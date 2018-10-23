Медведев распорядился ликвидировать первую игровую зону в России

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился с конца 2018 года ликвидировать первую в России игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Ликвидировать с 31 декабря 2018 г. игорную зону «Азов- Сити», созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», – говорится в тексте документа.

Игровая зона «Азов-Сити» была открыта в Краснодарском крае в 200 году, став первой в стране. Предполагалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт.

После 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.

В регионе не может существовать больше одной игровой зоны, потому «Азов-Сити» планировалось ликвидировать с 2019 года.