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Систему QR-кодов решили ввести в Северной Осетии с 26 октября
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В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения, при посещении ряда общественных мест с 26 октября вводится система QR-кодов, соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло.
«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», – говорится в сообщении правительства региона.
Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
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Также с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Мера будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
«Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств», – отмечают власти.
Ранее систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края.
Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.
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В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Минздрав пояснил, куда одновременно делаются прививки от гриппа и COVID
Министерство здравоохранения разрешило проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса согласно итогам проведенных исследований.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Ситуация с COVID-19 осложнилась за неделю с 15 по 22 октября в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», – приводятся ее слова на портале стопкоронавирус.рф.
Голикова напомнила, что оптимальной является защита в виде бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
ВОЗ заявила об ожидании из России «полных данных» по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает поступления из России «полных данных для анализа» для продолжения процедуры рассмотрения заявки на включение вакцины «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), сообщили в пресс-службе организации.
«ВОЗ приветствует подписание [Российским фондом прямых инвестиций] РФПИ всех юридических соглашений, необходимых для оценки в рамках EUL. Мы ожидаем получения полных данных для анализа и для продолжения процесса оценки», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
При этом пока ВОЗ пока не запланировала дату инспекции в России. «Мы ожидаем больше данных в поддержку нашей оценки [вакцины «Спутник V»]», – сообщили в организации. Там добавили, что производители вакцины и заявитель согласились предоставить обновленные сведения, касающиеся «наблюдений, высказанных [экспертами ВОЗ] по первоначальной инспекции».
В ВОЗ уточнили, что новая инспекция с целью проверки надлежащего выполнения прежних рекомендаций может состояться только после получения из России и рассмотрения информации на этот счет.
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Крупнейшие украинские заводы по производству кислорода остановили работу
Два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин.
«Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», – заявил Кузин в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.
Представитель ведомства сообщил о нехватке кислорода в некоторых областях, отметив, что существенного дефицита все же нет.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом на Украине выросло на рекордные с начала пандемии почти 24 тысяч, скончались 614 человек. По словам Кузина, Минздрав готовится к пику заболеваемости, который ожидается в середине ноября.
Ранее сообщалось, что Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
Набиуллина оценила влияние новых ограничений по COVID на экономику
Новые коронавирусные ограничения, скорее всего, не окажут большого влияния на российскую экономику, многое зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей – это главный приоритет», – цитирует РИА «Новости» главу Центробанка.
«При этом в прогнозе мы пока это не учли. Мы даже обсуждали это, потому что у нас не было возможности учесть, меры были буквально недавно объявлены. Но вот такая качественная оценка, на наш взгляд, все-таки, что влияние будет небольшим», – уточнила Набиуллина.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
По ее словам, на фоне проводимой денежно-кредитной политики пока не видно, что экономика будет расти ниже потенциала. «Да это скажется на определенном наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным», – добавила глава ЦБ.
Ранее после резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась с новой брошкой в виде лука со стрелами. Некоторые журналисты, расшифровывая значение украшения, предположили, что Набиуллина решила предупредить – Россию якобы «ждут «голодные игры».
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса
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Эксперт: В возвращении ограничительных мер виновато легкомысленное отношение к вакцинации
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«Многие москвичи слишком легкомысленно отнеслись к вопросу вакцинации, хотя в мегаполисе нет недостатка ни в препаратах против ковида, ни в пунктах вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение московских властей ввести нерабочие дни на фоне новой волны пандемии.
«Я не специалист – не эпидемиолог, не вирусолог и даже не санитарный врач, но и я понимаю, что в возвращении ограничительных мер виноваты многие жители столичного региона. Именно из-за них снова выросло число случаев коронавируса, из-за них властям пришлось объявить нерабочую неделю. Другой причиной стало то, что и сам вирус стал более контагиозным, то есть более заразным, чем было в прошлом году», – заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Некоторые введенные меры, вроде закрытия торговых центров и ресторанов, неприятны, но необходимы, добавил он: «Так что многие жители Москвы должны в этой ситуации предъявлять претензии к самим себе».
Впрочем, по большому счету нет ничего страшного в этой недельной паузе, которая накладывается на детские каникулы и праздники, полагает Мартынов. «Речь идет всего лишь о нескольких дополнительных днях отдыха с ограничением в массовых мероприятиях, чтобы постараться снизить динамику распространения вируса, сбить эту новую волну», – добавил аналитик.
