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Бывший мэр Риги объяснил, почему русскоговорящие в Латвии чаще заражаются COVID
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Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков рассказал, что русскоговорящих в больницах Латвии, госпитализированных с COVID, больше, потому что они выбирают для жизни большие города.
Ранее крупные больницы Латвии заметили, что к ним стали чаще попадать русскоговорящие пациенты с коронавирусом.
«Подобная ситуация наблюдалась во время второй волны в Эстонии – там тоже тогда в первую очередь болели русскоязычные жители Эстонии в Таллине, Нарве, Кохтла-Ярве и так далее», – написал Ушаков в Facebook.
Объяснил он это тем, что носители русского языка в Латвии живут преимущественно в городах с высокой плотностью населения, общественным транспортом, многоквартирными домами, поэтому болеют чаще жителей сел.
«Естественно, на это накладываются и разные источники информации, и больший скепсис по отношению к любым действиям правительства, и, возможно, в целом большее недоверие к вакцинам», – считает политик.
Ушаков обратился ко всем, в том числе и к русскоязычным гражданам, с просьбой прививаться от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Латвии с 21 октября до 15 ноября вводится жесткий локдаун из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В эти дни продолжат работать лишь магазины и учреждения, которые продают товары и предоставляют услуги первой необходимости. Отменены все массовые мероприятия.
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Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ
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В медицине известны случаи, когда разные вирусы, атакующие один орган, вступали в конкуренцию между собой и подавляли друг друга. Поэтому не исключено, что коронавирус может ослабнуть, вступив в противостояние с ОРВИ или гриппом, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.
Кардиохирург Алексей Федоров выразил мнение, что коронавирусная инфекция «начинает сдавать позиции», поскольку в предыдущие волны, например, в Москве, случаев других ОРВИ и гриппа практически не было, а сейчас заболевание другими вирусами (не COVID-19) участились.
«Во-первых, хочу обратить внимание, что даже если провести анализ заболеваемости подтвержденных случаев, то она возрастает. На мой взгляд, это никак не связано с наличием других респираторных заболеваний, включая грипп, ОРВИ, аденовирусы и так далее. Во-вторых, у вирусов действительно существуют некоторые виды механизмов взаимодействия друг с другом, особенно в тех случаях, когда у разных вирусов бывают одни и те же мишени», – говорит Бутенко.
Он объясняет, что под мишенью имеются в виду какие-то ткани или органы, которые поражаются вирусами. В качестве примера он приводит группу энтеровирусов, куда входят полиомиелит, ротавирусы, Коксаки и другие, а их мишень – кишечник человека. Когда все эти вирусы оказываются все вместе, то «побеждает» тот, который более активно размножается в клетках, не давая этой возможности другим родственным по механизму заболевания вирусам. Во время эпидемии полиомиелита было доказано, что когда циркулируют другие вирусы, то снижается риск заболевания полиомиелитом.
«То же самое теоретически возможно и при респираторных и вирусных инфекциях, таких как SARS или коронавирус, грипп, ОРВИ и других, поскольку их основная мишень – клетки верхней и нижней дыхательной системы. Однако доказать это пока не представляется возможным, поскольку коронавирусная инфекция пока протекала без какой-либо реакции с другими респираторными вирусами, ведь последние два года эпидемического гриппа не было», – считает вирусолог.
Вся группа коронавирусов склонна к быстрым мутациям, эволюции и изменчивости, ровно как и грипп, поэтому однозначно сказать, кто кого может подавить в будущем, если их сосуществование в принципе будет возможно, сложно, продолжает специалист. Кроме того, штаммов коронавируса, как и гриппа, большое множество, что создает огромное количество возможных комбинаций, что также может привести к разному взаимодействию.
По данным на 18 октября, в России выявили 34,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболевших зарегистрировано более 7,9 млн.
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В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели
Локдаун и комендантский час объявили в Латвии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, решение принял Совет по кризисному управлению республики, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – передает слова главы Минздрава РИА «Новости».
Работать во время локдауна будут магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Вводится запрет на все массовые мероприятия.
Также объявлен комендантский час. Жителям (вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет) будет запрещено выходить из дома с 20.00 (время совпадает с московским) до 5.00.
Школы, за исключением первых-третьих классов, перейдут на дистанционное обучение.
В Латвии с начала пандемии заболело 186 тыс. человек, за последние сутки – 2375. Скончались за все время 2890, за сутки зафиксировано девять смертей.
В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску
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В московском метро и наземном транспорте столицы контролеры начали оформлять протоколы за неправильно надетую маску и за ее отсутствие, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
«Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы.
«На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – сообщил Султанов.
По его словам, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.
Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в столице открылись еще 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID, впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах.
Названы самые распространенные осложнения после COVID
Самыми частыми последствиями перенесенного вируса стали изменения нервной системы, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
По ее словам, коронавирус поражает все, но в первую очередь страдает нервная система. Происходят ощутимые изменения: болеющие ковид плохо спят, возникает апатия и склонность к агрессивному поведению, рассказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Также среди популярных симптомов есть изменения кожи, выпадение волос, нарушение зрения и слуха.
Ранее медики рассказали, сколько обычно болеют COVID-19. Средняя продолжительность примерно 11 дней, но кто-то может выздороветь и за пару суток. У некоторых пациентов болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она уже идет с осложнениями.
Длительность в любом случае зависит от методов лечения и иммунитета, заявила младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина.
