция объединилась с Германией, чтобы добиться по отношению к России более примирительной позиции, чем США и большинство стран Центральной и Восточной Европы могут принять», – говорится в статье.
По мнению журналиста, позиция европейских государств объясняется желанием вести политику самостоятельно, исходя из европейских, а не только американских интересов. При этом он пишет, что роль Европы на мировой арене заключается исключительно в безоговорочной поддержке Соединенных Штатов.
Также автор Wall Street Journal ссылается на мнение бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Экс-лидер военно-политического блока уверен, что Европа не может и не должна быть уравновешивающей силой в отношениях со странами, которые считаются противниками Североатлантического альянса.
Ранее в США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России.
Путин не согласился со словами Эрдогана о Совбезе ООН
Президент России Владимир Путин выразил несогласие со словами турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о том, что сейчас судьба мира зависит от узкого круга стран, победивших во Второй мировой и являющихся постоянными членами СБ ООН.
«Нет», – сказал президент, отвечая на вопрос модератора заседания международного клуба «Валдай», передает ТАСС.
Путин отметил, что понимает причины, по которым Эрдоган сказал такую фразу.
«Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать – это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», – сказал российский лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил Эрдогану, что согласен с ним в том, что «пятерка» не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует.
Лидеры ЕС подтвердили готовность ввести персональные санкции против Белоруссии
Главы европейских стран на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в обнародованных выводах по итогам встречи.
«ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
«Это гибридная угроза. Нужно четко это говорить. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко использует людей для осуществления политики, происходит политическая инструментализация», – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.
По ее словам, ряд стран ЕС доложили коллегам о своих усилиях по борьбе с миграцией через Белоруссию.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель не исключила новых экономических санкций в отношении Белоруссии. Они будут введены из-за притока мигрантов в Европу со стороны республики.
Напомним, число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло в октябре.
Немецкий федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.
Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
МИД России обратился к турецким властям за разъяснениями по поводу задержанных россиян
Загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу задержания российских граждан, сообщили в МИД России.
«Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения необходимых разъяснений», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там же добавили, что «соответствующие запросы переданы по линии посольства России в Анкаре, а также наших генеральных консульств в Стамбуле и Анталье». По словам дипломатов, МИД России находится в контакте с турецкими властями для выяснения всех обстоятельств данного дела.
«Рассчитываем на скорейшее получение от турецких коллег исчерпывающей информации по этому сюжету», – заявили в дипведомстве.
Ранее в МИД Турции заявили об отсутствии данных об аресте четырех граждан России за шпионаж.
В октябре источник в турецкой полиции сообщал, что по подозрению в шпионаже и подготовке нападения на иностранцев в Турции задержаны якобы шесть граждан России, выходцев из Чечни. У них изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации.
В Кремле тогда также отмечали, что не могут прокомментировать данные о задержании лиц, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагают такой информацией.
Названы возможные сроки экспертизы «Спутника V» регулятором ЕС
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины «Спутник V» в первом квартале 2022 года, если получит недостающие данные до конца ноября.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что если необходимая информация будет предоставлена регулятору в указанные сроки, то «решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года», передает ТАСС.
«Принятие EMA решения (о вакцине «Спутник V») до конца (2021) года сейчас совершенно не представляется возможным», – отметил источник.
Ранее ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Газпром сообщил об увеличении поставок газа в Италию в 2021 году
Поставки газа из России в Италию с начала 2021 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Газпрома.
«С начала 2021 года Газпром увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В 2020 году холдинг поставил в эту европейскую страну 20,8 млрд кубометров газа.
В ходе встречи глава Газпрома Алексей Миллер и главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци обсудили вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере, а также перспективы низкоуглеродного развития энергетики ЕС.