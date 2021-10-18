В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску

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18 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
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«Россия и Израиль всегда находят общий язык, когда надо решать вопросы»

Как считает Александр Бен Цви, Израиль и Россия переживают лучшую стадию отношений за 30 лет embassies.gov.il
«Несколько лет спустя, уже в Израиле, я встретил девушку – лидера нашей комсомольской организации. Представьте себе, она тоже эмигрировала. Я спросил: «А помнишь, как вы меня называли чуть ли не предателем Родины?» – вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. В понедельник исполняется 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений СССР и еврейского государства. Подробности...
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Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали бурное недовольство кандидатов из других регионов России. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
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Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», - считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...

Рано или поздно ковидом переболеет каждый

Алексей Федоров
Алексей Федоров, кардиохирург
Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России». Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Настала эпоха санитарной демократии

Кирилл Телин
Кирилл Телин, Доцент кафедры государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова
Сегодня безопасность вдруг стала «эпидемиологической», дисциплина – «гигиенической», а сама перевооружившаяся демократия – «санитарной». Новый импульс получают знакомые технологии контроля и наблюдения, сбора данных и фиксации поведения. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 21 комментарий

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

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  • Великая Отечественная война

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  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
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    В московском транспорте начали штрафовать за спущенную маску

    18 октября 2021, 15:33

    Текст: Елизавета Булкина

    В московском метро и наземном транспорте столицы контролеры начали оформлять протоколы за неправильно надетую маску и за ее отсутствие, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

    «Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в транспорте Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима в метро и наземном транспорте Москвы.

    «На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро на 50%», – сообщил Султанов.

    По его словам, мобильные группы контролеров в поездах метрополитена увеличены на 50%.

    Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

    Ранее сообщалось, что в столице открылись еще 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID, впервые часть из них разместили на транспортно-пересадочных узлах.


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    Врачи объяснили разницу между антителами после коронавируса и вакцинации
    		    16 октября 2021, 15:07
    Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Большинство антител, которые образуются после болезни, не дают защиты, вирус приносит серьезный вред организму. В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные», которые никак не влияют на здоровье, их достаточно, чтобы бороться с болезнью.

    «В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител», – цитирует «Вечерняя Москва» врача-иммунолога Николая Крючкова.

    Он добавил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины «КовиВак», Sinopharm, Sinovac, в них содержится хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.

    «Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса», – добавил Крючков.

    Большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека – высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.

    «Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это – заболевание со всеми последствиями», – подчеркнул врач.

    Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь пояснил, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.

    «Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается», – добавил врач.

    Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, добавил врач.

    По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.

    Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро.

    «Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10% примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА», – добавил Крючков.

    «Срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно»,– подчеркнул врач.

    В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких.

    За минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.

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    Коментарии (64)
    Свидетельница нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой
    		    16 октября 2021, 16:28
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ.

    «Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем».

    Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте.

    «Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница.

    По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было.

    «Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она.

    Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.

    В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.

    Коментарии (72)
    На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
    		    15 октября 2021, 18:20
    Фото: «Гнилая черешня»/Telegram
    Текст: Елизавета Булкина

    В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.

    На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.

    В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.

    На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.

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    Толстой объяснил недоверие людей к вакцине от COVID
    		    16 октября 2021, 18:52
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, считает депутат Госдумы Петр Толстой.

    «Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

    По его мнению, ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, а подход «мы сказали, а вы делайте» тут не работает.

    «Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», – заключил политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

    Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров отмечал, что через месяц число россиян, заразившихся коронавирусом, может превысить 1 млн человек.

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    Коментарии (244)
    После нового конфликта в столичном метро возбудили уголовное дело
    		    15 октября 2021, 20:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после конфликта пассажиров на станции метро «Текстильщики», сообщили в ГСУ СК по Москве.

    «По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин принялись приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры.

    «В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», – указали в СК.

    В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку.

    СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры.

    Коментарии (24)
    Задержаны трое виновников конфликта на станции метро «Текстильщики»
    		   16 октября 2021, 10:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

    «Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», – цитирует РИА «Новости» Иванову.

    Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

    Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.

    Напомним, в начале октября на «синей» ветке московского метро произошел конфликт. Пьяная компания избила молодого человека, заступившегося за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство и угрозе применения насилия в отношении полицейского.

    Коментарии (29)
    Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов
    		    17 октября 2021, 13:04
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Россия получила в текущем году от экспорта вакцин против коронавируса 713,7 млн долларов, следует из таможенной статистики.

    Отмечается, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали 100 млн долларов, а максимальная прибыль была получена в августе – 123,8 млн долларов, передает РБК

    В пятерку лидеров по покупке российских препаратов против коронавируса входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении.

    По данным издания, страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку «Спутника V», одобренного в настоящее время в 70 государствах.

    Ранее сообщалось, что Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

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    «Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин

    15 октября 2021, 22:24

    Текст: Антон Антонов

    Иностранцы, которые захотят въехать в США, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит.

    Новые меры, предусматривающие вакцинацию для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательств полной вакцинации от COVID-19», передает РИА «Новости».

    При этом «вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ». Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.

    На прошлой неделе ВОЗ заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». В РФПИ заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры. «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

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    Коментарии (26)
    Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках

    16 октября 2021, 14:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.

    Официальный отказ ведомства опубликовал Telegram-канал Readovka.

    Московский метрополитен добавил, что дополнительная навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» появилась для удобства иностранцев, которые едут от этих станций на автобусах до Московского миграционного центра.

    «Удаление информации на таджикском и узбекском языках и замена на английский язык в настоящий момент считаю нецелесообразным», – подчеркнул начальник Службы пассажирских сервисов метро Роман Прыганов.

    Он отметил, что ранее навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» на русском языке дублировалась на английский.

    При этом ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка.

    Коментарии (11)
    В России выявили 33,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    16 октября 2021, 11:47
    Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 33208 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33208 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6545, Санкт-Петербурге – 3088, Московской области – 2403.

    Всего в стране выявили 7 958 384 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 981 907 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1002 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.

    Накануне, 15 октября, в России выявили 32196 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1012.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток

    15 октября 2021, 16:50

    Текст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

    «Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .

    За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.

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    В России выявили 34,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    18 октября 2021, 11:48
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 34 325 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6823, Санкт-Петербурге – 3097, Московской области – 2768.

    Всего в стране выявили 8 027 012 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 017 055 человек, из них вылечились за сутки 16 431 человек.

    Также за сутки зафиксировано 998 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 224 310 человек.

    Накануне, 17 октября, в России выявили 34 303 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 22.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Назван вероятный срок регистрации препарата от коронавируса «МИР 19»

    15 октября 2021, 22:39

    Текст: Антон Антонов

    Регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца 2021 года, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

    В ФМБА сообщили, что в Минздрав поданы все необходимые документы, включая промежуточный отчет по второй фазе клинических исследований, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что регистрационное досье внесено «в четверг, 14 октября, в электронной форме, а 15 октября в бумажной форме». Сейчас «набор пациентов продолжается», передает ТАСС.

    Напомним, «МИР 19» – это этиотропный препарат. Новинка является антидотом против вируса, работа основана на механизме интерференции РНК. Разработчиком является ГНЦ Институт иммунологии ФМБА.

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    Иммунолог предупредил о затяжной суперволне коронавируса

    16 октября 2021, 16:30

    Текст: Вера Басилая

    Суперволна коронавируса продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не произойдет, сильной стабилизации ситуации не будет, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

    «Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны осень-зима-весна. Сейчас видим только часть этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже декабрьская, а точнее, январская волна и затем, скорее всего, весенняя. Сильной стабилизации ситуации не будет. Цифр низких по заболеваемости мы не увидим между этими волнами. Поэтому назовем ее большой суперволной», – цитирует Крючкова Ura.ru.

    По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, длительно циркулирующий вирус должен терять свои свойства, не приводя к летальному исходу среди его носителей. «Однако, заболеваемость связана с рядом факторов, обусловленных поведением людей, их настороженностью, их желанием соблюдать профилактические меры и следовать ограничительным мероприятиям. Когда появляется вакцина, окончание эпидемии – это вопрос времени», – подчеркнул он.

    Шунков перечислил много моментов, которые повлияли на развитие эпидемии негативно. По его словам, СМИ недостаточно информировали население об опасности вируса, также вирус распространился из-за неправильного использования маски и высокого спроса и цены на нее. «Носили одну и ту же маску на протяжении длительного времени, или вообще могли использовать неэффективные салфетки с прорезями для ушей, которые никакой противовирусной защиты не оказывали», – заключил эпидемиолог.

    Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.

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    В России выявили 34,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

    17 октября 2021, 11:40

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 34 303 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6740, Санкт-Петербурге – 3323, Московской области – 2759.

    Всего в стране выявили 7 992 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 000 624 человек, из них вылечились за сутки 18 717 человек.

    Также за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 223 312 человек.

    Накануне, 16 октября, в России выявили 33 208 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1095.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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