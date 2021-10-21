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Все казино России объединили в ассоциацию
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Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) объединила операторов игорного бизнеса России: это позволит выстроить диалог с органами власти для создания нормативно-правовой базы, а также создать коммуникацию между партнерами для улучшения качества услуг, заявил директор игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов, назначенный председателем АИРИС.
«Игорный бизнес нуждается в логичной и экономически обоснованной государственной политике в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр и пари. Ассоциация будет выстраивать тесный диалог с органами власти для создания нормативно-правовой базы. Не менее важна общая коммуникация операторов с деловыми партнерами для улучшения сервиса и качества оказания услуг. И, безусловно, особое значение имеет взаимодействие игорных заведений с обществом для выстраивания лояльности», – передает ТАСС слова Афиногенова.
В ассоциацию вошли все действующие игорные зоны России: «Приморье», «Сибирская монета», «Янтарная» и «Красная Поляна». Собеседник агентства отметил, что в перспективе организация планирует открыть институт профессионального образования, чтобы искать и подбирать персонал, а также повышать квалификацию сотрудников.
«Участники АИРИС будут поддерживать единую базу черных списков: black-листы игроков и сотрудников для защиты операторов игорного бизнеса от мошенников. Внешняя социальная ответственность профессиональной Ассоциации будет выражаться в просветительской работе общества о стратегии ответственной игры, принципах и правилах работы игорных заведений. Дополнительное информирование позволит защитить интересы игроков и поможет им принимать разумные решения в процессе игры», – подчеркнул председатель.
Напомним, первая в России игорная зона «Азов-Сити», работавшая в Краснодарском крае, была ликвидирована по указу премьера Дмитрия Медведева в 2018 году.
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.
Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».
Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
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Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Немецкий эксперт: В Берлине нашли новый повод для обвинений в адрес России
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«Европе нужно торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать – считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию и поймут, что это не так», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, который назвал Россию ключом к решению проблемы нелегальной миграции в ЕС через Белоруссию.
«Для ФРГ нынешний приток нелегалов – колоссальная проблема, потому что беженцы не хотят в Польше оставаться и бегут дальше в Германию. А Германия не хочет получить второй миграционный кризис, подобный тому, что был в 2015 году. Но министр внутренних дел Хорст Зеехофер не прав – беженцы, которые находятся в Белоруссии, попадают туда не по указаниям России», – сказал немецкий политолог Александр Рар в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Правительство ФРГ считает, что ключом к решению проблемы притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию является Россия. Об этом глава МВД Зеехофер заявил в среду. «Через территорию Белоруссии происходит организованная или как минимум поддерживаемая на государственном уровне деятельность по перевозке нелегальных мигрантов», – передал ТАСС слова немецкого министра.
По утверждению Зеехофера, руководство Белоруссии значительно расширило список стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Министр упомянул, в частности, Иран, Пакистан, ЮАР и Иорданию. Глава МВД Германии назвал действия Минска «гибридной угрозой». При этом Зеехофер подчеркнул, что белорусские власти «не могут ничего этого делать как минимум без знания или одобрения Москвы».
Пытаться решить проблему беженцев путем торга с Россией – по вопросу о «Северном потоке – 2», о снятии санкций и чему-то бы то ни было – не имеет смысла, ведь не Россия ответственна за ситуацию с нелегалами, попадающими в Европу через Белоруссию, отметил Рар.
«Есть мода винить во всем Россию. В том, что Россия не поставляет достаточно газа в Европу и Европа будет мерзнуть зимой, опять виновата Москва. Хотя Европа могла бы закупать газ у России заранее. В этом случае та же самая проблема, – подчеркнул эксперт. – При чем тут Москва? Европе нужно разговаривать и торговаться с Лукашенко. Но с ним европейцы не хотят разговаривать. Считают, что он марионетка Москвы. Пусть внимательно посмотрят на ситуацию, на политику и поймут, что это не так».
Рар добавил, что в вопросе о беженцах власти стран ЕС проявляют явную непоследовательность. «Люди бегут в Европу, в том числе и через Средиземное море, и через границу Турции и Греции. Этих беженцев принимают, как только они попадают на территорию Европейского союза. Когда такие же мигранты попадают в ЕС через Белоруссию, то это какой-то криминал, и на людей смотрят, как на людей второго сорта», – заметил немецкий политолог.
