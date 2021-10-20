В «московском формате» поддержали идею разморозки средств Афганистана для талибов

Участники встречи «московского формата» по Афганистану выразили поддержку идее о разморозке финансовых средств для талибского правительства (движение «Талибан*» запрещено в России и признано террористическим), заявил глава делегации талибов* Абдул Салам Ханафи.

«Это была очень хорошая встреча, в очень дружественной атмосфере. «Талибан*» ценит и приветствует инициативу Российской Федерации. У нас была очень хорошая встреча», – цитирует Ханафи РИА «Новости».

Также представитель талибов* заявил, что в ходе встречи обсудил развитие экономических связей с Россией.

Между тем и.о. главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки сообщил, что участники встречи разошлись в оценке нового правительства Афганистана.

«Все страны, принявшие участие во встрече, были согласны в вопросе взаимодействия с правительством, разморозки активов. Был высказан ряд мнений о хорошем правлении, о том, чтобы иметь лучшее правительство в Афганистане», – сказал он.

Напомним, делегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отеле», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.