Власти Москвы и Московской области ввели нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября, во время которых, в частности, приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, за исключением предприятий общепита, работающих на вынос и на доставку.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию», – заявил
мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в последние недели растет количество заболеваний в городе: «По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний за всю историю пандемии».
Решение ввести нерабочие дни поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.
«Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – заявил Проценко.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Ранее в Кремле отметили, что вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян.
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Хинштейн призвал к диалогу с противниками вакцинации
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«Часть общества не совсем понимает действий правительства в борьбе с COVID-19, поэтому государство должно продолжать разъяснительные беседы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя введение новых ограничительных мер в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.
«К сожалению, после введенных государством ограничений активизация противников вакцинации и научного подхода в вопросах охраны здоровья будет продолжаться или даже возрастет», – полагает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По его мнению, это связано как с субъективными факторами, так и объективными. «Часть общества не совсем понимает действий правительства в борьбе с COVID-19. И в этом смысле следует признать недостаток разъяснительной работы с гражданами», – отметил депутат.
При этом Хинштейн указал на неоднородность противников вакцинации. «Туда входят как просто заблуждающиеся люди, так и воинствующие радикалы, сторонники теории заговора, считающие прививки источником «чипизации» и подвергающие сомнению прогресс в целом, – констатировал он. – С первой категорией граждан государство должно проводить разъяснительные беседы, ясно отвечая на вопросы. С теми же, кто не желает слышать доводы здравого смысла и аргументы, диалог вести труднее, но тоже необходимо».
«При этом важно доносить до людей, что вакцинация не носит обязательный характер, за исключением случаев, когда деятельность людей связана с массовыми контактами и общением. Отправляя своих детей в школу или в детский сад, каждый из нас хочет, чтобы они вернулись домой здоровыми», – заключил депутат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил
в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавируса.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни», – говорится в указе на портале мэра столицы. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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Бутина: Агитировать против прививки – все равно, что бросаться под поезд
Несмотря на то, что в стране растет заболеваемость и смертность от коронавируса, активность антипрививочников не снижается. Депутаты Госдумы призвали не поддаваться агитации против прививки от COVID и объяснили необходимость вакцинации.
«Эх, в мирное русло бы деструктивную и вредительскую энергию ковидфейкометов. Каждый раз диву даешь, что еще изобрел безумный мозг авантюристов, играющих со смертью своей и окружающих, агитируя против прививки от ковида», - написала член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина в Telegram.
По ее словам, «агитировать против прививки – все равно, что толкать ближнего и самостоятельно бросаться на пути перед громадным тяжеловесным поездом». «Жизнь – бесценна, берегите ее, прививайтесь», – призвала Бутина
«Вижу, как обостряется ситуация с койками, а «мольбы» врачей становятся в адрес людей громче, и в тоже время как разгорается шквал недовольства людей. Как будто идет война, а большинство в нашей стране «пацифисты», и брать оружие в руки не готовы. Неужели все готовы подчиниться естественному отбору, а не позаботиться о своей жизни и жизни близких? Люди умирают, врачи на износе, палаты переполнены. Что еще нужно, чтобы понять всю серьезность?!», – пишет депутат Госдумы Михаил Киселев в Instagram.
По словам председателя комиссии Общественной палаты России Юлии Оглоблиной, новости о новых ограничениях многих огорчили.
«Добавляет проблем то, что вирус постоянно мутирует. Впереди у нас много нерабочих дней, которые ввели, чтобы мы себя поберегли, меньше общались. Надеюсь, это поможет замедлить распространение болезни. Заботьтесь о здоровье – своем и своих близких», – написала депутат в Instagram.
Ранее звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
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Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе
Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.
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По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.
Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.
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Google удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации
В Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это».
В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам», передает RT.
Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Теперь при поисковом запросе «вакцинация это» Google предлагает такие варианты, как «эксперимент», «хорошо или плохо», «медицинское вмешательство», «обязательно», «важно».
Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран. Также российские звезды раскритиковали противников вакцинации.
До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Собянин объяснил последствия введения QR-кодов для экономики
Ограничительные меры, QR-коды например, необходимо использовать дозированно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», – сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
По его словам, введение QR-кодов для прохода в кафе и другие общественные места не помогает снизить заболеваемость коронавирусом, для этого нужно увеличить уровень вакцинации населения.
«Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил градоначальник.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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