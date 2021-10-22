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Министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро
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Министры обороны стран НАТО подписали соглашение о создании первого в истории альянса фонда объемом 1 млрд евро для развития военных технологий и технологий двойного назначения, говорится в распространенном заявлении альянса.
«Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом 1 млрд евро в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны», – передает ТАСС текст документа.
Ранее в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии
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«Приход либеральных сил к власти в Чехии означает смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных по отношению России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение победившей на выборах в Чехии коалиции устроить ревизию отношений с Россией и принять «закон Магнитского».
«Такие желания в полной мере отражают проевропейскую и проатлантическую политическую программу либеральной коалиции», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, с помощью подобных инициатив она стремится встроиться в общее русло политики администрации президента США Джо Байдена, а также укрепить связи с Евросоюзом и прежде всего с Германией, следуя общей логике политики союза в отношении Москвы. «Соответственно, чешские либералы будут ставить акцент на защите прав человека, поддержке политической оппозиции в России и развитии гражданского общества в западном варианте», – пояснил эксперт.
«Но, откровенно говоря, не совсем понятно, как Чехия сможет продвигать повестку прав человека в отношении России, учитывая, что наши отношения и так очень плохие из-за «врбетицкой размолвки», – размышляет Кортунов. – Вероятно, Прага будет выступать с критическими заявлениями в адрес Москвы, чем несколько повысит значимость своего голоса в Евросоюзе. Но ее практические возможности что-то изменить ограничены. Поэтому, скорее всего, все сведется к декларациям, а торгово-экономические отношения и туризм продолжат развиваться на прежнем уровне».
«С другой стороны, тот факт, что президент страны Милош Земан, скорее всего, покинет свой пост, не сулит ничего хорошего двусторонним отношениям. Земан был одним из немногих европейских политиков, которые пытались продвигать какую-то объективную позицию в отношении Москвы и были настроены в большей степени на диалог. Без него выстраивать конструктивное взаимодействие России и Чехии будет сложно», – констатировал собеседник.
«Что касается «Северного потока – 2», то Прага вряд ли сможет повлиять на его запуск. Поезд уже ушел: проект завершен и вот-вот заработает, – полагает политолог. – В этой связи Чехия может разве что выдвинуть какие-то дополнительные условия, касающиеся сертификации газопровода». Тем не менее, со стороны чешского парламента возможны и другие инициативы, помимо «закона Магнитского».
«Речь может идти о сокращении межпарламентских обменов и диалога между институтами гражданского общества. Но Чехия, как известно, не очень самостоятельна в этих вопросах, так как должна следовать общеевропейской дисциплине Евросоюза. Кроме того,
в Чехии наверняка продолжат разрушать памятники воинам-освободителям страны,
тем самым укрепляя линию на признание равной ответственности СССР и Третьего рейха в развязывании Второй мировой войны, – отметил он. – По большому счету смена коалиции означает еще большее смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных в отношении России».
Ранее член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак сообщил, что коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем.
Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак. Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.
Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чехи меняют разругавшуюся с Россией власть.
Напомним, что отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
В сентябре президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, возможный отказ от «Северного потока – 2», вооружение Украины, поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии, а также снос памятников советским воинам – это не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии.
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Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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В полиции сообщили, чем занималась Собчак во время ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак в момент ДТП в Сочи не общалась с водителем своей машины, а общалась по видеосвязи Zoom, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В момент ДТП в Краснодарском крае Собчак сидела на заднем пассажирском сиденье и говорила по Zoom с помощью мобильного телефона, она обсуждала одно из интервью. С водителем она в это время не общалась», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Собчак рассказала, что во время допроса в Сочи ей задавали те же вопросы, что и в Москве, очной ставки не было. В октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes.
Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах.
Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России
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Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом, передает РИА Новости.
Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
Итальянские стюардессы разделись в знак протеста после закрытия авиакомпании Alitalia
В Италии стюардессы закрытой авиакомпании Alitalia в знак протеста против предложенных им условий устроили акцию с раздеванием, сообщают СМИ.
На работу в другую компанию ITA решили взять лишь четверть персонала Alitalia, при этом с урезанием зарплаты, пишет Euronews.
Протест с переодеванием прошел в центральной части Рима. В ходе него девушки синхронно сняли с себя сначала блузки, а затем юбки, оставшись в нижнем белье.