Число нелегальных мигрантов, проникающих в Германию через границу с Польшей, значительно выросло с начала октября. В понедельник федеральный профсоюз полицейских ФРГ выступил за введение временного пограничного контроля на германо-польской границе в связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту.
Напомним, что в начале сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Ранее в августе польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на польско-белорусской границе. Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы этого прибалтийского государства с Белоруссией – этот участок считается наиболее уязвимым с точки зрения проникновения нелегальных мигрантов в ЕС.
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Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота
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Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.
«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.
«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.
«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.
«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.
«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
Психолог объяснил отказ пенсионеров прививаться от COVID-19
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«Старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – сказал газете ВЗГЛЯД декан психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди старшего поколения, подчеркивая, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек. В связи с этим он принял решение ввести ограничительные меры для жителей столицы старше 60 лет: с 25 октября до 25 февраля 2022 года они должны соблюдать режим самоизоляции.
«Сейчас сложилась такая ситуация, на которую сложно не отреагировать эмоционально или поведенчески, потому что она всемирная и затрагивает каждого из нас. Здесь необходимо учитывать возрастно-психологические особенности людей старшего возраста, когда, например, скорость обработки информации, принятия решения, анализа в целом не такая быстрая, как у молодежи. Добавляем к этому перенасыщенность информационного потока и понимаем, что пенсионерам требуется еще больше времени для того, чтобы детально проанализировать ситуацию и принять верное для себя решение», – говорит Зинченко, отвечая на вопрос, почему люди старшего возраста не стремятся сделать прививку против коронавируса, несмотря на рекомендации специалистов.
Он подчеркивает, что это молодежь может за минуту пролистать несколько интернет-источников и достаточно быстро выбрать наиболее адекватный для себя способ реагирования. А для старшего поколения такая форма поведения не является близкой, иногда даже, наоборот, воспринимается как неверная. Поэтому мы можем наблюдать, что более старшее поколение не спешит не только с вакцинацией, но и в целом с принятием каких-либо решений, означающих изменение привычной жизни или насыщенных чем-то новым и неизведанным.
«Мы можем также отметить, что именно когнитивные функции начинают работать по-другому в старшем возрасте. А для нас это вопрос переноса аффекта от услышанного и увиденного в сознательный анализ происходящего. И вот этот переход может, с одной стороны, быть более длинным, а с другой – может быть и вовсе затруднен из-за того, что иногда в СМИ распространяются фейки. Они пугают пенсионеров за счет ярких образов, громких неаргументированных высказываний и воздействия на эмоции человека. Для кого-то столкновение с таким типом фейковых новостей может стать сильно эмоционально окрашенным фактом, который трудно будет перебороть даже путем аргументированного убеждения в необходимости вакцинироваться», – объясняет психолог.
Для того, чтобы убедить граждан старшего возраста в необходимости пройти вакцинацию против коронавируса, во-первых, по мнению собеседника, следует разговаривать с пожилыми людьми на их языке, объяснять доступно и не нагружать излишней информацией. Когда все будет четко и понятно, то и поводов для сомнения не будет.
«Во-вторых, необходимо использовать адекватные инструменты мотивации пенсионеров и людей старшего возраста. Сейчас появилось большое количество социальной рекламы, рассказывающей про вакцинацию, ее преимущества. Однако такой формат не совсем привычен для старшего поколения. Здесь следует понимать, что старшее поколение привыкло к аргументированному мнению ведущих экспертов, врачей, людей с жизненным и научным опытом. И в ситуации, когда одинаково авторитетные эксперты выражают противоположные точки зрения, пожилым людям становится крайне непросто разобраться, где же истина», – считает Зинченко.
Поэтому необходимо постараться действовать согласованно, предоставляя полную, адекватную и понятную информацию пенсионерам, учитывая их потребность в ощущении защищенности и безопасности. «Сама просветительская работа должна гармонично сочетать в себе и информационное пространство, и офлайн реальные мероприятия в социальных и медицинских учреждениях, например. Так мы сможем снизить когнитивную нагрузку на пожилых людей от динамичного информационного потока и обеспечить последовательность и планомерность их восприятия и принятия решения о сохранении своего здоровья», – заключил специалист.
Тренер убившего медведя боксера сказал, что помогло одолеть хищника
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Тренер боксера Ильи Медведева, который оказался в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области, Дмитрий Косенко заметил, что 23-летний спортсмен нанес смертельные раны животному, спасая самого себя, и при этом действовал в состоянии аффекта.
