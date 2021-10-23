Систему QR-кодов решили ввести в Северной Осетии с 26 октября

В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения, при посещении ряда общественных мест с 26 октября вводится система QR-кодов, соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», – говорится в сообщении правительства региона.

Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

Также с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Мера будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

«Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств», – отмечают власти.

Ранее систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края.

Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.

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