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Власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе
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Система QR-кодов, которые необходимо будет предъявить в музеях, кинотеатрах, кафе и спортзалах, вводится в Рязанской области с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Доступ в эти дни [с 30 октября по 7 ноября] в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным правительства региона, МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти. Работа кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 будет запрещена.
Ранее в пятницу Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам.
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Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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В Иванове объяснили появление видео с трупами в пакетах около больницы
Показанные ивановскими СМИ кадры с трупами в пакетах на улице соответствуют действительности, но это произошло случайно, заявили в ивановской больнице.
Морги в городе работают сейчас напряженно из-за большого числа умерших от коронавируса, в ходе транспортировки одному из санитаров стало плохо, передает RT в своем Telegram-канале.
«Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими», – сказала завотделением.
Она добавила, что каждый день наблюдаются антирекорды по числу людей на ИВЛ, в регионе только два морга принимают тела умерших от COVID-19.
Сейчас все тела умерших убраны в хранилище.
Ранее местные жители сняли на видео десятки трупов в пакетах, которые лежат на земле у одной из больниц.
Российские звезды раскритиковали противников вакцинации
Звезды российского кино и театра раскритиковали противников вакцинации, указав, что их действия мешают борьбе с коронавирусом и приводят к новым локдаунам.
«Вот собственно, что и требовалось доказать! Жили в надежде, что вот-вот и все мы снова заработаем в полную мощность и будем сидеть с вами в любимых театрах в полном зале, но вот нас закрывают опять на карантин (...) Очень грустно, что в начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придется ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде «антипрививочников», из-за которых мы снова будем сидеть дома», – написал в Instagram актер театра и кино, певец Игорь Скрипко.
С таким же мнением в соцсетях выступил заслуженный артист России, педагог и телеведущий Вячеслав Манучаров, указав, что благодаря «усилиям» противников вакцинации «страна снова закрывается на карантин».
«Статистика заболевших ни в какие ворота. Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся «чипирования». Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво! Учитывая, что во всем мире процент привившихся приближается к 70-80%, а в некоторых, например, в ОАЭ, он равен 95%, кажется, что российское антиваксерское лобби – чья-то злонамеренная проплаченная коалиция убийц», – подчеркнул он.
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич написал в Facebook, что «из-за упертых баранов», которые не хотят вакцинироваться, «тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза», из-за них «страдают и музыканты, и зрители, и организаторы».
«Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун», – указал он.
Затем Макаревич напомнил, что «60 лет назад советское государство прививало всех (...) школьников от оспы, туберкулеза и полиемилита».
«Что-то у кого-то спрашивал? Или слово «чипирование» еще не придумали? В результате эти болезни были побеждены. Быстро», – добавил он.
Ранее глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
До этого бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.
Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Экс-министр МВД Украины Аваков заболел коронавирусом
Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусной инфекцией, сообщил источник в окружении политика.
Слухи о тяжелом состоянии Авакова сильно преувеличены, добавил собеседник «Страна.ua».
«Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», – указал он.
Арсен Аваков с 2014 по 2021 год занимал пост министра внутренних дел Украины, он был одним из инициаторов проведения операции на востоке страны, также известен своим конфликтом с украинским бизнесменом Александром Музычко. Музычко незадолго до смерти обвинял Авакова в подготовке покушения на него, вскоре после этого он был убит при задержании. В 2016 году на Украине на министра завели уголовное дело, но вскоре после этого его закрыли.
В 2014 же году на него возбудил уголовное дело российский Следственный комитет, он обвинил Авакова в организации убийств, применении запрещенных методов войны, препятствию деятельности журналистов и похищении людей.
Украине пообещали тысячу смертей в сутки от коронавируса
Украина начинает входить в пик пандемии, число умерших от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-11. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – пояснил Данилов, передает ТАСС.
По его словам, в сутки необходимо прививать от коронавируса 350-400 тыс. человек, «тогда как сейчас это число вдвое меньше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить гражданам Украины свободный доступ на его территорию в условиях пандемии коронавируса из-за низких темпов вакцинации в стране.
Кроме того, из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом.
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
Ситуация с COVID-19 осложнилась за неделю с 15 по 22 октября в 14 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф», – приводятся ее слова на портале стопкоронавирус.рф.
Голикова напомнила, что оптимальной является защита в виде бесплатной вакцинации. Записаться на прививку можно на портале госуслуг и по телефону 122.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
Савченко попыталась попасть на Украину с фальшивым COVID-сертификатом
Сотрудники государственной пограничной службы Украины в аэропорту Борисполь обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба полиции Киева.