«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело – медведя так убить. Героический поступок. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического, думаю, там не было. Получилось здорово. Но не думаю, что он мнит себя героем. Зачем все эти истории по героизм? Понимаете, простой парень. Так получилось. Это просто удача, человеку повезло, что он выжил. Одно мгновение – и все могло бы быть совсем по-другому», – заявил Косенко РЕН ТВ.
Тренер назвал исход схватки боксера Медведева с животным «счастливым случаем» и добавил, что молодой человек «родился в рубашке». По словам Косенко, не важно, оказался бы перед медведем профессиональный боец или любой другой человек. Предсказать исход такой встречи с большой вероятностью можно не в пользу человека, поскольку хищник, бесспорно, сильнее.
«Конечно, Медведев лучше подготовлен физически, чем просто какой-то человек с улицы, но не думаю, что если бы Илья вышел с медведем лицом к лицу, то одолел бы его. Тем более дикого зверя. Ладно еще какого-то медведя в зоопарке, который всю жизнь при людях живет. А тут дикий медведь, который всю жизнь в природе живет и лося валит одним ударом. Это просто стечение обстоятельств: волевые качества проявились на адреналине. Сами понимаете, хочется жить», – высказал свое мнение о случившемся тренер Медведева.
Тренер спортсмена добавил, что нельзя отрицать наличие у боксера техники и умений, которые нарабатывались годами. Однако не сила и ловкость, а просто стремление к жизни, по мнению Косенко, помогло Медведеву одолеть хищника. Косенко заметил, что спорт и подготовка к борьбе с крупным зверем – совершенно разные вещи. Подготовить человека ко встрече с медведем нереально, заметил спортивный тренер. Он отметил, что всегда боялся, что подобное может произойти с кем-то из его подопечных, поскольку практика показывает, что после таких тяжелых ранений люди в принципе редко выживают, а если выживают, то обычно становятся инвалидами.
«Самое приятное для меня, что он не бросился бежать. Я человека никогда не обвиню, если увижу, что он с голыми руками против зверя стоит. Может быть, я сам бы убежал в такой ситуации, кто знает. Но Илья не убежал, начал драться. Скорее всего, он был ближе к тому человеку, который упал. И медведица кинулась прямо на него», – предположил Косенко, заметив, что боксер просто по стечению обстоятельств отвлек внимание на себя, что, вероятно, спасло жизнь одному из рыбаков.
Напомним, СУ СК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение. Сейчас Медведев находится в искусственной коме.
Победившие на выборах в Чехии либералы захотели принять «закон Магнитского»
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Коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем, сообщил член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак.
Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак.
Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине, передает РИА «Новости».
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.
Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Однако сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента.
Пригожин назвал вероятную сумму потерь на концерте Игоря Николаева из-за антиковидных мер
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«В Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введение во всей стране нерабочей недели, во время которой планируется запретить все культмассовые мероприятия.
Президент Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести на территории всей страны нерабочую неделю в ноябре. Кроме того, он не исключил, что при необходимости ее могут продлить.
«Я, как сознательный гражданин, отношусь с пониманием к подобным решениям и трезво оцениваю ситуацию, понимая, что смертность, заболеваемость растут, статистика по вакцинации в стране низкая. Лично я к этому готов. Думал, конечно, что нас раньше закроют, но что есть, то есть», – говорит Пригожин.
Он выразил надежду, что власти не заинтересованы в долговременной парализации малого бизнеса. «Конечно, наша индустрия сейчас в полном ауте, многим артистам приходится очень тяжело», – рассказывает собеседник. Кроме того, продюсер подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом в стране потребует продления нерабочей недели с сохранением запрета на проведение массовых мероприятий, то он понесет большие потери.
«17 ноября в Москве у нас запланирован юбилейный концерт народного артиста РФ, композитора Игоря Николаева. Конечно, если вдруг будет продлена блокировка до этого времени, то я второй раз попаду на 10 млн рублей, потому что именно столько стоят расходы, связанные с рекламной кампанией, арендой зала и другими нюансами. То есть для меня это будет очередной минус в организации концерта», – поделился Пригожин.
