Новак предупредил о возможном росте цен на сельхозпродукцию

Существует риск нового витка цен на сельхозпродукцию по причине роста стоимости удобрений, что, в свою очередь, связано с напряженной ситуацией на рынке газа и остановкой многих смежных отраслей, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства.

«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Новака, сложившаяся на мировом рынке газа ситуация негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях.

«Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей – это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», – сказал вице-премьер.

«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Новака, сложившаяся на мировом рынке газа ситуация негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях.

«Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей – это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», – сказал вице-премьер.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как цены на газ ударят по всей мировой экономике.