«Сотрудники госпогранслужбы в аэропорту Борисполь обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как утверждает УНИАН, речь идет о бывшем депутате Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере, которые пыталась попасть на Украину, но при этом не сообщается из какой страны они прилетели.
В полиции также сообщили, что открыто уголовное дело по статье УК Украины «Подделка документов». Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на экспертизу.
«В ближайшее время будет принято решение об объявлении обвинений фигуранткам», – добавили в пресс-службе.
Савченко за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет, такое наказание предусматривает санкция статьи за «подделку документов».
«Использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов (около 32 долларов) доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет», – передает РИА Новости текст статьи кодекса.
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав страны инициировал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для повышения ответственности за подделку документов о вакцинации медработниками.
Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19
Высокие показатели заболеваемости COVID-19 могут остаться в России еще на какое-то время, но меры по борьбе с распространением вируса должны повлиять на темпы роста, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«C учетом высокой контагиозности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время, – передает РИА Новости слова Пшеничной.
Она пояснила, что вводимые властями меры должны повлиять на темпы роста заболеваемости, однако скажутся они не сразу. «Цепочки передачи в один день не прервутся, а длительный в ряде случаев инкубационный период также может способствовать более растянутой по времени стабилизации процесса», – заключила инфекционист.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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В России выявили 37,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 37 141 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8166, Санкт-Петербурге – 3233, Московской области – 2428.
Всего в стране выявили 8 168 305 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 117 060 человек, из них за сутки вылечились 25 453 человека.
Также за сутки зафиксировано 1064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.
По данным на 22 октября, в России вакцинировались первым компонентом 53 511 786 раз, полностью вакцинированы 49 161 150 человек. Уровень коллективного иммунитета – 45,7%.
Накануне, 21 октября, в России выявили 36 339 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 802.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Глава «Альянса врачей» увидела в действиях антиваксеров влияние Запада
Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева написала в соцсетях, что изучила мнения противников вакцинации, чтобы понять их психологию, и увидела связь между действиями антиваксеров и противников признания российской вакцины «Спутник V» в ряде западных стран.
Васильева написала в Facebook, что она «долго изучала литературу по вакцинации – взяла интервью у ведущих врачей, перечитала десятки разных научных и научно-популярных статей в процессе подготовки видеоролика, в котором четко и понятно объясняю вместе с ведущими докторами о важности и необходимости прививаться».
Также она изучила и «большой объем различного материала противников вакцинации, пытаясь вникнуть и понять их психологию».
На ее взгляд, прослеживается «странная линия». Так, все понимают, что «коронавирусная пандемия – трагедия мирового масштаба», и уже нет сомнений, что «Спутник V» «занимает не последнее, а может даже, и одно из первых мест по эффективности и безопасности», однако Запад «все откладывает и откладывает» признание вакцины, которой пользуются уже в 75 странах мира с населением более 4 млрд человек.
«Как-то негуманно выходит со стороны западных регуляторов – каждый раз находить постоянно причины и не давать возможности другим странам пользоваться не только своими, но и нашими разработками. А не знает ли Запад, что есть в России население, которое бесспорно оглядывается на их решения? Ведь многие наши пациенты, видя, что «Спутник V» в Европе не регистрируют, априори продолжают подпитывать ложные мысли о недостаточном качестве нашей вакцины? Ощущение неприятное – как будто политические мотивы влияют на решения, касающиеся здоровья и жизни многих людей на планете», – предположила она.
При этом, по словам Васильевой, в России антиваксеры постоянно приводят «бесспорные аргументы» – слова самых главных людей в нашей стране – реплики «соседки» или «сестры кассира», что мол российские вакцины плохие, просто ужасные», и вместе с тем заявляют, что Россия якобы «не справляется с пандемией».
Она указала, что из-за распространения в Сети роликов противников вакцинации, а также «очевидно проплаченных вопросов от журналистов «Дождя» и «Настоящего времени», закрадывается мысль о том, «а не политика ли тут опять».
«Прочитав и послушав абсолютный бред антиваксеров про наш «Спутник», увидев, какое у нас в стране количество людей, в головы которых вбиты эти антинаучные мысли, невольно задумываешься, а не преднамеренная ли это кампания того же Запада, не желающего регистрировать наш «Спутник», чтобы продвигать свои вакцины, зарабатывать на них миллиарды и при этом показывать, что российские разработки плохие, что Россия не справляется с пандемией?», – предположила Васильева.
Она отметила, что антиваксеры, вероятно, не появляются сами собой: «Не финансируются ли эти самые антиваксеры, навязывающие страхи про рога и копыта, чипы и изменение генома, да и все мощное антиваксерское движение (которое очень и очень губительно для России) теми же, кто, прикрываясь словами «это наша работа», задает мне проплаченные премерзкие вопросы от якобы независимых СМИ?».