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Во время нерабочей недели будут запрещены все общественные мероприятия, а также закрыты рестораны и кафе. Кроме того, после 7 ноября она порекомендовала открывать объекты только с допуском по QR-кодам. Предложение вице-премьера РФ также поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Намеренно заразившая себя и родных коронавирусом женщина умерла в Москве
Жительница Москвы умерла от коронавируса, ранее она якобы специально заразила себя и родственников, рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.
Бранд рассказал об этом в Facebook. Он опубликовал переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи, передает РИА «Новости».
Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
В данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксировании единичных случаев формы коронавируса AY.4.2 в России. До этого сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС
Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», – цитирует РИА «Новости» Новака.
По его словам, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Убившего медведя тюменского боксера ввели в искусственную кому
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Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.
Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что ассоциация и Федерация бокса России окажут всяческую финансовую помощь пострадавшему и его родителям, «полностью возьмут на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена». Кремлев подчеркнул, что «Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации».
Напомним, СУСК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение.
Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России
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Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом, передает РИА Новости.
Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
Политолог назвал «тухлым пиаром» вручение премии Сахарова Навальному
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«Присуждение Навальному такой премии было ожидаемым, особенно после того, как этого не стал делать Нобелевский комитет. Хотя на комитет давили, он еще не пал окончательно и предпочел сохранить свою репутацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее Европарламент присудил Сахаровскую премию блогеру Алексею Навальному.
«Вместо Навального Нобелевский комитет выбрал более «безопасную» фигуру – журналиста Дмитрия Муратова. Но Нобелевская премия мира хотя бы имеет солидный статус и богатую историю. Правда, в последние десятилетия этот статус был девальвирован, поскольку премию получали крайне сомнительные фигуры», – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Что до Европарламента, то, присуждая Сахаровскую премию Навальному, депутаты просто развлекаются – причем развлекаются в своем собственном медиапространстве, полагает политолог.
«Премия имени академика Андрея Сахарова превратилась в орудие информационной агрессии, в инструмент для создания информационных поводов западной медийной среды. Это просто очередная агитка, тухлый пиар на совершенно ровном месте. На подобные вещи надо обращать поменьше внимания, потому что никакого значения для нас эта номинация не имеет. Пусть делают что хотят, Россия здесь ни при чем», – подчеркнул эксперт. «Я лишь одно не понимаю, с какой стати они вообще назвали свою премию именем нашего замечательного ученого и правозащитника. Уж совершенно точно к Европарламенту академик Сахаров никакого отношения не имел», – подчеркнул эксперт.
Кстати, Европейская народная партия (ЕНП), продвигавшая идею награждения Навального, это сама по себе сомнительная конструкция, отмечает Мартынов. «ЕНП – это политтехнологический проект 15-летней давности, она возникла накануне голосования по проекту общеевропейской конституции. Готовился большой проект под названием «Соединенные Штаты Европы» с наднациональными органами власти, с отменой суверенитета отдельных государств и так далее. Вот под этот проект и была создана партия. С подачи этой партии страны Евросоюза одна за другой ратифицировали проект такой конституции, пока не уперлись в Голландию. Голландцы тупо заблокировали этот документ. Большой проект «накрылся». А партийка осталась и вполне себе функционирует и включается, когда нужно», – напомнил эксперт.
По мнению собеседника, присуждение премии не поможет осужденному «дважды мошеннику Навальному». «Как показали последние электоральные процедуры и все последние события в сообществе несистемной оппозиции, Навального списали со счетов. Он явно никому не нужен. Так что Европарламент в виде этой премии родил мышь», – подытожил Мартынов.
Европарламент присудил премию имени Сахарова за этот год блогеру Алексею Навальному, сообщила в среду крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия (ЕНП). В шорт-листе на премию, помимо Навального, фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. ЕНП поддерживала кандидатуру Навального.
Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.
Как напоминает РИА Новости, Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Лауреат получает диплом и чек на 50 тысяч евро. Премия учреждена в 1988 году. Премию за прошлый год получили женщины Белоруссии.
«Европарламент превратил премию имени Сахарова в еще один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, – заявил Daily Storm глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). – За последние годы она вручалась представителям оппозиции Венесуэлы, КС Белоруссии, теперь премия присуждена Навальному. Ее лауреатами становились преимущественно «верные борцы» коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой. Такая тактика ничего общего не имеет с правозащитными целями или борьбой за мир, символом которой был наш великий соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров. По сути все это девальвирует премию».
Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.