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В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе
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В Петербурге с 1 ноября ряд мероприятий и общественные места можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов, говорится в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщила пресс-служба городской администрации.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», – приводит сообщение ТАСС. С 1 декабря коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Работодателям в Петербурге рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября.
«Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 по 3 ноября», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Красноярского края с 1 ноября вводят в регионе QR-коды для посещения объектов культуры и спортивных мероприятий.
Макаревич предложил непривитым лечиться за собственный счет
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич предложил непривитым от коронавируса лечиться за собственный счет, так как отказываясь прививаться, люди рискуют не только собой, но и другими.
В интервью Deutsche Welle Макаревич рассказал, что группе приходится играть «по два концерта вместо одного и по цене одного», так как фанаты покупали билеты еще до пандемии, а провести концерт с полной заполняемостью зала из-за ограничений по коронавирусу невозможно.
На вопрос журналиста о том, что делать с отказывающимися вакцинироваться, Макаревич предложил обязательную вакцинацию.
«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается – может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести! Это плохо. Я за довольно жесткие меры. Нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. У нас спрашивал кто-нибудь: кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили – и слава Богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели...» – высказался артист.
Он добавил, что предложил бы «одну простую вещь: не хотите прививаться – лечиться будете за деньги. Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом – у нас бесплатная медицина, а для вас – за деньги».
Ранее заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун заявил, что массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти.
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Латвия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей в неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения, свидетельствуют данные исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США).
Данные о заболеваемости коронавирусом в Латвии опубликовал на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, передает РИА «Новости».
«Мировые антирекорды», – написал он, опубликовав скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия занимает первое место.
Согласно скриншоту, Латвия, по данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следует Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18 cлучая).
В Латвии ежесуточно фиксируется более 2000 новых случаев заболевания COVID-19 при населении республики в 1,8 млн человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут рассмотрены новые ограничения.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
Латвии понадобились кредиты для поддержки экономики во время локдауна
Для выполнения решения Совета по кризисному управлению Латвии о введении локдауна республике придется занимать деньги с целью стимулирования закрытых секторов экономики, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.
По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики республики.
Накануне Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в республике на четыре недели жесткий локдаун для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20.00 до 05.00. Решение о локдауне еще предстоит утвердить правительству страны.
В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%.
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Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.
«По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина.
В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране.
«Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он.
Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель.
Власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений
Власти Дагестана планируют ввести QR-коды для посещения ряда заведений, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, соответствующее решение было принято на прошедшем в понедельник заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.
«[Глава республиканского управления Роспотребнадзора] Николай Павлов предложил перевести невакцинированных работников старше 65 лет на дистанционный режим, а также проработать вопрос введения использования при посещении ряда учреждений, в частности, не обеспечивающих социально-экономическую деятельность республики, QR-кода», – сообщается на сайте главы республики.
По информации пресс-службы руководителя региона, глава Дагестана Сергей Меликов поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений.
Он добавил, что необходимо повысить требования по вакцинации в таких сферах, как торговля. При этом имеющиеся ограничения, в том числе масочный режим, сохраняются. Среди мер профилактики распространения коронавируса была названа организация фильтров на входе в административные здания, торговые центры, образовательные организации, дезинфекционные мероприятия.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
В Израиле задумались об открытии въезда в страну для привитых «Спутником V»
На утверждение премьер-министра Израиля в среду будет представлен пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну, проект, скорее всего, будет утвержден, заявил источник в правительственных кругах.
«С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. «Спутник V» туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных «Спутником V»). Это решение еще должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Он добавил, что по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.
«Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов», – сказал источник.
Границы Израиля для иностранных туристов закрыты с марта 2020 года.
Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.
Новая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Венесуэлу
Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, говорится всообщении, опубликованном на странице разработчиков препарата в Twitter.
«430 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыло сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
Напомним, в День России Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.
В России выявили 33,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5700, Санкт-Петербурге – 3220, Московской области – 2955.
Всего в стране выявили 8 060 752 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 040 481 человека, из них вылечились за сутки 23 426 человек.
Также за сутки зафиксировано 1015 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 225 325 человек.
Накануне, 18 октября, в России выявили 34 303 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 563.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Южной Осетии закрыли детские сады и учебные заведения из-за COVID-19
Работа дошкольных и образовательных учреждений будет приостановлена в Южной Осетии до 1 ноября из-за опасности распространения коронавируса, говорится в решении оперативного штаба.
«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Республики Южная Осетия <...> приостановить до 1 ноября 2021 года функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений и детских учреждений дополнительного образования», – говорится в решении оперштаба, передает ТАСС.
Ограничения вступают в силу с 19 октября 2021 года. Кроме того, до 1 ноября приостанавливается работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта. Также до 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий, рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест. Также в Крыму планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике.
На Камчатке расширили категории подлежащих обязательной вакцинации
Перечень отраслей, работники которых обязательно должны привиться от коронавируса, расширен на Камчатке: в него включены пищевая промышленность, строительство, физическая культура и промышленные предприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю.
«Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. <…>. Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1 [об обязательно вакцинации отдельных групп населения] абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий», – говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что в настоящий момент от коронавируса на Камчатке вакцинированы более 91 тыс. человек – это 46,2% от общего плана вакцинации. Ранее в перечень социальных групп, подлежащих обязательно вакцинации, были включены вахтовые рабочие.
Накануне президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников. В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, в понедельник власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений в республике.
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