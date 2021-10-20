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Инфекционист рассказала, как отличить желудочный грипп от кишечного коронавируса
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Одним из симптомов штамма «дельта» коронавирусной инфекции является расстройство желудка, чаще всего наблюдается оно у детей, рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.
Бывает, что родители путают этот симптом коронавируса с обычной ротавирусной инфекцией, которую часто называют «кишечным гриппом», рассказала медик «Вечерней Москве».
По словам врача, разницу определить легко: при ковиде позывы в туалет не такие частые, диарея проявляется два-три раза в течение дня, а при ротавирусе у человека диарея может проявляться от 10 до 20 раз в сутки. симптомы будут сопровождаться частыми рвотами.
Ранее газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, что в медицине есть случаи, когда разные вирусы атакуют один орган, вступая в конкуренцию друг с другом.
Медик сообщил, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», так как в прошлые волны случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас люди стали чаще болеть и другими вирусами.
В пример он привел эпидемию полиомиелита. Тогда было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.
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Москва вводит новые меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.
По решению Собянина с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте мэра. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.
При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.
Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.
В первую очередь рекомендуется переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.
Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.
«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте мэра, данные срочные меры приняты, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан от коронавирусной инфекции.
«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные различия.
«Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», – отмечается в сообщении на сайте столичного градоначальника.
По данным мэрии, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек – чуть больше трети.
«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – подчеркивается в сообщении.
«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», – приводит сайт обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября.
Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
Эксперт: На фоне эпидемии власти Латвии начали относиться к русским с уважением
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«Откуда депутат Иесалниекс взял данные о процентном соотношении латышей и русских в ковидных госпиталях. Откуда он знает? Врачи не ведут такой статистики», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский. Ранее латышский депутат-националист Янис Иесалниекс заявил, что в больницах Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные.
«Моя близкая родственница в больнице работает старшей медсестрой. С ее слов я знаю, что там абсолютно одинаковое отношение ко всем пациентам. Причем, практически все медики свободно говорят на обоих языках. Так что эпидемия сумела объединить все население, – именно такая беда сумела, а не правительство. Но правительство тоже осознает, что невозможно вылечить одну часть населения, игнорируя другую часть населения», – сказал бывший депутат Европарламента от Латвии, певец Александр Мирский.
«На фоне эпидемии власти впервые начали с уважением относиться к русским. Видимо, у кого-то в правительстве мозги встали на место – и информационная кампания о вакцинации сейчас ведется на обоих языках», – пояснил Мирский. «Ведь пожилые русскоязычные люди, – все те, кому за 70 лет, – почти поголовно не говорят на латышском. А ведь они-то как раз – в зоне риска. Для них, как известно, давно действуют драконовские языковые законы, но в данной ситуации власти сделали исключение, потому что здоровье всех жителей Латвии важно, ковид не разбирает, кто какой национальности», – напомнил экс-депутат.
При этом Мирский признал, что противников вакцинации среди русскоязычных заметно больше. «Латыши очень дисциплинированы. У меня нет русской крови, латыши есть. Им было сказано, что надо и они массово идут. Даже из деревень люди массово едут на прививку. Среди тех, кто общается дома на русском языке, – это не только русские, но и белорусы и украинцы, большинство не считает Латвию своей родиной. А это 23% населения. Они не участвуют в выборах, не участвуют в социальной жизни. Среди них царит не столько недоверие к конкретным вакцинам, сколько общее недоверие к руководителям государства, которые делают явные отвратительные глупости в отношении большинства русскоязычных», – подытожил Мирский.
В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости ковидом. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Число новых случаев инфицирования на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%, передал ТАСС.
Ранее власти Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября – на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации. В частности, в стране с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Открыты будут только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, тогда как школы и рестораны закрываются. Отменены все массовые мероприятия.
При этом администрации крупных больниц Латвии объявили, что к ним стали все чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом. В крупнейших медицинских учреждениях Риги 80 процентов пациентов с ковидом составляют русскоязычные, заявил депутат Сейма Латвии от праворадикального Национального блока Янис Иесалниекс. По версии депутата, к провалу кампании по вакцинации привела «пропаганда Кремля». «Латышские дети не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не желают вакцинироваться и теперь перегружают больницы», – цитирует Иесалниекса «Лента.ру».
