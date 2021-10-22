Эксперт: Российский «закон о приземлении» IT-гигантов укладывается в общемировой тренд

«Диалог с зарубежными IT-компаниями позволит спокойно разобраться в тонкостях закона о «приземлении», максимально развеять возможные опасения сторон, укрепить доверие между ними», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вадим Глущенко. Так он оценил круглый стол по поводу закона о «приземлении», который состоялся при участии Роскомнадзора.

Проведение круглого стола с участием представителей всех заинтересованных сторон укладывается в общую логику действий российских властей, считает директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

«И регулятор в лице Роскомнадзора, и экспертное сообщество заинтересованы в своевременном и безболезненном выполнении требований, которые содержит новый закон. Например, наш Центр тоже вносит свой вклад – мы информируем администрации иностранных цифровых платформ о содержании закона и подзаконных актов. Эту работу мы ведем с момента выхода закона – причем, по собственной инициативе», – добавил собеседник.

По мнению Глущенко, действия российского государства в этом направлении укладываются в общемировой тренд. «Нужно продолжать сотрудничество наших властей и экспертов с иностранными коллегами. О совместных усилиях всех сторон, заинтересованных в «цифровом будущем» человечества, например, заявил генсек ООН Антониу Гутерриша. В прошлом месяце генсек выпустил исключительно важный доклад, который называется «Наша общая повестка дня». Он содержит призыв к правительствам, частному сектору и гражданскому обществу вместе наладить работу на треке «Цифровые технологии». Необходим баланс интересов всех субъектов глобального цифрового рынка. Только при таком условии можно успешно преодолеть актуальные вызовы, которые стоят на международной цифровой повестке, устранить все угрозы. И круглый стол продемонстрировал желание нашего государства к достижению такого баланса», – считает Глущенко.

Закон о «приземлении» интернет-компаний, вступающий в силу в начале следующего года, был подписан президентом в июле. Согласно закону, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Как ожидается, это требование позволит решить сразу несколько проблем, связанных с обеспечением равных условий ведения бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, а также соблюдения требований российского законодательства.

Вплоть до 31 декабря Роскомнадзор (РКН) намерен проводить еженедельные общие или индивидуальные онлайн-консультации, чтобы ответить на вопросы компаний. В пятницу в Москве состоялся круглый стол «Закон «О приземлении»: от теории к практике», в котором принял участие представитель ведомства – начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев. Он сообщил, что Роскомнадзор пока не собирается применять жесткие меры к компаниям, которые не успеют к 1 января выполнить требования закона о «приземлении» интернет-компаний.

«Безусловно, «жестить» мы не будем, мы будем договариваться – мы этом умеем делать. Но мы умеем и принимать меры. Если нам не оставят другого выбора, мы, безусловно, будем исполнять российское законодательство, добиваться исполнения всеми имеющимися у нас механизмами мер понуждения», – пообещал Зайцев.

Как сообщает «Интерфакс», Зайцев заверил, что после 1 января зарубежные компании смогут «продолжить диалог» с регулятором, если они столкнутся с трудностями при регистрации офиса на территории России. «Конечно же, мы ожидаем создания филиалов, открытия представительств или юрлиц к 1 января, как говорит закон. Но вместе с тем, если мы понимаем, что компания начала активные действия и ведет активные действия по исполнению закона в этой части, но есть определенные препоны – ну не успевает – мы готовы рассматривать каждую конкретную ситуацию в отдельности» – пояснил представитель ведомства.

Чиновник анонсировал запуск в начале ноября тестовых личных кабинетов на портале РКН, чтобы представители компаний, попадающих под действие закона, могли высказать свои замечания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД