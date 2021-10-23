Глава Европарламента призвал освободить турецкого правозащитника Кавалу

ЕК решила проверить рынок газа ЕС на предмет спекуляций

Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС.

«Что касается роста цен на газ и возможных спекуляций, эта тема вызывает озабоченность. Еврокомиссия к середине ноября проведет проверку функционирования рынка газа и углеродных квот на предмет спекуляций», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

«На базе анализа энергетических рынков ЕК выступит с новыми предложениями, и у нас будет возможность вернуться к теме [цен на газ и электроэнергию] на саммите в Брюсселе в декабре, когда мы будем лучше информированы», – заявил в свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Глава ЕК в очередной раз выразила уверенность, что в долгосрочной перспективе странам ЕС гарантировать энергобезопасность поможет только переход к зеленой энергетике. При этом она также признала, что Евросоюз нуждается в атомной энергетике и в газе как переходном источнике энергии. «Вместе с этим нам нужен стабильный источник атомной энергии, во время перехода [к зеленой энергетике], конечно, [нужен] газ», – сказала она.

Лидеры ЕС рассмотрели на саммите предложения ЕК по реагированию на энергетический кризис в Евросоюзе. В качестве краткосрочной меры саммит поручил ЕК и правительствам стран – членов оказать поддержку европейским компаниям и наиболее уязвимым категориям потребителей. «Евросовет поручает странам – членам и ЕК срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – отмечается в итоговом заявлении саммита.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что подобные меры уже ввели 20 из 27 стран Евросоюза. Фон дер Ляйен подчеркнула, что у государств ЕС есть все инструменты для оказания помощи своим гражданам. В частности, по ее словам, страны ЕС получат в этом году до 10 млрд евро от торговли квотами на углеродные выбросы, и могут использовать эти деньги на меры поддержки. Кроме того, по ее словам, до 40% конечной цены на электроэнергию в ЕС составляют различные налоги и сборы, которые могут быть сокращены или отменены.

Участники саммита поручили ЕК разработать меры по повышению устойчивости энергосистемы ЕС и обеспечению безопасности поставок энергоресурсов. «Евросовет поручает ЕК и Совету ЕС оперативно рассмотреть среднесрочные и долгосрочные меры, которые способствовали бы ценовой доступности для потребителей и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергетического рынка, обеспечению безопасности поставок и поддержке перехода к климатической нейтральности, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах – членах», – говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры ЕС попросили Европейский инвестиционный банк ускорить инвестиции в переход к зеленой энергетике. «Евросовет поручает Европейскому инвестиционному банку изучить, как ускорить инвестиции в энергетический переход в рамках своего нынешнего запаса капитала с целью снижения будущих рисков сбоев», – отмечается в документе.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.

Между тем председатели комитетов Бундестага – комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию – Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр – заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.

В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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