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал свою версию, по которой в больницах Латвии среди госпитализированных с COVID оказалось больше русскоговорящих. Объяснил он это тем, что носители русского языка живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, в многоквартирных домах, пользуются общественным транспортом, поэтому болеют чаще жителей сел.
Голикова предложила Путину объявить нерабочую неделю
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – передает ее слова РИА «Новости».
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», – добавила Голикова.
Вице-премьер считает, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших при предъявлении QR-кодов.
«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», – добавила Голикова.
Кроме того, она поручила по истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения.
«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», – сказала она, пояснив, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочую неделю
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Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.
«Действительно, решения эти – непростые, сложные. Я бы еще сказал, вынужденные. Но необходимые», – передает его слова ТАСС.
В связи с ситуацией с коронавирусом Мишустин также поручил подготовить новые предложения о мерах поддержки бизнеса.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», – сказал он.
Премьер призвал действовать на опережение. «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», – заявил Мишустин.
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
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В Британии начала распространяться более заразная форма коронавируса
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В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2, сообщил ученый Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
По его словам, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, передает RT со ссылкой на The Financial Times.
Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса.
Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма.
Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта».
Минздрав Украины опубликовал фото из ковидных госпиталей
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало фотографии из ковидных госпиталей, где показаны условия содержания пациентов, а также кадры с вывозом из отделений умерших вследствие коронавируса.
Соответсвующие фотографии опубликованы на странице ведомства в Facebook.
«Из 27 488 человек, госпитализированных с коронавирусной болезнью на Украине с 11 по 17 октября 2021 года, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, как показывает информационно-аналитическая система MedData», – отметили в минздраве.
По данным ведомства, за 11–17 октября прививки получили 762 352 человека. Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины привились 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека.
Отмечается, что данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что невакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма «Дельта», чем вакцинированные.
Ранее сообщалось, что в украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Бывший мэр Риги объяснил, почему русскоговорящие в Латвии чаще заражаются COVID
Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков рассказал, что русскоговорящих в больницах Латвии, госпитализированных с COVID, больше, потому что они выбирают для жизни большие города.
Ранее крупные больницы Латвии заметили, что к ним стали чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом.
«Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее», – написал Ушаков в Facebook.
Объяснил он это тем, что носители русского языка в Латвии живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами, поэтому болеют чаще жителей сел.
«Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам», – считает политик.
Ушаков обратился ко всем, в том числе и к русскоязычным гражданам, с просьбой прививаться от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Латвии с 21 октября до 15 ноября вводится жесткий локдаун из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В эти дни продолжат работать лишь магазины и учреждения, которые продают товары и предоставляют услуги первой необходимости. Отменены все массовые мероприятия.
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Названы самые распространенные осложнения после COVID
Самыми частыми последствиями перенесенного вируса стали изменения нервной системы, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
По ее словам, коронавирус поражает все, но в первую очередь страдает нервная система. Происходят ощутимые изменения: болеющие ковид плохо спят, возникает апатия и склонность к агрессивному поведению, рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Также среди популярных симптомов есть изменения кожи, выпадение волос, нарушение зрения и слуха.
Ранее медики рассказали, сколько обычно болеют COVID-19. Средняя продолжительность примерно 11 дней, но кто-то может выздороветь и за пару суток. У некоторых пациентов болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она уже идет с осложнениями.
Длительность в любом случае зависит от методов лечения и иммунитета, заявила младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина.
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Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19
Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.
«Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».
Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.
Макаревич предложил непривитым лечиться за собственный счет
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич предложил непривитым от коронавируса лечиться за собственный счет, так как отказываясь прививаться, люди рискуют не только собой, но и другими.
В интервью Deutsche Welle Макаревич рассказал, что группе приходится играть «по два концерта вместо одного и по цене одного», так как фанаты покупали билеты еще до пандемии, а провести концерт с полной заполняемостью зала из-за ограничений по коронавирусу невозможно.
На вопрос журналиста о том, что делать с отказывающимися вакцинироваться, Макаревич предложил обязательную вакцинацию.
«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается – может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести! Это плохо. Я за довольно жесткие меры. Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. У нас спрашивал кто-нибудь: кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили – и слава Богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели...» – высказался артист.
Он добавил, что предложил бы «одну простую вещь: не хотите прививаться – лечиться будете за деньги. Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом – у нас бесплатная медицина, а для вас – за деньги».
Ранее заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти.
