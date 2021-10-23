|
|
Митрополит Илларион призвал вакцинироваться всех священников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
«Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей – за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться», – заявил он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина
|
|
Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.
«Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.
Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.
Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.
Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID
Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе
Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.
-
По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.
Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бутина: Агитировать против прививки – все равно, что бросаться под поезд
Несмотря на то, что в стране растет заболеваемость и смертность от коронавируса, активность антипрививочников не снижается. Депутаты Госдумы призвали не поддаваться агитации против прививки от COVID и объяснили необходимость вакцинации.
«Эх, в мирное русло бы деструктивную и вредительскую энергию ковидфейкометов. Каждый раз диву даешь, что еще изобрел безумный мозг авантюристов, играющих со смертью своей и окружающих, агитируя против прививки от ковида», - написала член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина в Telegram.
По ее словам, «агитировать против прививки – все равно, что толкать ближнего и самостоятельно бросаться на пути перед громадным тяжеловесным поездом». «Жизнь – бесценна, берегите ее, прививайтесь», – призвала Бутина
«Вижу, как обостряется ситуация с койками, а «мольбы» врачей становятся в адрес людей громче, и в тоже время как разгорается шквал недовольства людей. Как будто идет война, а большинство в нашей стране «пацифисты», и брать оружие в руки не готовы. Неужели все готовы подчиниться естественному отбору, а не позаботиться о своей жизни и жизни близких? Люди умирают, врачи на износе, палаты переполнены. Что еще нужно, чтобы понять всю серьезность?!», – пишет депутат Госдумы Михаил Киселев в Instagram.
По словам председателя комиссии Общественной палаты России Юлии Оглоблиной, новости о новых ограничениях многих огорчили.
«Добавляет проблем то, что вирус постоянно мутирует. Впереди у нас много нерабочих дней, которые ввели, чтобы мы себя поберегли, меньше общались. Надеюсь, это поможет замедлить распространение болезни. Заботьтесь о здоровье – своем и своих близких», – написала депутат в Instagram.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 37,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 37678 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7803, Санкт-Петербурге – 3360, Московской области – 2783.
Всего в стране выявили 8 205 983 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 143 137 человек, из них за сутки вылечились 26 077 человек.
Также за сутки зафиксировано 1075 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 229 528 человек.
Накануне, 22 октября, в России выявили 37141 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 537.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Крыма запретили бронировать отели и санатории без QR-кодов
Туристы в Крыму не смогут больше бронировать санатории без QR-кодов, поправки в указ главы региона Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности из-за коронавируса внесены в пятницу.
«Запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях: бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – цитирует поправку ТАСС.
Кроме того, поправки приостанавливают прием заявителей во всех офисах «Мои документы» в регионе.
Президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта.
Систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому в досуговых заведениях с 25 октября начнет действовать система QR-кодов, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«С 25 октября при посещении музеев, театров, кинотеатров, санаториев, гостиниц, маникюрных салонов и ряда других общественных мест необходимо будет предъявить QR-коды, сертификаты о прививках от COVID, а также справки, подтверждающие перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гаркалина ввели в кому
Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.
Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
В РПЦ пообещали лишить церковных наград виновных в насилии над заключенными сотрудников ФСИН
Сотрудники ФСИН, причастные к насилию над заключенными в саратовской колонии, лишатся епархиальных наград РПЦ, если их вина будет доказана, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны», – заявил Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, священники РПЦ за последние годы помогли заключенным, в том числе в сфере гуманизации «всей системы».
«Ситуации, подобные Саратовской, Иркутской, Ярославской и другим показывают, что мы только в начале пути, что очень многое еще предстоит. И что, конечно, внимание священников необходимо не только осужденным, но и тем, кто их охраняет», – заключил он.
В начале октября следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональный СУ СК возбуждал дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии.
Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.
Систему QR-кодов решили ввести в Северной Осетии с 26 октября
В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения, при посещении ряда общественных мест с 26 октября вводится система QR-кодов, соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло.
«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», – говорится в сообщении правительства региона.
Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
-
Также с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Мера будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
«Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств», – отмечают власти.
Ранее систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края.
Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент «Русфонда»: Большинство просьб от клиник - это просьбы о помощи кислородом
«Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось», - считает член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер.
«Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле, и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность – только это нас спасет», – приводятся слова Амбиндера в Telegram-канале СПЧ.
-
Говоря о проблемах, обрушившихся в прошлом году на фандрайзинговые благотворительные организации и просьб от клиник федерального и регионального масштаба, Лев Амбиндер выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию.
«В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня - это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства. Когда ты находишься на такой работе и держишь руку на пульсе, то страшновато. Понятно, что мы победим - мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче», – подчеркнул член СПЧ.
За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве
За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.