|
|
Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.
«Найдена. Погибла», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС.
Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».
Напомним также, в прошлый четверг в Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве несовершеннолетнего.
В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
|
|
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сдача экзамена на краповый берет в учебном центре Росгвардии закончилась скандалом
|
|
Главный совет «Краповых беретов» разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае. Ранее появилась информация, что при сдаче нормативов на краповый берет представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.
«Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему», – приводит ТАСС слова основателя традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, главы Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергея Лысюка.
Как сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, в ходе недавней сдачи на краповый берет в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье представители Чечни на главном марш-броске якобы подвозили «своих» на машинах.
«Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Пару десятков человек были сняты с дистанции, однако, как пишут краповики, все равно получили берет. Интересно, им самим его надевать не стыдно? Это же символ, в том числе, преодоления себя», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«Спецназ 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» с понедельника в знак протеста снимает краповые береты и переходит на обычные уставные кепки. Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье», – сообщил военный корреспондент.
В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Известиям», что между бойцами спецподразделений на состязаниях за получение краповых беретов драк не было.
«С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназовцев. Да, действительно, любые состязания и соревнования, прежде всего с участием спецподразделений – это всегда эмоции. К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем», – сказал Грибакин.
Комментируя информацию, что бойцы спецназа решили снять краповые береты в знак протеста, представитель Росгвардии отметил: «Краповые береты – это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.
Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.
Ранее в СМИ появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет.
«Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА «Новости».
Газопровод «Северный поток – 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта было завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя»
|
|
Читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав Североатлантический альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».
«Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете», – приводит слова одного из читателей РИА «Новости».
«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», – заметил другой.
«Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия», – добавил читатель.
«Ну, это уже постоянно происходит», – заметили в комментариях.
«Это игры взрослых детей», – заключил пользователь.
В воскресенье Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после появления американского стратегического бомбардировщика B-1B над Японским морем. Кроме того, в пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. При этом в США не увидели нарушений в попытке американского эсминца пересечь границу России.
В пятницу также стало известно, что Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения». Киев также собрался купить у Британии боевые корабли. Ранее в октябре ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении наступательного оружия от США.
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Турции назвали условия покупки у России истребителей Су-35 и Су-57
Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
Ветеран спецназа прокомментировал скандал во время экзамена на краповый берет
Ветеран отряда спецназначения «Витязь» Петр Фефелов заявил, что еще ни разу в истории не было конфликтов из-за судейства во время экзамена на краповый берет.
«Человек, который обладает краповым беретом, имеет авторитет. И если этот человек на марше, на спаррингах, при преодолении полосы препятствий говорит: «Вы сняты с дальнейших испытаний», – все», – рассказал ветеран ОСН в интервью «Ридусу».
Между тем вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заметил, что конфликты и драки во время соревнований между спецназовцами случаются часто. Драки завязывают из-за больших эмоций, порой бывают даже массовые столкновения участников, рассказал Филатов.
Ветеран ФСБ добавил, что участники экзамена на краповый берет долгое время находятся в состоянии стресса из-за физической подготовки, а также испытывают морально-психологические нагрузки.
«Здесь вопрос даже не в драке, а в том, что если кто-то может себе позволить послабления для того, чтобы получить эту святую вещь, то нивелируется само звание крапового берета», – сказал вице-президент «Альфы».
Ранее сообщалось, что во время марш-броска произошел конфликт между участниками. Судьи приняли решение снять нарушителей с дистанции, после этого началась драка. Останавливать драку пришлось главе управления сил спецназначения Росгвардии генералу Игорю Семиляку и вице-премьеру Чечни по силовому блоку Абузайду Висмурадову.
Краповый берет – это символ чести и профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он является отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.
Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой
|
|
«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.
«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.
По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.
Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.
Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.
Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия отказалась от представительства при НАТО
|
|
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО, также Россия прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней», – передает слова министра РИА «Новости».
«Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров.
Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.