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Россиянам с прививками могут сделать послабления в период нерабочих дней
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Россиянам, получившим прививку от коронавируса, могут сделать послабления во время нерабочих дней. Останется возможность посещать кафе, фитнес-центры, другие публичные места по QR-коду, заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Оперативный штаб, проанализировав ситуацию, принял решение о введении более жестких ограничений. Если предлагается ввести нерабочие дни – это так называемый локдаун», – цитирует его РИА «Новости» во вторник.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября.
Подчеркивается, что россиян просят в эти дни соблюдать карантин, а не общаться с друзьями. Также Круглый напомнил об обязательном требовании носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Он напомнил, что граждане могут по QR-коду посещать кафе, рестораны, магазины, фитнес-центры. Полный запрет негативно отразится на предпринимателях.
Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет
Как только президент России Владимир Путин примет решение о введении нерабочей недели из-за коронавируса, оно будет сразу же опубликовано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.
Иммунолог рассказал о необходимых в нерабочую неделю антиковидных ограничениях
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«Должно быть все как весной 2020-го, только в мини-формате», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, комментируя предложение председателя федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой о необходимости сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими для всех россиян.
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.
«Раньше наши власти всегда связывали введение тех или иных ограничений с тем, насколько у нас загружены больницы. Если их загруженность приближается к критической точке и требуется, например, перепрофилирование стационаров другого типа под ковидный госпиталь, то это уже нехорошая ситуация. Тут и начинают думать о введении ограничений. Большая вероятность того, что именно такая ситуация и сейчас стала мотивом для такого предложения», – говорит Болибок.
Кроме того, он рассказывает, что многие регионы только сейчас установили ограничения для непривитых граждан. Соответственно, это может подвигнуть многих россиян все-таки сделать прививку. Однако вакцина против COVID-19 действует не сразу, иммунитет вырабатывается в течение 42–45 дней, поэтому моментального снижения количества заболевших в ближайшее время не ожидается.
«Ограничительные меры дают быстрый и внятный эффект. Но для получения желаемого результата (значительного сокращения роста больных) необходимо ввести именно мини-локдаун: у людей не просто должны быть нерабочие дни, а необходимо закрыть все увеселительные заведения (рестораны, кинотеатры, крупные общественные мероприятия и так далее). Должно быть все, как весной 2020-го, только в мини-формате», – считает иммунолог.
В противном случае никакого значительного эффекта от введения нерабочей недели не будет, продолжает врач. Россияне начнут собираться вместе, ходить в кино и рестораны, продолжая распространять коронавирус вместо того, чтобы сидеть дома или на даче.
Предложение Голиковой ввести нерабочую неделю, а также меры по борьбе с инфекцией поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, посчитав, что они просто необходимы в борьбе с COVID-19 в стране.
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Голикова предложила ввести самоизоляцию для неработающих и невакцинированных пенсионеров
Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала властям регионов перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.
«Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане – наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но и тяжелого фатального исхода заболевания, особенно, если они не прошли курс вакцинации», – передает ее слова РИА «Новости».
Голикова также подчеркнула, что люди, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией, что недопустимо.
«Мы видим существенно меньшее нахождение граждан на карантине, получающих соответствующие больничные листы. Это значит, что граждане пренебрегают нахождением на самоизоляции, ведут активный образ жизни, в том числе посещают работу и другие общественные места, что в сегодняшней ситуации абсолютно невозможно. Мы просим и регионы страны самым внимательным образом обратить внимание на эту ситуацию и также обращаемся к гражданам: нахождение на самоизоляции лиц, контактных по отношению к заболевшим, особенно в семье, является абсолютно необходимым условием для того, чтобы не распространять заболевание новой коронавирусной инфекцией», – сказала вице-премьер на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Работодателям Москвы пригрозили ответственностью за нарушение требований по удаленке
Работодателей, которые не исполнили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы, будут привлекать к административной ответственности, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно указу, опубликованному на сайте мэрии, столичные работодатели должны с 25 октября по 25 февраля 2022 года перевести не менее 30% своих сотрудников, включая граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.
Исключение для пожилых и имеющих хронические заболевания могут быть сделаны, только если их присутствие на рабочем месте является критически важным для работы организации. Также рекомендации не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину.
При этом работодатели должны еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, не подлежащих переводу на удаленный режим работы, и тех, присутствие которых необходимо для работы предприятия. Об изменениях в этих списках работодатели должны информировать мэрию в день принятия соответствующего решения.
Ранее Собянин заявил, что с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. Также москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября.
Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.