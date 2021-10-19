В работе соцсети Instagram в США произошел сбой

Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой

«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.

«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.

По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.

Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.

Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.

Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.

Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.

Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.

На ваш взгляд Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО? НАТО

Россия

Обе стороны в равной степени

Ни одна из сторон



Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.

В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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