«Белые каски» заподозрили в помощи террористам для инсценировки применения запрещенного оружия

Боевики в Сирии доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (признана террористической и запрещена в России) оснастили ракеты хлором и зарином, в этом им помогли «иностранные эксперты», передает RT со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным источника агентства, оружие доставили сразу в несколько районов на юге Идлиба и долины Аль-Габ в Хаме.

Модификацию ракет проводили порядка двух недель, после чего восемь из них отправили в пункт назначения на двух принадлежащих «Белым каскам» машинах скорой помощи.

Собеседники указали, что оружие могут применить террористы, чтобы обвинить «Сирийскую арабскую армию в применении запрещённого международным сообществом оружия».

В середине июня в Сирии предупреждали, что боевики планируют инсценировать в Идлибе химическую атаку для обвинения правительственных сил Сирии в применении отравляющих веществ против населения. Кроме того, 23 мая Россия предупреждала о подготовке боевиками провокации на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Еще одно предупреждение о планах боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе в Минобороны сделали 24 апреля.