«Хорошо, если я ошибаюсь. Но даже если так – а вдруг, прочтя эти слова, у странных людей, продвигающих антиваксерные идеи и получающих за это деньги от Запада, проснется совесть и осознание – скольким людям они причинят горе и боль. Ведь из-за них умирают люди», – заключила Васильева.
Отметим, что в октябре суд назначил Васильевой год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции.
Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме.
Между тем в количество зарегистрированных в России случаев коронавируса перевалило за 8 млн, ежедневно регистрируют больше 30 тыс. новых вирус-положительных пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Крупнейшие украинские заводы по производству кислорода остановили работу
Два крупнейших завода Украины, производящих медицинский кислород, остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки коронавируса, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач страны Игорь Кузин.
«Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», – заявил Кузин в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.
Представитель ведомства сообщил о нехватке кислорода в некоторых областях, отметив, что существенного дефицита все же нет.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом на Украине выросло на рекордные с начала пандемии почти 24 тысяч, скончались 614 человек. По словам Кузина, Минздрав готовится к пику заболеваемости, который ожидается в середине ноября.
Ранее сообщалось, что Украина перешла из «зеленой» зоны в «желтую» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. С 15 октября Херсонская область попала в «красную зону».
В «красной» зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов и ресторанов, а другие места работают лишь при условии 100% вакцинации.
Украина подтвердила отказ признавать российский препарат «Спутник V», поэтому привитым этой вакциной придется соблюдать десятидневный карантин или сдавать тест на коронавирус после пересечения границы.
Иммунолог дал совет по эффективной ревакцинации от COVID
Чтобы ревакцинация была эффективной, необходимо придерживаться сроков, установленных органами здравоохранения, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Крючков заявил, что при современном уровне знаний о COVID-19 самый надежный способ обеспечить себе постоянную иммунную защиту от этого заболевания – вакцинация и строгие сроки ревакцинации, передает радио Sputnik.
«Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе – от шести месяцев. Примерно в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после предыдущей прививки) укладываются оптимальные сроки ревакцинации», – сказал он.
В дальнейшем ученые определят, какой уровень антител необходим разным категориям людей для защиты от коронавирусной инфекции: «Надо определить по критериям вроде пола, массы тела, возраста и так далее, какое количество антител оптимально для защиты. Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40-45 лет определенная концентрация антител дает 95% гарантию, что заболевание не перейдет в тяжелую форму».
Такие исследования уже ведутся.
Ранее иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации.
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ВОЗ заявила об ожидании из России «полных данных» по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает поступления из России «полных данных для анализа» для продолжения процедуры рассмотрения заявки на включение вакцины «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), сообщили в пресс-службе организации.
«ВОЗ приветствует подписание [Российским фондом прямых инвестиций] РФПИ всех юридических соглашений, необходимых для оценки в рамках EUL. Мы ожидаем получения полных данных для анализа и для продолжения процесса оценки», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
При этом пока ВОЗ пока не запланировала дату инспекции в России. «Мы ожидаем больше данных в поддержку нашей оценки [вакцины «Спутник V»]», – сообщили в организации. Там добавили, что производители вакцины и заявитель согласились предоставить обновленные сведения, касающиеся «наблюдений, высказанных [экспертами ВОЗ] по первоначальной инспекции».
В ВОЗ уточнили, что новая инспекция с целью проверки надлежащего выполнения прежних рекомендаций может состояться только после получения из России и рассмотрения информации на этот счет.
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Новый очаг COVID-19 выявили в Пекине
В Пекине выявлен новый очаг COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.
В уезде Чанпин (входит в административную черту города) позитивная реакция на вирус установлена у четверых местных жителей. Неделю назад они вернулись из поездки в хошун Эджэн-Хоро-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), где на данный момент выявлено 15 инфицированных, передает ТАСС. С признаками заболевания все четверо пекинцев отправлены в госпиталь. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, у жителей берут анализы ПЦР, информирует местная санэпидслужба.
Во вторник один заболевший был обнаружен в городском районе Фэнтай. Он прибыл из северо-западной провинции Ганьсу. Заболела также его жена. В районе проводятся противоэпидемические меры.
Карантинным мерам подвергнута большая группа китайских и иностранных журналистов, освещавших неделю назад запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя космонавтами на борту с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу).
По данным на пятницу, которые сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае было выявлено 43 новых случая COVID-19, в том числе – 28 «местных». Еще установлено 26 новых случаев с бессимптомным протеканием заболевания.
Ранее вспышку коронавируса в китайском Харбине связали с дельта-штаммом.
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