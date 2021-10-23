Адвокат Исмаилова объяснил отказ Черногории в выдаче России бизнесмена

Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории содержит несколько тысяч страниц, предприниматель не может быть выдан российской стороне, заявил его адвокат Милош Вуксанович.

«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», – цитирует Вуксановича РИА «Новости».

Другой адвокат Марина Русакова сообщила, что Исмаилов получил убежище после решения прокуратуры Цюриха о закрытии дела против бизнесмена.

«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана», – сказала Русакова ТАСС.

Она выразила мнение, что именно решение прокуратуры этого швейцарского города, предоставленное Черногорскому суду, «сыграло решающую роль».

Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.