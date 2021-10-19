Песков об отношениях с НАТО: Танцевать танго в одиночку невозможно

Комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов при НАТО, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что танцевать танго в одиночку невозможно и Москва не собирается этим заниматься.

«Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся», – цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, Россия не пострадает от нынешнего состояния отношений с НАТО, диалога между сторонами и так не было.

«От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе. Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся», – приводит его слова ТАСС.

Он также подчеркнул, что действия альянса в отношении Москвы привели к неотвратимому закреплению ситуации в двусторонних отношений из состояния де-факто в де-юре.

«В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями. Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре», – сказал Песков.

Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.

В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.