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На манифестации против санитарных пропусков вышли 48 тыс. французов
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На общенациональные протесты против широкого применения во Франции санитарных пропусков в субботу вышли около 48 тыс. французов, сообщило Agence France-Presse.
Согласно данным МВД Франции, размах общенациональных протестов в стране снижается от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз, передает ТАСС.
В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно – были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода – в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.
В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По – 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.
Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным – 1300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним – 1 500 человек.
Главным требованием на прошедших в субботу манифестациях к властям была отмена предъявления санитарных пропусков для 12-17-летних при посещении кинотеатров и бассейнов.
Напомним, 4 сентября на акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией
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Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. «Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости», – передает ТАСС слова Теана.
«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», – подчеркнул он.
Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. «Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – заключил он.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Australian Financial Review, источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.
Теан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене. Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теаном.
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок.
Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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Посла Франции вызвали в Госдеп США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС.
Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене».
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.
Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.
В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Собчак сыронизировала по поводу привившейся Бони
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Телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет экс-участницы «Дом-2» Виктории Бони, ранее выступавшей резко против вакцин от COVID, но все же сделавшей прививку от вирусного заболевания.
«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», – призвала Собчак подписчиков в своем Telegram-канале.
С юмором на ситуацию отреагировали и другие блогеры и СМИ. «Кажется, полк антиваксеров только что потерял своего командира», – говорится в публикации Telegram-канала Super.ru.
Алена Водонаева в своем Telegram-канале обратила внимание на видеообращение Бони, где та оправдывается перед подписчиками за вакцинацию.
Сама же Боня в беседе с Ura.ru объяснила, что отсутствие прививки мешало ей работать над одним из ее проектов.
«Я называю это добровольно-принудительной вакциной. Я работала над одним проектом около четырех лет, и сейчас он должен запуститься. Может, в следующем году. Я не могу просто из-за того, что нет прививки, лишиться того, над чем я работала столько лет», – сообщила она.
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Франция упрекнула Австралию в отказе от суверенитета
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Альянс между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) ведет Канберру к отказу от суверенитета и к зависимости от Вашингтона, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан заявил, что «AUKUS – это, фактически, новый военный альянс, который отражает логику систематической конфронтации, практически военной». По мнению Парижа, «США следовали этой логике со времен администрации Обамы», а сейчас «ей последовала Австралия и другие». Франция сочла это «отказом от стремления к суверенитету, которое было присуще прежнему правительству».
Министр заявил, что отказ Австралии от контракта на подлодки с Францией «подрывает доверие в отношениях с союзником и одновременно вырабатывает стратегию конфронтации в отношениях с Китаем». Ле Дриан упрекнул Австралию в том, что она «пожертвовала суверенитетом в пользу безопасности», но «не получит ни того, ни другого», передает ТАСС.
Он сказал, что Австралия совершила «прыжок в неизвестность», выбрав «технологии, которой она не владеет и не сможет освоить в будущем», и «полную зависимость от изменений в американской политике». Логика конфронтации, по словам министра, не отвечает выбору Франции и Евросоюза – ЕК уже обнародовала европейскую стратегию для Индо-Тихоокеанского региона, которая уважает суверенитет стран региона.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта с Канберрой на строительство субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подлодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Французский посол Филипп Этьен вернулся в США.
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Мурашко заявил об устранении барьеров для регистрации «Спутника V» в ВОЗ
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Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги. Это все административная процедура. На сегодняшний день все барьеры сняты, мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», – приводит РИА «Новости» слова Мурашко.
Ранее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения было приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
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Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали
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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал главу временного правительства Мали Шогеля Кокаллу Майгу, заявившего, что Париж бросил африканскую страну.
Макрон заявил, что слова премьера Мали «потрясли» его. По мнению президента Франции, обвинения в адрес Парижа были «неприемлемы», особенно в день «национальной церемонии в память Максима Бласко» – французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября, передает ТАСС.
«Это недопустимо», – сказал Макрон. Как заявил президент Франции,такое поведение «не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов».
Напомним, премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, поскольку Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.
В России выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 25219 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 219 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5 % «не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4032, Санкт-Петербурге – 2494, Московской области – 1483.
Всего в стране выявили 7 560 767 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 710 574 человек, из них 17 852 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 886 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 209 028 человек.
Накануне, 1 октября, в России выявили 24 522 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 697.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Саркози осужден за превышение расходов перед выборами 2012 года
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Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновном в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и приговорил его к году заключения. Отбывать срок политик будет вне тюрьмы и с электронным браслетом, сообщает телеканал BFM.
Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, Саркози продолжил предвыборные митинги, указала судья, передает РИА «Новости».
Экс-президент Франции должен будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением, отметила судья.
Прокуратура Франции требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. Также сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.
Дело Саркози получило в СМИ название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании экс-президента в 2012 году. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози – в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции вину не признал.
Напомним, 1 марта Саркози также был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, из них два условно – по делу о коррупции и торговле влиянием.
Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке
Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса к социальной карте москвича, возбуждено дело о краже.
«Несколько пенсионерок сообщили в полицию, что им звонили, представляясь сотрудниками Главного управления депздрава и пенсионного отдела, и сообщили, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего нужно сообщить пароль из СМС», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
После того, как жертвы мошенников выполняли требования, преступники списывали деньги с принадлежащих потерпевшим карт банка ВТБ. Одна из женщин сохранила свои сбережения, заблокировав карты.
По данным фактам полицией возбуждено уголовное дело о краже.
Ранее сообщалось, как хакеры использовали пандемию коронавирусной инфекции для мошенничества – они совершали кибератаки, манипулируя людьми на тему коронавируса и даже выдавая себя за представителей ВОЗ.
Врачи рассказали о новой опасности коронавируса
Коронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, сообщил заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.
Последние данные показывают, что в 2020 году коронавирус практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.
«Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом», – передает РИА Новости слова Агафонова.
Исследования «Вектора» показали, что размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции происходит в больших количествах.
«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.
Напомним, в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.
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Кремль выразил озабоченность динамикой смертей от коронавируса
Динамика смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает беспокойство, но она не соответствует показателям прошлой весны, когда на федеральном уровне были введены серьезные ограничения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас принимаются меры, что называется, «на земле» – регионы реагируют, как вы видите, все по-разному, многие из них вводят разные ограничения. Посмотрим, как (ситуация) будет развиваться дальше. Пока динамика плохая и вызывает беспокойство», – передает РИА Новости слова Пескова.
«Каждый регион принимает решения самостоятельно, эти меры не статичны – могу сокращаться или, наоборот, увеличиваться в зависимости от того, как будут меняться цифры дальше, как будет меняться загрузка коек», – отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, сегодняшняя ситуация со смертностью от коронавируса в стране отличается от ситуации прошлой весны: «Цифры тогда были иные, динамика увеличения была иная».
В пятницу, по данным оперштаба, в России зарегистрирован новый максимум смертей с коронавирусом за сутки – 887 случаев. За все время пандемии скончались 208142 человека.
ТЦ «Авиапарк» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток
Торговый центр «Авиапарк» в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.
«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре «Авиапарк» большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований» – передает ТАСС слова Романова.
Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, во вторник ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима.
В России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3998, Санкт-Петербурге – 2077, Московской области – 1216.
Всего в стране выявили 7 511 026 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 672 767 человек, из них 18 826 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 867 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 207 255 человек.
Накануне, 28 сентября, в России выявили 22 430 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1458.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Определено направление мутации коронавируса
Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.
Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.
Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.
Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее.
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