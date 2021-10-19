Бывший мэр Риги объяснил, почему русскоговорящие в Латвии чаще заражаются COVID

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков рассказал, что русскоговорящих в больницах Латвии, госпитализированных с COVID, больше, потому что они выбирают для жизни большие города.

Ранее крупные больницы Латвии заметили, что к ним стали чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом.

«Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее», – написал Ушаков в Facebook.

Объяснил он это тем, что носители русского языка в Латвии живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами, поэтому болеют чаще жителей сел.

«Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам», – считает политик.

Ушаков обратился ко всем, в том числе и к русскоязычным гражданам, с просьбой прививаться от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Латвии с 21 октября до 15 ноября вводится жесткий локдаун из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В эти дни продолжат работать лишь магазины и учреждения, которые продают товары и предоставляют услуги первой необходимости. Отменены все массовые мероприятия.

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