Лавров пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО, передает ТАСС.
Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. «Никакого объяснения причин подобного шага не сделано», – сказал глава ведомства.
Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО. «Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты», – заявил Лавров.
Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
Погребинский объяснил слова Зеленского о готовности обменять Медведчука
|
|
«Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил слова президента Украины о готовности обменять отбывающего домашний арест политика Виктора Медведчука на «настоящих героев Украины».
«Даже первокурснику юрфака понятно, что в деле Виктора Медведчука нет ни состава, ни события преступления – как сказал сам Медведчук. Все это стало бесперспективно, и для президента, конечно, предпочтительнее его обменять, вот он и предлагает», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».
В понедельник Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».
«Зеленский фантазирует об обмене Медведчука, потому что убедился или приближается к убеждению, что он законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – отметил Погребинский.
По мнению киевского эксперта, заявления президента Украины «по большей части лишены смысла, но обращены к такой публике, которая об этом вряд ли задумается».
На эту нелогичность в словах Зеленского указывают как минимум два противоречия, отметил Погребинский. Во-первых, президент сам назвал Медведчука «гражданином Украины, к которому применяется украинское законодательство», а значит, о российском паспорте речь не идет (что и подтвердил лидер политсовета ОПЗЖ).
Во-вторых, президенту Украины не кажется странным обменивать сидящего под домашним арестом человека до вынесения ему приговора, добавил собеседник.
«Отчасти Зеленский ориентируется на тех людей, которые не будут задумываться над бессмыслицей, которые живут в выдуманном, виртуальном мире, в мире пиара. Он знает, что его будут слышать разные люди, в том числе многие, кто не готов ничего анализировать. И на них это сработает», – полагает Погребинский.
«Это нонсенс для тех, кто способен анализировать. А те, кто просто ненавидит Путина, Россию и Медведчука, для них это нормальное выступление Зеленского в духе: «Забери, Путин, своего друга!». Это игра для этих людей, на эту аудиторию», – заключил он.
Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.
По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.
В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Участвовавшую в конкурсе красоты сотрудницу полиции Новосибирска поймали с наркотиками
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней инспектора информационного центра ГУ МВД по Новосибирской области, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Суд поместил ее под домашний арест.
По данным следствия, с 14 по 15 октября сотрудник полиции в Новосибирске незаконно приобрела и хранила у себя без цели сбыта наркотическое средство мефедрон массой 2,90 г, что составляет крупный размер, сообщается на сайте СК.
«В дневное время 15 октября вблизи дома 47 по улице Линейная Заельцовского района города Новосибирска она была задержана сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователем регионального следственного управления назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.
Как сообщает «Коммерсант», обвиняемая служит в органах внутренних дел с 2016 года, работала на следственной и оперативной работе, последний год – в отделе архивной информации информационного центра новосибирского главка МВД России.
По данным источника «Комсомольской правды», стимулятор девушка хранила для собственного употребления. Отмечается, что задержанной оказалась участница конкурса красоты Miss Fashion 2021. Тогда она завоевала гран-при зрительских симпатий.
Ранее сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Москве около 600 кг сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарств, которые предназначались для продажи наркозависимым людям, задержаны 15 человек.
Газпром не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину в ноябре
|
|
Газпром не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, свидетельствуют данные платформы RBP.
Всего на аукционе предлагалось забронировать на ноябрь «твердые» мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины в объеме 9,8 млн кубометров в сутки, однако предложение осталось невостребованным, передает ТАСС.
Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (порядка 109,5 млн кубометров в сутки).
Также Газпром забронировал на ноябрь лишь 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных на аукционе 89 млн кубометров в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.
«Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», – передает РИА Новости слова Рабиновича в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
«Пусть Европа к нам приходит. Я только за – пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <...> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», – возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
Ранее Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Открывший стрельбу в пермской школе шестиклассник пожаловался на издевательства одноклассницы
|
|
Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним.