ITA, по данным телеканала, гораздо меньше закрывшейся Alitalia, она оставила чуть более трети воздушного флота. Профсоюзы требуют, чтобы власти продлили для уволенных срок действия пособий по безработице до пяти лет.
Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады
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Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти стран, в том числе США, за призывы освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
С призывом к Турции с требованием освободить правозащитника выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. МИД Турции напомнил дипломатам о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».
«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», – заявил Эрдоган.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kultur AS, который в том числе поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность. Среди векторов деятельности фонда, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Однако в этот же день Кавалу арестовали по новому обвинению в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Путин обвинил лидеров стран НАТО в нарушении данных России обещаний
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Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток, заявил президент Владимир Путин.
«Смотрите, что происходило в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули», – приводит ТАСС слова Путина, сказанные в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?» – добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.
«Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит», – добавил российский лидер.
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Ранее в четверг в МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил представитель делегации России.
«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», – сообщил источник РИА «Новости». Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко.
Напомним, в сентябре Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене заявила, что странам мира нужно объединяться для финансирования научных разработок по профилактике новых болезней и разработке вакцин.
В Латвии начали расследование после твита о «пользе смерти русских»
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Государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс после публикации помощницей парламентария твита о том, что «смерть русскоговорящей части населения поможет латышскому языку».
«Государственная полиция возбудила уголовный процесс против помощницы депутата сейма Мариса Мичеревскиса (АР!) Селмы Левренце, которая написала в социальной сети Twitter пост следующего содержания: «Чем больше людей, говорящих по-русски, умрет, тем лучше латышскому языку», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.
Ранее «Sputnik Латвия» сообщал о том, что член правления партии «Закон и порядок», депутат сейма Карина Спруде обратилась с заявлением в госполицию, требуя оценить пост Левренце на предмет возможного разжигания розни.
Левренце заявила, что твит появился в ответ на пост о том, нужна ли информация о вакцинации на русском языке. Депутат отметила, что ее слова неправильно поняли, в них не увидели сарказма в отношении действий националистически настроенных политиков.
В Delf добавили, что твит удален, а так как уголовный процесс начат по факту, то лиц, к которым могут применить процессуальный статус, нет.
В Латвии 40% населения – русскоязычные. В стране русский язык имеет статус иностранного.
Ранее сообщалось, что экс-председатель ЦИК Латвии, сооснователь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс, выступавший против обязательной вакцинации от коронавируса, умер от осложнений после COVID в возрасте 59 лет.
Миронов предложил главе ПФР «подуспокоиться» и уйти в отставку
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Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) В Госдуме Сергей Миронов предложил главе Пенсионного фонда России (ПФР) Андрею Кигиму уйти в отставку: по мнению политика, чиновник в ходе выступления в ГД по сути не ответил ни на один вопрос депутатов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник призвал главу ПФР уважительно относиться к избранным гражданами России парламентариям из-за того, что до этого Кигим заявил о необходимости депутатам «Справедливой России – За правду» «подуспокоиться» по поводу ряда вопросов к работе ПФР.
«После заседания Государственной думы (во вторник) у меня есть настоятельная рекомендация к руководителю Пенсионного фонда России Андрею Кигиму. Рекомендация следующая – немножко подуспокоиться, набраться смелости и написать заявление об отставке. Господин Кигим по сути не ответил ни на один вопрос, которые задавали депутаты от всех фракций – либо он издевается, либо не владеет ситуацией», – передает РИА Новости слова Миронова.
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Путин назвал покушением попытки стран ограничить суверенитет России в Арктике
Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» назвал покушением с негодными средствами попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике.
«Если кто-то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться нашей собственной территорией, территориальное море по международному праву – это часть территории прибрежного государства, то это покушение с неугодными средствами», – цитирует его РИА «Новости». «Пусть попробуют», – прокомментировал он попытки ограничить Россию в действиях в Арктике, в том числе в энергетике.
Путин с помощью русской сказки описал ситуацию на мировом энергетическом рынке. По его словам, если европейцы будут ограничивать Россию в Арктике – получится ситуация как в сказке с волком.
«У нас сказка известная есть, русской аудитории известна. Когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост», – сказал Путин.
18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».
Ранее Путин заявил, что экономика России не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость.