МИД уличил НАТО в скатывании в схемы холодной войны

Североатлантический альянс действует в логике холодной войны, это не может не сказаться на отношениях с Россией, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Нельзя не видеть, что НАТО после того, как оборвала все возможности взаимодействия с Россией, скатывается все стремительнее в схемы холодной войны. Для нас сегодня важнее не наличие контактов или отсутствие таковых, а то, что делается в самом альянсе», – передает ТАСС заяваление Грушко в эфире канала «Россия-24».

По его словам, процесс развертывания вооружений стран Североатлантического альянса у границ России идет и Москве известно об этом.

«Не думаю, что будут технические проблемы, для того чтобы в случае необходимости можно было организовать телефонный разговор между политическими и военными руководителями», – сказал он.

При этом Грушко отметил, что нормальное дипломатическое общение между Россией и НАТО невозможно в условиях тех недружественных шагов, которые были предприняты по отношению к России.

Он напомнил, что посол России в Бельгии Александр Токовинин будет уполномочен осуществлять экстренную связь с НАТО. «Исходим из того, что и страны НАТО назначат одного из своих послов для выполнения аналогичных функций», – заявил Грушко.

«Нормальное дипломатическое общение в условиях тех недружественных шагов, которы были предприняты, теперь невозможно», – отметил он.

Грушко добавил, что НАТО целенаправленно разрушала всякие контакты и возможность сотрудничества с Россией. «На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов (в отношениях с НАТО) не осталось», – добавил Грушко.

Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.