Шестиклассник принес в школу охотничье ружье «Сайга» из-за конфликта с одноклассницей, которая, по его словам, издевалась над ним. Подросток заявил, что других учеников убивать не собирался.
Школьник сказал полицейским, что совершить расправу над одноклассницей ему ночью «посоветовали голоса». Он признался, что украл ружье у отца. По его словам, когда одноклассники не поверили, что ружье настоящее, он решил доказать им обратное и дважды выстрелил в стену и потолок.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, одноклассники характеризовали 12-летнего подростка только положительно, как спокойного и доброго.
«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал», – сообщили местные власти.
Между тем отец стрелявшего подростка рассказал, что сам возил сына стрелять «по бумажкам». «Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Постреляем как бы, все – душу отвели», – заявил он.
По его словам, ружье хранилось дома в сейфе, а утром в понедельник он попросил сына найти от него ключи.
«Сайгу» он украл у отца. Инцидент произошел ранним утром еще до начала уроков, и в школе было мало детей. При этом он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» – передает «Ura.ru» cо ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, в своем поступке он также обвиняет отца, который издевался над его матерью. Директор школы, которая смогла обезвредить школьника, рассказала, что у мальчика был нервный срыв, «он кричал, что в него вселился Бог и боялся сам себя».
Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.
-
Полицейские Германии призвали вернуть контроль на границе с Польшей
В связи с увеличением числа беженцев по так называемому белорусскому маршруту германский федеральный профсоюз полицейских выступил за введение временного пограничного контроля на границе между ФРГ и Польшей, сообщили немецкие СМИ.
Как передает Deutche Welle со ссылкой на газету Bild, глава профсоюза Хайко Теггац в письме к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу предупредил об опасности «коллапса» на границе, поскольку число мигрантов, задержанных на границе, «растет почти взрывообразно» уже несколько месяцев.
По данным газеты, Теггац указал в письме министру, что количество обнаруженных нелегальных въездов через границу с Польшей в настоящее время равно соответствующему показателю на австрийской границе в 2013 году. Профсоюзный лидер заявил о «существенной дополнительной нагрузке» на немецких полицейских, а также о «значительный риске для здоровья», так как уровень заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в странах, откуда прибывают мигранты, остается очень высоким.
Теггац признал в своем послании, что общая проблема нелегалов не может быть решена даже временным пограничным контролем. По его словам, суть дела в том, что белорусский «диктатор Александр Лукашенко отвечает на санкции ЕС организованной государством контрабандой». Европа не должна ввязываться в подобные «игры», предупреждает глава профсоюза полиции.
Ранее сообщалось, что в связи с наплывом мигрантов Польша построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
В ПФР объяснили, как жительница Алтайского края оказалась на 14-м месяце беременности
Из-за ошибки в документах жительнице Барнаула отсрочили срок родов, а из-за позднего обращения ПФР отказал в выплате пособия, сообщили в Пенсионном фонде по Алтайскому краю.
Ранее женщина опубликовала пост в соцсетях с отказом в выплате пособия для вставших на учет в ранние сроки. В документах говорится, что якобы на учет она встала на позднем сроке – в 57 недель. Скан отказа был прикреплен к посту.
«Согласно сведениям из электронного родового сертификата (ЭРС), заполненного медицинской организацией и поступившего в Пенсионный фонд из Фонда социального страхования России, дата предполагаемых родов указана 29.04.2021, а дата постановки на учет – 27.08.2021, что и составляет в итоге 57 недель», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что причиной стали ошибочные данные, поступившие из больницы. Позже дату родов изменили на 29 апреля. Девушке был сформирован новый сертификат, а также назначена выплата в размере 5744,0 рубля.
В пресс-службе отметили, что случаи отказов единичные, каждый нужно рассматривать индивидуально.
Ранее сообщалось, что детские и материнские пособия повысят с февраля 2022 года, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Чтобы рассчитать пособия по беременности и родам, специалисты будут ориентироваться на 24-кратную сумму МРОТ.